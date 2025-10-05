Este es el exfuncionario de la Municipalidad de Angaco acusado de usar las arcas de la comuna para beneficio propio

Facundo Nievas , quien supo ocupar un cargo de responsabilidad dentro de la Municipalidad de Angaco , se encuentra en la mira de la Justicia sanjuanina . Está acusado de haber utilizado los recursos del propio municipio para una obra de agua privada en su vivienda, una maniobra que la fiscalía considera un claro ejemplo de peculado, es decir, del uso de bienes públicos con fines personales.

Judiciales Exfuncionario de Angaco acusado de un delito pegó el faltazo a una audiencia: fiscalía pidió declararlo rebelde, pero el juez lo denegó

El caso contra Nievas comenzó hace más de un año, cuando un grupo de vecinos notó una llamativa disminución en la presión del agua en su zona. Aquello que parecía un simple problema técnico terminó revelando una situación insólita: en una de las viviendas del lugar se realizaba una conexión de agua que no figuraba en los registros municipales. La sorpresa fue mayor cuando se supo que el inmueble pertenecía a quien entonces era el capataz general de obra del municipio.

sebastian gomez y adrian elizondo Fiscal Sebastián Gómez y el ayudante fiscal Adrián Elizondo

Dato: la obra fue "express", testigo dicen que mientras unos conectaban caños, una máquina atrás ya iba compactando la tierra. En menos de dos días se realizó.

El hecho llegó rápidamente a oídos de las autoridades comunales. El secretario de Planificación, Obras y Servicios presentó la denuncia formal que dio origen a la causa. Según la investigación, Nievas habría empleado maquinaria, materiales y empleados del municipio para ejecutar la obra, desviando recursos que debían destinarse a tareas públicas.

Juez federico rodriguez Juez de Garantías Federico Rodríguez

Con el correr de los meses, la causa avanzó en la UFI de Delitos Especiales, bajo la conducción del fiscal Sebastián Gómez y los ayudantes fiscales Agostina Pérez y Adrián Elizondo. Ambos reunieron testimonios y documentación que, según su hipótesis, probarían el aprovechamiento indebido de los bienes municipales. Por eso, la fiscalía decidió avanzar hacia el juicio, solicitando una pena de cinco años de prisión efectiva para el exfuncionario.

Sin embargo, el proceso judicial no ha estado exento de contratiempos. La audiencia de control de acusación, paso previo indispensable para llevar el caso a juicio, se convirtió en un episodio polémico. Nievas fue citado a comparecer, pero no se presentó. Esa ausencia motivó que la fiscalía pidiera al juez de Garantías, Federico Rodríguez, que lo declarara rebelde por no asistir sin justificación. El magistrado, no obstante, rechazó el pedido y decidió dejar la audiencia en suspenso, ordenando reprogramarla para una nueva fecha.

Se realizó esa audiencia a fines de septiembre y finalmente fue elevada a juicio. Cabe destacar que Nievas comparecerá en libertad.