Batacazo de Valenciano: avanzó a semifinales del Mundial de Clubes y chocará con Barcelona

Centro Valenciano sigue dando que hablar en el Mundial de Clubes Masculino de Hockey sobre Patines que se disputa en el estadio Aldo Cantoni. Este viernes, el equipo sanjuanino logró un contundente triunfo por 7-2 frente a San Jorge de Chile, asegurando su pase a las semifinales del torneo internacional.
El histórico resultado coloca a Valenciano entre los cuatro mejores equipos, donde este sábado se medirá ante el poderoso Barcelona de España, que viene de superar 3-1 a Sporting Lisboa en su último partido. La expectativa por el choque crece entre los fanáticos locales, que sueñan con una posible hazaña.
En otra de las semifinales se vivirá un duelo portugués: Barcelos, que venció 7-5 a Melbourne, se enfrentará a Sporting Lisboa. Por su parte, el torneo ya había mostrado emoción con la victoria de Andes Talleres de Mendoza sobre Olimpia de San Juan por 6-5 en un intenso enfrentamiento entre equipos argentinos.