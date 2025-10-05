domingo 5 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tremendo

Cuatro detenidos por entrar a robar a la casa del "Chato" Carrizo, el acusado del asesinato de Nicole Bajinai

En la casa de Carrizo no quedó nadie por precaución y si había represalias. Infantería estuvo custodiándola y tras unas horas fue levantada, ese momento fue aprovechado por los presuntos ladrones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lee además
exclusivo: hablo la familia de la joven asesinada en el bº echeverria, su version de los hechos y el vinculo con dos victimas de femicidio
Crimen en Capital

Exclusivo: habló la familia de la joven asesinada en el Bº Echeverría, su versión de los hechos y el vínculo con dos víctimas de femicidio
los ladrones detenidos por robar en la casa del chato carrizo son parientes de nicole bajinai, la joven asesinada
Sus nombres

Los ladrones detenidos por robar en la casa del "Chato" Carrizo son parientes de Nicole Bajinai, la joven asesinada

Tras este hecho, la familia de Carrizo se fue del barrio Echeverría por miedo a represalias, ya que el ambiente estaba muy denso. Por precaución, miembros de la Policía de San Juan custodiaron la vivienda de Carrizo por unas horas, ya que se hizo un allanamiento para encontrar elementos que puedan servir en la causa.

Esos efectivos se fueron en horas de la tarde del sábado, pero cada tanto un patrullero tenía que pasar haciendo recorridas para confirmar que todo estaba bien.

En una de esas pasadas de los uniformados se toparon con cuatro delincuentes robando en el interior de esta vivienda y llevándose diferentes objetos de valor. Todos quedaron aprehendidos y puestos a disposición de Flagrancia; expresaron fuentes del caso.

Se desconoce sus nombres, como así también si son parientes de la familia damnificada en el asesinato. De igual manera, los cuatro fueron trasladados a comisaría 2da y ahora deberán ser juzgados en Flagrancia.

Temas
Seguí leyendo

Insólito: detienen a dos hombres por robarse una manguera en Rawson

Amenaza de bomba al Centro Cívico: los dos detenidos hicieron el llamado cuando estaban trabajando

Los Bomberos sofocaron 36 incendios provocados por los intensos vientos

Rivadavia: un policía reanimó a una beba que le había sufrido una convulsión febril

Confuso robo a un abogado en Capital: denunció que le sustrajeron una pistola

Entraron a robarle al hermano de un juez sanjuanino en Rivadavia

Detienen a dos jóvenes que intentaron robar elementos de una casa acompañada de menores

Un finquero de 9 de Julio denunció que le prendieron fuego su casa y robaron $920 mil pesos y documentación

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
entraron a robarle al hermano de un juez sanjuanino en rivadavia
Investigación

Entraron a robarle al hermano de un juez sanjuanino en Rivadavia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Exclusivo: habló la familia de la joven asesinada en el Bº Echeverría, su versión de los hechos y el vínculo con dos víctimas de femicidio
Crimen en Capital

Exclusivo: habló la familia de la joven asesinada en el Bº Echeverría, su versión de los hechos y el vínculo con dos víctimas de femicidio

El insólito motivo por el que la barrabrava de San Martín casi provoca la suspensión del partido con Instituto
De no creer

El insólito motivo por el que la barrabrava de San Martín casi provoca la suspensión del partido con Instituto

Cuatro detenidos por entrar a robar a la casa del Chato Carrizo, el acusado del asesinato de Nicole Bajinai
Tremendo

Cuatro detenidos por entrar a robar a la casa del "Chato" Carrizo, el acusado del asesinato de Nicole Bajinai

El Dique Punta Negra y su transformación para brindar más servicio y comodidad a los visitantes. video
Videonota

Entre raras sombrillas nuevas e infladores solares, asoma la transformación del Dique Punta Negra

10 años sin entrar al Hilario: la dura sanción para los hinchas que se subieron al alambrado y detuvieron el juego
Incidentes

10 años sin entrar al Hilario: la dura sanción para los hinchas que se subieron al alambrado y detuvieron el juego

Te Puede Interesar

Cómo sobrevive una biblioteca popular sanjuanina en medio del auge tecnológico video
A pulmón

Cómo sobrevive una biblioteca popular sanjuanina en medio del auge tecnológico

Por Celeste Roco Navea
Los Bomberos sofocaron 36 incendios provocados por los intensos vientos
Imágenes y videos

Los Bomberos sofocaron 36 incendios provocados por los intensos vientos

Los ladrones detenidos por robar en la casa del Chato Carrizo son parientes de Nicole Bajinai, la joven asesinada
Sus nombres

Los ladrones detenidos por robar en la casa del "Chato" Carrizo son parientes de Nicole Bajinai, la joven asesinada

Encantador, pero peligroso: en video, así es el rincón natural de Ullum que se volvió viral en las redes video
Partidor La Toma

Encantador, pero peligroso: en video, así es el rincón natural de Ullum que se volvió viral en las redes

Se conocieron bailando y una década después por primera vez compartirán la experiencia Laborde en familia video
Amores de escenario

Se conocieron bailando y una década después por primera vez compartirán la experiencia Laborde en familia