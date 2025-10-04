sábado 4 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Incidentes

10 años sin entrar al Hilario: la dura sanción para los hinchas que se subieron al alambrado y detuvieron el juego

Así lo comunicó la voz del estadio. La decisión la tomó en pleno partido la Comisión Directiva, después de los incidentes que provocaron los hinchas que estaban en la Popular.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un grupo de hinchas de San Martín fueron protagonistas de manera negativa en la tarde de este sábado en el Pueblo Viejo. Por un supuesto descontento se subieron al alambrado y tuvieron detenido el juego casi 15 minutos.

Lee además
La cartelería de detrás de uno de los arcos se prendió fuego en la antesala del encuentro entre San Martín e Instituto.
Contratiempo

El Zonda se hace sentir en el Hilario: ¡se prendió fuego la cartelería de la cancha!
tras los incidentes en la tribuna verdinegra, san martin e instituto llegaron al descanso 0-0
Torneo Clausura

Tras los incidentes en la tribuna verdinegra, San Martín e Instituto llegaron al descanso 0-0

Desde la voz del estadio se comunicó que la Comisión Directiva de la institución verdinegra decidió aplicar una sanción de 10 años sin poder entrar al Hilario Sánchez a los hinchas que provocaron el incidente.

Temas
Seguí leyendo

El Aldo Cantoni, epicentro de la élite del judo nacional

Los Pumas cerraron el Rugby Championship con una derrota versus Sudáfrica, quien se consagró campeón

Colapinto largará 18° en el GP de Singapur

Batacazo de Valenciano: avanzó a semifinales del Mundial de Clubes y chocará con Barcelona

Sin Bicentenario ni clubes locales: el llamativo escenario rawsino que usó Instituto antes del choque con San Martín

Gerardo Mani, el judoca no vidente que le tocó el corazón a la Peque Pareto: "Es mi inspiración"

La 'Peque' Pareto en San Juan: una charla inclusiva y llena de historia

El Pipi convocó al goleador de la Reserva de San Martín para el partido contra Instituto

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tras los incidentes en la tribuna verdinegra, san martin e instituto llegaron al descanso 0-0
Torneo Clausura

Tras los incidentes en la tribuna verdinegra, San Martín e Instituto llegaron al descanso 0-0

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Asesinaron a una mujer tras una balacera en Capital: un hombre fue detenido en el techo de una casa
Barrio Echeverría

Asesinaron a una mujer tras una balacera en Capital: un hombre fue detenido en el techo de una casa

Los detalles del crimen en el B° Echeverría, la tristeza de la familia de Bajinai y el insólito lugar donde encontraron al principal apuntado
Conmoción en Capital

Los detalles del crimen en el B° Echeverría, la tristeza de la familia de Bajinai y el insólito lugar donde encontraron al principal apuntado

Un problema de bandas de vieja data, el principal móvil sobre el asesinato de Nicole Bajinai en Capital
Crimen en el B° Echeverría

Un problema de bandas de vieja data, el principal móvil sobre el asesinato de Nicole Bajinai en Capital

Exclusivo: habló la familia de la joven asesinada en el Bº Echeverría, su versión de los hechos y el vínculo con dos víctimas de femicidio
Crimen en Capital

Exclusivo: habló la familia de la joven asesinada en el Bº Echeverría, su versión de los hechos y el vínculo con dos víctimas de femicidio

Quién es el acusado del asesinato en el barrio Echeverría y su impactante prontuario delictivo
Capital

Quién es el acusado del asesinato en el barrio Echeverría y su impactante prontuario delictivo

Te Puede Interesar

Exclusivo: habló la familia de la joven asesinada en el Bº Echeverría, su versión de los hechos y el vínculo con dos víctimas de femicidio
Crimen en Capital

Exclusivo: habló la familia de la joven asesinada en el Bº Echeverría, su versión de los hechos y el vínculo con dos víctimas de femicidio

Por David Cortez Vega
Tras los incidentes en la tribuna verdinegra, San Martín e Instituto llegaron al descanso 0-0
Torneo Clausura

Tras los incidentes en la tribuna verdinegra, San Martín e Instituto llegaron al descanso 0-0

La Circunvalación de San Juan, a un paso de hacer historia: la primera ruta 100% solar del país ya casi es una realidad video
Transformación

La Circunvalación de San Juan, a un paso de hacer historia: la primera ruta 100% solar del país ya casi es una realidad

Marcelo, Pierina, Santi, Luli y Julián, una familia abrazada por la música.
Talento nuestro

La familia Mixtura abre su corazón musical en la Sala TeS

10 años sin entrar al Hilario: la dura sanción para los hinchas que se subieron al alambrado y detuvieron el juego
Incidentes

10 años sin entrar al Hilario: la dura sanción para los hinchas que se subieron al alambrado y detuvieron el juego