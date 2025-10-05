Cuatro detenidos por entrar a robar a la casa del "Chato" Carrizo, el acusado del asesinato de Nicole Bajinai

El Barrio Echeverría y sus alrededores en el departamento Capital quedaron conmocionados por el asesinato de Nicole Bajinai , joven que fue asesinada en manos de Juan Carrizo alias “El Chato” , único detenido y muy complicado en la causa.

Tras este hecho, la familia de Carrizo se fue del barrio Echeverría por miedo a represalias, ya que el ambiente estaba muy denso. Por precaución, miembros de la Policía de San Juan custodiaron la vivienda de Carrizo por unas horas, ya que se hizo un allanamiento para encontrar elementos que puedan servir en la causa.

Esos efectivos se fueron en horas de la tarde del sábado, pero cada tanto un patrullero tenía que pasar haciendo recorridas para confirmar que todo estaba bien.

En una de esas pasadas de los uniformados se toparon con cuatro delincuentes robando en el interior de esta vivienda y llevándose diferentes objetos de valor. Todos quedaron aprehendidos y puestos a disposición de Flagrancia; expresaron fuentes del caso.

Se desconoce sus nombres, como así también si son parientes de la familia damnificada en el asesinato. De igual manera, los cuatro fueron trasladados a comisaría 2da y ahora deberán ser juzgados en Flagrancia.