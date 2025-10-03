viernes 3 de octubre 2025

Rugby

Arranca la ilusión: Universitario recibe a Teqüe en el Regional Cuyano

Este sábado, el conjunto sanjuanino recibirá a Teqüe por la primera fecha del Final Four del Top 8 de Oro, con el duelo principal programado para las 15.30 horas.

WhatsApp Image 2025-10-03 at 13.19.23

La Uni afronta la recta decisiva con la ilusión de todo un club: volver a clasificar a semifinales después de seis años. Ese objetivo se transformó en el motor de un plantel que entrena a diario con la mirada puesta en concretar el sueño.

El estreno no será sencillo. Teqüe aparece como el primer obstáculo de las tres “finales” que deberá afrontar en octubre. En la temporada actual, el historial entre ambos está equilibrado: en la primera fase ganaron los mendocinos por 25-24, mientras que en la segunda, Universitario se impuso 32-24. Ambos encuentros se disputaron en la vecina provincia.

El formato del Final Four contempla tres fechas. Universitario integra la Zona B junto a Los Tordos, Teqüe y Liceo. Los dos mejores del grupo accederán a semifinales. La tabla previa lo encuentra con 16 puntos, detrás de Los Tordos que suman 30, mientras que Liceo tiene 15 y Teqüe acumula 5 unidades.

La jornada en San Juan se abrirá con la Pre Intermedia desde las 12.30 hs. (árbitro: Guillermo Segovia), continuará con la Intermedia a las 14.00 hs. (árbitro: Juan Martín Vargas) y tendrá su cierre con el plato fuerte de Primera, a partir de las 15.30 hs, con el arbitraje de Federico González.

