El Pipi convocó al goleador de la Reserva de San Martín para el partido contra Instituto

Casualmente, la última vez que había sido convocado fue frente a un equipo cordobés. Sin embargo, no tuvo la chance de entrar y quizás esa racha podría cortarse este próximo sábado, cuando San Martín se mida ante Instituto, por la fecha 11 del Torneo Clausura . Se trata de Santiago Barrera , el goleador de la Reserva que fue convocado por Leandro 'Pipi' Romagnoli.

Torneo Proyección ¡Teléfono, Pipi! Santi Barrera volvió a convertir en la Reserva y le dio el triunfo a San Martín vs Gimnasia

A través de las redes sociales, el Verdinegro, que recibirá a La Gloria en el Hilario Sánchez a partir de las 16.45, dio a conocer la lista de convocados para el encuentro en el que buscará la victoria y seguir aferrado a la posibilidad de permanecer en la máxima categoría del fútbol argentino.

Barrera, que supo brillar en el Torneo Proyección y que fue tenido en cuenta por el cuerpo técnico del primer equipo frente a Talleres, no tuvo oportunidad de lucirse y poco a poco quedó en el olvido. No obstante, su buen presente y la necesidad del combinado de Concepción hicieron que volviera a entrar en consideración.

El canterano dio de qué hablar en su momento porque se conoció que fue 'borrado' del plantel mayor por un acto de indisciplina. Es por ello que, como el fútbol da revancha, el nueve que siguió convirtiendo goles para la Reserva regresa con el desafío de sumar minutos.