De vendedor ambulante de alfajores a sorpresa en la Selección Argentina: la historia de Lautaro Rivero

Lionel Scaloni dio a conocer una nueva lista de convocados para la selección argentina de cara a la próxima fecha FIFA de octubre y el nombre que acaparó los flashes fue el de Lautaro Rivero . El marcador central viene de tener un destacado nivel en Central Córdoba de Santiago del Estero y en River Plate , donde se ganó un lugar en el once titular de Marcelo Gallardo . No obstante, la historia del defensor de 21 años arrastra una resiliencia notable: tuvo que pasar por diversos trabajos durante su adolescencia para mantener vivo su sueño de jugar en Primera.

Ante la falta de lugar en el elenco Millonario, Rivero optó por marcharse a préstamo a Central Córdoba a mediados de 2024. Pese a que en el primer semestre alternó en el equipo dirigido por Omar De Felippe , formó parte de la histórica hazaña del Ferroviario al consagrarse campeón de la Copa Argentina tras imponerse sobre Vélez por 1-0 . Durante los festejos, el defensor cautivó al país por la fortaleza que expuso al mostrar un recuerdo durante su juventud.

En su cuenta de Instagram personal, publicó una foto para recordar el esfuerzo que realizó durante su adolescencia para seguir adelante en su gran sueño de ser un futbolista profesional. “Hace un año. No puedo creer todo esto”, escribió en sus redes sociales junto a una imagen en donde se lo podía observar vendiendo alfajores en la vía pública.

Su recuerdo se viralizó de inmediato en Instagram. Y miles de sus seguidores y otros fanáticos de otros equipos reconocieron una admiración notable, a causa de la historia de superación que atravesó el joven en el último tiempo. En los comentarios, muchos usuarios destacaron su fuerza de voluntad y el ejemplo que le brinda a las nuevas generaciones en relación con el esfuerzo que hizo para cumplir su objetivo.

Sus primeros pasos en el fútbol los dio en el baby y los potreros de Moreno, donde creció. El Club Los Halcones fue la entidad en la que desplegó su talento durante su infancia. Luego jugó en Villa Luro Norte, donde se puso como meta dedicarse de lleno a la actividad que ama. A los 14 años se sumó a las inferiores de River, en 2018, y sus primeras apariciones con La Banda las hizo como carrilero por izquierda. Sin embargo, su altura (1.85 cm) y potencia lo llevaron a convertirse en un pilar determinante de la defensa de las inferiores.

En 2021 debutó en la Reserva del club de Núñez y comenzó con un período de adaptación a la categoría, alternando esporádicamente con la Cuarta División. Así, en diciembre del año pasado, cuando restaban días para quedar en libertad de acción, firmó su primer contrato profesional y cumplió su primer objetivo. Bajo la conducción de Marcelo Escudero se destacó como un titular indiscutido en el equipo y sus producciones lo llevaron a Central Córdoba de Santiago del Estero, donde firmó un préstamo hasta diciembre de 2025.

Tras conseguir el título de la Copa Argentina con el Ferroviario, Lautaro Rivero se estableció como titular indiscutible en el primer semestre del 2025. En la zaga central, el futbolista fue clave en la participación del equipo de Omar De Felippe en la Copa Libertadores. Pese a la histórica actuación en la que lograron imponerse sobre Flamengo en el Estadio Maracaná, el cuadro santiagueño quedó tercero con 11 puntos. El defensor completó los 90 minutos en los seis partidos de la fase de grupos.

Ante el destacado nivel que mostró con la camiseta de Central Córdoba, Marcelo Gallardo decidió cortar el préstamo y repescarlo de cara al Mundial de Clubes. Incluso, River le extendió su contrato hasta diciembre de 2028, con un aumento salarial. Sin embargo, el jugador de 21 años no sumó minutos en el certamen internacional.

Luego de algunas lesiones y ser suplente en los primeros partidos de la segunda parte del año, Lautaro Rivero empezó a entrar paulatinamente en el equipo titular del Millonario. Su debut con la camiseta de River se produjo el 9 de agosto en el empate sin goles contra Independiente en Avellaneda. Desde entonces, el marcador central mostró un nivel sobresaliente que le permitió sumar importantes minutos.

Incluso, le ganó la pulseada a defensores de jerarquía como Lucas Martínez Quarta y Paulo Díaz. Rivero se ganó la confianza de Marcelo Gallardo a tal punto que fue titular en los dos partidos de la serie contra Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

En este contexto, Lionel Scaloni comenzó a seguirlo de cerca para una hipotética convocatoria que llegó después de ser una de las figuras de River en el choque contra Racing por la Copa Argentina. Cabe resaltar que Rivero no participó en categorías inferiores de la selección argentina y esta es su primera citación para jugar con la camiseta albiceleste.

De esta manera, Rivero integrará la delegación argentina que disputará dos amistosos en los Estados Unidos durante la fecha FIFA de octubre. El primer enfrentamiento será ante Venezuela el viernes 10 de octubre desde las 20:00 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego, el lunes 13, se topará con Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.

Vale destacar que el futbolista surgido en las inferiores de River no es la única sorpresa en la lista de convocados presentada por Lionel Scaloni. Entre otros nombres, se destacan la presencia del arquero de Racing Facundo Cambeses y la de los futbolistas del Palmeiras Aníbal Moreno y José Manuel López.

