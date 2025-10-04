sábado 4 de octubre 2025

Loteo Montilla

Dos menores de 16 años quisieron robar una "Lamborghini" y terminaron atrapados en Pocito

El hecho fue registrado en el Loteo Montilla, cuando Antonio Gabriel De La Torre denunció el robo de su bicicleta. El llamado al 911 movilizó de inmediato a los efectivos, quienes realizaron un despliegue rápido en la zona.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

No se trató de un auto deportivo de lujo, sino de una bicicleta infantil. La División Comando Sur de la Policía de San Juan frustró, en las primeras horas del sábado, el intento de robo de una bicicleta marca Lamborghini en Pocito.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió a las 03:55 en el Loteo Montilla, cuando Antonio Gabriel De La Torre denunció el robo de su bicicleta. El llamado al 911 movilizó de inmediato a los efectivos, quienes realizaron un despliegue rápido en la zona.

Los menores, de 16 años, intentaron escapar, pero fueron interceptados en el Lote 39, y la bicicleta fue recuperada en un descampado cercano.

El fiscal de turno, Jorge Rodríguez, ordenó el inicio del procedimiento correspondiente y la entrega de los adolescentes a sus progenitores. La “Lamborghini” volvió así a su dueño.

