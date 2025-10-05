domingo 5 de octubre 2025

Entraron a robarle al hermano de un juez sanjuanino en Rivadavia

El hecho fue descubierto este sábado en horas de la tarde. Personal de UFI Delitos Contra la Propiedad encontró un objeto y detuvo a uno de los ladrones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El hermano de un juez de Garantías sanjuanino fue víctima de un robo. Uno o más delincuentes entraron a robar a su vivienda en el Barrio Las Jarillas, en el departamento Rivadavia; confirmaron fuentes policiales a este diario.

Según fuentes del caso, la persona que fue damnificada se llama Daniel Adárvez y es hermano de Guillermo Adárvez, actual juez de Garantías del Sistema Acusatorio.

El o los delincuentes entraron a la vivienda cuando no había nadie, rompieron una ventana con rejas y del interior sacaron diferentes objetos, como dos bicicletas mountain bike y un televisor, un equipo de audio, entre otras cosas.

Se hicieron tres allanamientos.

El dueño de casa cuando regresó en horas de la tarde de este sábado se dio cuenta de lo que había ocurrido y realizó el llamado correspondiente al 911. El caso ahora está en manos de las diferentes brigadas de investigación en conjunto con la UFI Delitos Contra la Propiedad a cargo del fiscal Juan Manuel Gálvez y Juan Manuel García Castrillón.

Desde la policía expresaron que han hallado una de las bicicletas que le fueron robadas al hermano del juez y también han detenido a un sospechoso, ahora se encuentra aprehendido en comisaría 27ma. El caso sigue en proceso de investigación.

