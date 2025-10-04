El Aldo Cantoni, epicentro de la élite del judo nacional

San Juan se prepara para recibir a lo mejor del judo argentino . Del 10 al 12 de octubre de 2025, el estadio Aldo Cantoni será escenario del Campeonato Nacional Clausura de Judo, un evento que reunirá a 1.500 competidores de todas las provincias del país.

El torneo abarcará distintas categorías: juveniles sub 13 y sub 15, cadetes sub 18, juniors sub 21, adultos (Kyu), seniors (cinturones negros) y la categoría especial Down, tanto en rama femenina como masculina, distribuidas en sus siete divisiones de peso.

La ceremonia inaugural se llevará a cabo el sábado, de 15 a 16 horas, con la presencia de autoridades federativas, gubernamentales y del gobernador de la provincia, Dra. Marcelo Orrego. Mientras que las finales de seniors por el primer, segundo y terceros puestos se disputarán de 16 a 20 horas y serán transmitidas por TyC Sports y TyC Sports Play, permitiendo que todo el país pueda seguir de cerca la acción.

San Juan estará ampliamente representada, con una delegación local de más de 70 judokas, que buscarán dejar su marca en el torneo. La organización del campeonato está a cargo de la Federación Sanjuanina de Judo y la Secretaría de Deportes de la provincia, consolidando a la ciudad como un punto de encuentro para los amantes de este deporte.