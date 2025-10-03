viernes 3 de octubre 2025

Convocados albicelestes

Lionel Messi y unas cuantas sorpresas: Scaloni dio la lista para los amistosos en Estados Unidos

Lionel Scaloni comunicó los jugadores con los que la Selección Argentina se medirá a Venezuela y Puerto Rico el 10 y 13 de octubre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lionel Messi, entre los convocados de Lionel Scaloni.

Un nuevo paso rumbo al Mundial 2026 está por dar la selección argentina. Uno de los últimos. En ese marco, Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados para la doble jornada de amistoso que tendrá en la Fecha FIFA de octubre.

Tras cerrar el proceso de Eliminatorias, la Albiceleste inicia el ciclo de amistosos de preparación para la Copa del Mundo en Estados Unidos con el juego ante Venezuela este viernes 10 de octubre desde las 20hs en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego, el lunes 13, se topará con Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.

Este año se cerrará con otros dos juegos de preparación en la ventana de noviembre (serán en Angola e India) entre el lunes 10 y el martes 18 de ese mes. Aunque la Selección tendrá otro evento muy importante: el viernes 5 de diciembre 12, a las 13.00hs, se llevará a cabo el sorteo de la Copa del Mundo 2026 en el Kennedy Center de Washington DC.

El próximo año podría comenzar con un partido por el título: la Finalíssima ante España, que enfrenta al campeón de la Copa América y el de la Eurocopa, está pautada para la Fecha FIFA de marzo del 2026. Aunque este encuentro dependerá de que La Roja consiga el boleto al Mundial este año. En tal caso, la FIFA tiene la semana del 23 al 31 de marzo apartada para afrontar dos encuentros preparatorios.

ARGENTINA

La última parada antes de la Copa del Mundo será del 1 al 9 de junio, semana que FIFA reservó para disputar los últimos dos amistosos para un Mundial que debe comenzar el jueves 11 de junio con el partido inaugural que protagonizará México en el Estadio Azteca.

Entre las dificultades que tuvo el DT para diagramar la lista hay que destacar las sensibles bajas de Exequiel Palacios (estará afuera por lo que resta del año) y Lisandro Martínez, quien todavía no retornó tras la lesión ligamentaria que sufrió a comienzos de este 2025. Además, Facundo Medina se lesionó el tobillo en los últimos días y estará dos meses afuera y Nehuén Pérez quedó virtualmente fuera de la disputa por ir al Mundial tras romperse el tendón de Aquiles.

