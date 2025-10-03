sábado 4 de octubre 2025

Orgullo

Batacazo de Valenciano: avanzó a semifinales del Mundial de Clubes y chocará con Barcelona

El equipo sanjuanino sorprendió al vencer 7-2 a San Jorge de Chile y se metió entre los cuatro mejores del torneo que se disputa en el estadio Aldo Cantoni. Este sábado enfrentará al Barcelona en busca de la épica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-03 at 11.19.02 PM (1)

Centro Valenciano sigue dando que hablar en el Mundial de Clubes Masculino de Hockey sobre Patines que se disputa en el estadio Aldo Cantoni. Este viernes, el equipo sanjuanino logró un contundente triunfo por 7-2 frente a San Jorge de Chile, asegurando su pase a las semifinales del torneo internacional.

El histórico resultado coloca a Valenciano entre los cuatro mejores equipos, donde este sábado se medirá ante el poderoso Barcelona de España, que viene de superar 3-1 a Sporting Lisboa en su último partido. La expectativa por el choque crece entre los fanáticos locales, que sueñan con una posible hazaña.

image

En otra de las semifinales se vivirá un duelo portugués: Barcelos, que venció 7-5 a Melbourne, se enfrentará a Sporting Lisboa. Por su parte, el torneo ya había mostrado emoción con la victoria de Andes Talleres de Mendoza sobre Olimpia de San Juan por 6-5 en un intenso enfrentamiento entre equipos argentinos.

