Rawson

Allanamiento en Villa Krause: secuestraron droga, dinero y detuvieron a dos hombres

En un procedimiento coordinado por la Justicia Federal y la Policía, incautaron cocaína, marihuana, dinero en efectivo y elementos de fraccionamiento en una vivienda; dos hombres quedaron implicados en la causa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un operativo realizado en Villa Krause, departamento Rawson, terminó con el secuestro de cocaína, marihuana y elementos vinculados al fraccionamiento de estupefacientes. La medida fue dispuesta en el marco de una investigación contra el narcotráfico y el narcomenudeo.

El allanamiento se concretó en una vivienda de la zona y estuvo coordinado por la Unidad Fiscal Federal de San Juan, a cargo del fiscal Francisco Maldonado y la auxiliar fiscal Carolina Menéndez, en conjunto con personal policial.

Durante el procedimiento se incautaron 22 envoltorios de cocaína, marihuana, papeles de armar cigarrillos, $10.000 en efectivo, dos teléfonos celulares y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento.

Como resultado, dos hombres mayores de edad quedaron vinculados a una causa por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. El operativo contó con la participación del Grupo Especial GERAS y de canes detectores de narcóticos del Departamento de Drogas Ilegales.

