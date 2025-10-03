viernes 3 de octubre 2025

Pasiones del Interior

La "madre" todoterreno de las campeonas blaugranas

Noelia Chávez es una fiel colaboradora del club, que entrega sus días al Deportivo Astica y que cuida de sus jugadores como si fueran sus propios hijos, tal como sucedió con las chicas del femenino que se alzaron con la Copa de Campeones, a quienes acompañó a sol y sombra.

Por Luz Ochoa
señora
La esencia de los clubes reside en la gente que los representa y que, movida por el sentido de pertenencia y el amor por la camiseta, dedican horas de trabajo sin esperar nada a cambio. Esa es la historia de Noelia Chávez, la mujer que se convirtió en una pieza clave para el Club Social y Deportivo Astica no sólo por estar siempre al pie del cañón, sino por transformarse en una madre todoterreno para las jugadoras.

Embed - Noelia Chávez - Club Astica

Es por ello que, cuando las chicas del equipo femenino se alzaron con el título de la Copa de Campeones, la protagonista de la nota celebró la conquista como si fuera propia. Es que, aunque no se calzó los cortos ni disputó la pelota adentro del campo, fue una parte fundamental del plantel pues se ocupó de cuidar de cada una de las futbolistas.

DSC_0110

"Estuve en casi todos los partidos que participaron, cuando salieron campeonas aquí en Valle Fértil y, después, cuando viajaron a la ciudad para representar al departamento", recuerda quien siguió de cerca la campaña que las encontró victoriosas. De esa experiencia, que posiblemente quede guardada en su corazón, nació un fuerte vínculo con las campeonas.

Es que, en esa aventura, la madre de cuatro varones explotó sus dones de protectora y cuidó de las blaugranas como si fueran sus hijas. "Siempre había acompañado a los chicos, pero esta vez las chicas me incluyeron. Estuve metida siempre en todo para que no les falte nada, llevándoles agua si era necesario, arreglándoles las camisetas", reconoce y agrega: "Hice un poco de todo, también de enfermera, ellas mismas decían que era como una madre".

Ligada al club ubicado en medio de las sierras, Noelia cuenta que lo que siente por Astica es pasión y que la misma nació desde que era un niña. Señala que solía acompañar a sus hermanos y, luego, continuó esa unión a través de sus hijos, quienes entrenan y representan el escudo astico. Incluso, uno de ellos, Juan Elizondo, que se forjó en el Bajo Verde, fichó para el Bohemio de Chimbas.

"Mis hermanos han jugado y por eso siempre estuve cerca, aunque más que nada lo estoy por mis hijos. El más grande, que ahora está en Peñarol, salió de acá. Como no hay equipos para más grandes, se tuvo que ir lejos. Acá hay muchos talentos, pero se pierden porque los chicos no tiene muchas posibilidades", remarca la orgullosa madre.

La delegada del combinado femenino, además, es una hincha fanática y, por tanto, hay momentos en que le cuesta medir la tensión. "Voy a la cancha a alentar a todos los equipos, siempre estoy gritando, puteando", admite entre risas la misma que pone cuerpo y alma en cada acto benéfico que se organiza para la institución.

Sabe que aportar su granito de arena vale la pena y que, gracias a los esfuerzos en suma, el presente del club que busca resurgir de las cenizas como el ave fénix puede cambiar para mejor. Entusiasmada por las actividades en la institución, confiesa: "Está bueno colaborar y saber que lo que uno hace tiene un sentido tanto para el club como para el pueblo".

Al lado del trofeo que sus jugadoras obtuvieron este año, con el que posa con satisfacción, la mujer con otro miembro de su familia en su vientre se florea por la cancha que el Blaugrana del Valle ostenta, una verdadera joya natural. "Es la cancha más linda, la gente lo dice y yo creo que es así", asegura con una sonrisa en el rostro, al mismo tiempo que expresa su deseo para el futuro del club.

"Sueño que salga adelante, que sea más grande, aunque ya lo es a nivel departamental porque tiene muchos campeonatos ganados, pero me refiero a que crezca más en sus instalaciones, que se puedan recibir a otras instituciones y tener más para ofrecer para cuando nos vengan a visitar", enuncia la dirigente que dio muestra clara de ser toda una leona por el escudo azulgrana, al que no quedan dudas que defenderá a capa y espada.

