Confuso robo a un abogado en Capital: denunció que le sustrajeron una pistola

A primera hora de este domingo, un abogado sanjuanino denunció un confuso robo. En comisaría 4ta dijo que le sustrajeron una pistola que no es de él, sino de su hijo. El hecho está en pleno proceso de investigación; confirmaron fuentes policiales.

Según altas fuentes de la Policía de San Juan, el damnificado tenía en sus manos la pistola calibre .22 de su hijo (presentó la documentación correspondiente). Luego se dirigió al garaje de su casa y dijo que no vio más el arma.

Según la denuncia, este hombre identificado como Ismael Hidalgo (53) dijo que se fue a desayunar y que ahí se dio cuenta que no tenía la pistola. La buscó en su casa, en el interior de su auto y no la encontró.

Ante la desaparición de esta arma, la comisaría 4ta tomó el hecho como presunto hurto, ya que no había nada de violencia. El hecho está en pleno proceso de investigación de la Policía y también de la UFI Delitos Contra la Propiedad a cargo del fiscal Juan Manuel Gálvez y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón -ambos en turno el fin de semana-.