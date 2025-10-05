domingo 5 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cerca del juicio

Este es el exfuncionario de la Municipalidad de Angaco acusado de usar las arcas de la comuna para beneficio propio

Se trata de Facundo Nievas que hace unas semanas tuvo la audiencia de control de acusación y ahora espera la fecha del juicio en su contra. La fiscalía iría por una pena de 5 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
navas el imputado
Lee además
exfuncionario de angaco acusado de un delito pego el faltazo a una audiencia: fiscalia pidio declararlo rebelde, pero el juez lo denego
Judiciales

Exfuncionario de Angaco acusado de un delito pegó el faltazo a una audiencia: fiscalía pidió declararlo rebelde, pero el juez lo denegó
como es la carcel peruana donde esta detenido pequeno j
Lima

Cómo es la cárcel peruana donde está detenido "Pequeño J"

El caso contra Nievas comenzó hace más de un año, cuando un grupo de vecinos notó una llamativa disminución en la presión del agua en su zona. Aquello que parecía un simple problema técnico terminó revelando una situación insólita: en una de las viviendas del lugar se realizaba una conexión de agua que no figuraba en los registros municipales. La sorpresa fue mayor cuando se supo que el inmueble pertenecía a quien entonces era el capataz general de obra del municipio.

sebastian gomez y adrian elizondo
Fiscal Sebasti&aacute;n G&oacute;mez y el ayudante fiscal Adri&aacute;n Elizondo

Fiscal Sebastián Gómez y el ayudante fiscal Adrián Elizondo

Dato: la obra fue "express", testigo dicen que mientras unos conectaban caños, una máquina atrás ya iba compactando la tierra. En menos de dos días se realizó.

El hecho llegó rápidamente a oídos de las autoridades comunales. El secretario de Planificación, Obras y Servicios presentó la denuncia formal que dio origen a la causa. Según la investigación, Nievas habría empleado maquinaria, materiales y empleados del municipio para ejecutar la obra, desviando recursos que debían destinarse a tareas públicas.

Juez federico rodriguez
Juez de Garant&iacute;as Federico Rodr&iacute;guez

Juez de Garantías Federico Rodríguez

Con el correr de los meses, la causa avanzó en la UFI de Delitos Especiales, bajo la conducción del fiscal Sebastián Gómez y los ayudantes fiscales Agostina Pérez y Adrián Elizondo. Ambos reunieron testimonios y documentación que, según su hipótesis, probarían el aprovechamiento indebido de los bienes municipales. Por eso, la fiscalía decidió avanzar hacia el juicio, solicitando una pena de cinco años de prisión efectiva para el exfuncionario.

Sin embargo, el proceso judicial no ha estado exento de contratiempos. La audiencia de control de acusación, paso previo indispensable para llevar el caso a juicio, se convirtió en un episodio polémico. Nievas fue citado a comparecer, pero no se presentó. Esa ausencia motivó que la fiscalía pidiera al juez de Garantías, Federico Rodríguez, que lo declarara rebelde por no asistir sin justificación. El magistrado, no obstante, rechazó el pedido y decidió dejar la audiencia en suspenso, ordenando reprogramarla para una nueva fecha.

Se realizó esa audiencia a fines de septiembre y finalmente fue elevada a juicio. Cabe destacar que Nievas comparecerá en libertad.

abogados padilla y moran
Temas
Seguí leyendo

Fue a juicio por abusar de dos exparejas y golpear a otra: lo condenaron con 8 años y 6 meses de cárcel

Se enojó con dos mujeres policías por estar en su barrio de Caucete y las golpeó: lo aprehendieron

Los Bomberos sofocaron 36 incendios provocados por los intensos vientos

Los ladrones detenidos por robar en la casa del "Chato" Carrizo son parientes de Nicole Bajinai, la joven asesinada

Rivadavia: un policía reanimó a una beba que le había sufrido una convulsión febril

Confuso robo a un abogado en Capital: denunció que le sustrajeron una pistola

Entraron a robarle al hermano de un juez sanjuanino en Rivadavia

Cuatro detenidos por entrar a robar a la casa del "Chato" Carrizo, el acusado del asesinato de Nicole Bajinai

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
cuatro detenidos por entrar a robar a la casa del chato carrizo, el acusado del asesinato de nicole bajinai
Tremendo

Cuatro detenidos por entrar a robar a la casa del "Chato" Carrizo, el acusado del asesinato de Nicole Bajinai

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El insólito motivo por el que la barrabrava de San Martín casi provoca la suspensión del partido con Instituto
De no creer

El insólito motivo por el que la barrabrava de San Martín casi provoca la suspensión del partido con Instituto

Cuatro detenidos por entrar a robar a la casa del Chato Carrizo, el acusado del asesinato de Nicole Bajinai
Tremendo

Cuatro detenidos por entrar a robar a la casa del "Chato" Carrizo, el acusado del asesinato de Nicole Bajinai

El Dique Punta Negra y su transformación para brindar más servicio y comodidad a los visitantes. video
Videonota

Entre raras sombrillas nuevas e infladores solares, asoma la transformación del Dique Punta Negra

Los ladrones detenidos por robar en la casa del Chato Carrizo son parientes de Nicole Bajinai, la joven asesinada
Sus nombres

Los ladrones detenidos por robar en la casa del "Chato" Carrizo son parientes de Nicole Bajinai, la joven asesinada

Confuso robo a un abogado en Capital: denunció que le sustrajeron una pistola
Raro episodio

Confuso robo a un abogado en Capital: denunció que le sustrajeron una pistola

Te Puede Interesar

Video: el homenaje indígena entre las montañas de Rivadavia video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: el homenaje indígena entre las montañas de Rivadavia

Por David Cortez Vega
Este es el exfuncionario de la Municipalidad de Angaco acusado de usar las arcas de la comuna para beneficio propio
Cerca del juicio

Este es el exfuncionario de la Municipalidad de Angaco acusado de usar las arcas de la comuna para beneficio propio

Qué es el UDQ, la nueva moda entre los adolescentes sanjuaninos
Tendencia

Qué es el "UDQ", la nueva moda entre los adolescentes sanjuaninos

Boca golea a Newells en La Bombonera
Torneo Clausura

Boca golea a Newell's en La Bombonera

Imágenes de Tiempo de San Juan captadas durante la investigación penal preparatoria.
Gravísimo

Fue a juicio por abusar de dos exparejas y golpear a otra: lo condenaron con 8 años y 6 meses de cárcel