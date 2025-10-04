10 años sin entrar al Hilario: la dura sanción para los hinchas que se subieron al alambrado y detuvieron el juego

Un grupo de hinchas de San Martín fueron protagonistas de manera negativa en la tarde de este sábado en el Pueblo Viejo. Por un supuesto descontento se subieron al alambrado y tuvieron detenido el juego casi 15 minutos.
sábado 4 de octubre 2025
Así lo comunicó la voz del estadio. La decisión la tomó en pleno partido la Comisión Directiva, después de los incidentes que provocaron los hinchas que estaban en la Popular.
Desde la voz del estadio se comunicó que la Comisión Directiva de la institución verdinegra decidió aplicar una sanción de 10 años sin poder entrar al Hilario Sánchez a los hinchas que provocaron el incidente.