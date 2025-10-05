domingo 5 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Raro episodio

Confuso robo a un abogado en Capital: denunció que le sustrajeron una pistola

El hecho ocurrió a primera hora de este domingo. La denuncia fue radicada en comisaría 4ta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2025-10-05 111654

A primera hora de este domingo, un abogado sanjuanino denunció un confuso robo. En comisaría 4ta dijo que le sustrajeron una pistola que no es de él, sino de su hijo. El hecho está en pleno proceso de investigación; confirmaron fuentes policiales.

Lee además
una profesora de educacion fisica estafo y le robo millones de pesos a sus companeros de trabajo

Una profesora de educación física estafó y le robó millones de pesos a sus compañeros de trabajo
dos menores de 16 anos quisieron robar una lamborghini y terminaron atrapados en pocito
Loteo Montilla

Dos menores de 16 años quisieron robar una "Lamborghini" y terminaron atrapados en Pocito

Según altas fuentes de la Policía de San Juan, el damnificado tenía en sus manos la pistola calibre .22 de su hijo (presentó la documentación correspondiente). Luego se dirigió al garaje de su casa y dijo que no vio más el arma.

Según la denuncia, este hombre identificado como Ismael Hidalgo (53) dijo que se fue a desayunar y que ahí se dio cuenta que no tenía la pistola. La buscó en su casa, en el interior de su auto y no la encontró.

Ante la desaparición de esta arma, la comisaría 4ta tomó el hecho como presunto hurto, ya que no había nada de violencia. El hecho está en pleno proceso de investigación de la Policía y también de la UFI Delitos Contra la Propiedad a cargo del fiscal Juan Manuel Gálvez y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón -ambos en turno el fin de semana-.

Temas
Seguí leyendo

Lo atraparon infraganti y se quedó con las ganas de usar la motosierra

Un hombre paró en la ruta para ir al baño y le robaron $90 millones del auto

Balearon en las piernas a un hombre en un intento de robo en el barrio Aramburu

Los Bomberos sofocaron 36 incendios provocados por los intensos vientos

Los ladrones detenidos por robar en la casa del "Chato" Carrizo son parientes de Nicole Bajinai, la joven asesinada

Rivadavia: un policía reanimó a una beba que le había sufrido una convulsión febril

Entraron a robarle al hermano de un juez sanjuanino en Rivadavia

Cuatro detenidos por entrar a robar a la casa del "Chato" Carrizo, el acusado del asesinato de Nicole Bajinai

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
cuatro detenidos por entrar a robar a la casa del chato carrizo, el acusado del asesinato de nicole bajinai
Tremendo

Cuatro detenidos por entrar a robar a la casa del "Chato" Carrizo, el acusado del asesinato de Nicole Bajinai

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Exclusivo: habló la familia de la joven asesinada en el Bº Echeverría, su versión de los hechos y el vínculo con dos víctimas de femicidio
Crimen en Capital

Exclusivo: habló la familia de la joven asesinada en el Bº Echeverría, su versión de los hechos y el vínculo con dos víctimas de femicidio

El insólito motivo por el que la barrabrava de San Martín casi provoca la suspensión del partido con Instituto
De no creer

El insólito motivo por el que la barrabrava de San Martín casi provoca la suspensión del partido con Instituto

Cuatro detenidos por entrar a robar a la casa del Chato Carrizo, el acusado del asesinato de Nicole Bajinai
Tremendo

Cuatro detenidos por entrar a robar a la casa del "Chato" Carrizo, el acusado del asesinato de Nicole Bajinai

El Dique Punta Negra y su transformación para brindar más servicio y comodidad a los visitantes. video
Videonota

Entre raras sombrillas nuevas e infladores solares, asoma la transformación del Dique Punta Negra

10 años sin entrar al Hilario: la dura sanción para los hinchas que se subieron al alambrado y detuvieron el juego
Incidentes

10 años sin entrar al Hilario: la dura sanción para los hinchas que se subieron al alambrado y detuvieron el juego

Te Puede Interesar

Cómo sobrevive una biblioteca popular sanjuanina en medio del auge tecnológico video
A pulmón

Cómo sobrevive una biblioteca popular sanjuanina en medio del auge tecnológico

Por Celeste Roco Navea
Los Bomberos sofocaron 36 incendios provocados por los intensos vientos
Imágenes y videos

Los Bomberos sofocaron 36 incendios provocados por los intensos vientos

Los ladrones detenidos por robar en la casa del Chato Carrizo son parientes de Nicole Bajinai, la joven asesinada
Sus nombres

Los ladrones detenidos por robar en la casa del "Chato" Carrizo son parientes de Nicole Bajinai, la joven asesinada

Encantador, pero peligroso: en video, así es el rincón natural de Ullum que se volvió viral en las redes video
Partidor La Toma

Encantador, pero peligroso: en video, así es el rincón natural de Ullum que se volvió viral en las redes

Gran carrera de Tobías Martínez en el Turismo Carretera
TC

Gran carrera de Tobías Martínez en el Turismo Carretera