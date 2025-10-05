domingo 5 de octubre 2025

Imágenes y videos

Los Bomberos sofocaron 36 incendios provocados por los intensos vientos

Los trabajos se realizaron desde la madrugada del sábado hasta este domingo. Muchas causas fueron afectadas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Durante el fin de semana, los Bomberos de la Policía de San Juan llevaron adelante una labor para combatir 36 incendios registrados en distintos puntos de la provincia. Las intervenciones comenzaron en la madrugada del sábado y se extendieron hasta este domingo, producto de las inclemencias climáticas generadas primero por el viento Zonda y luego por la llegada del viento Sur. Afortunadamente, no se reportaron víctimas ni heridos, aunque los daños materiales y ambientales fueron significativos en algunos casos, como ocurrió en el departamento Pocito.

Gran parte de las tareas estuvieron relacionadas con incendios de pasturas y vegetación. El Destacamento N°1 de Rawson actuó en varios focos en Pocito y Rawson, entre ellos uno que consumió una superficie de 1,5 hectáreas de pasturas secas en Ruta Nacional 40 y Calle 5. En tanto, el Destacamento N°5 de Caucete trabajó en la extinción de un incendio que se extendió por unos 100 metros de largo y 20 de ancho, mientras que el Destacamento N°6 de San Martín intervino en otro siniestro en calle Olivera y El Bosque, que afectó tres propiedades y una superficie total de 1,5 hectáreas.

Las llamas también alcanzaron viviendas y estructuras. Desde el Cuartel Central se respondió a un incendio en el barrio Huarpes de Pocito, donde se quemaron cuatro palos rollizos de madera dentro de una construcción precaria. En el mismo departamento, otro foco de magnitud se registró en Ruta 40 y Calle 14, afectando varias viviendas y una superficie aproximada de 10 hectáreas.

Uno de los episodios más delicados se produjo en una carpintería de Villa Obrera, en Chimbas, donde el fuego dañó maquinarias y materiales de trabajo. También se registró un incendio en un cañaveral en la localidad de Niquivil, departamento Jáchal, que afectó alrededor de una hectárea y media, y fue sofocado por el Destacamento N°2.

Durante las tareas, los bomberos brindaron apoyo hídrico a diferentes dotaciones que se encontraban trabajando simultáneamente, además de colaborar entre cuarteles. En este marco, el Destacamento N°5 de Caucete asistió al de San Martín en el combate de un incendio de pasturas.

No todas las salidas resultaron efectivas: varias correspondieron a falsas alarmas o a focos que ya habían sido controlados por vecinos. Tal fue el caso del supuesto incendio forestal reportado en Cienaguita, departamento Sarmiento, donde finalmente no se encontró evidencia de fuego.

