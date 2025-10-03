Confirmaron los horarios para el regreso del TC2000 en El Zonda

El TC2000 dejó atrás la exigente cita de los 200 Kilómetros de Buenos Aires y ahora pone rumbo a San Juan para reencontrarse con un escenario de leyenda: el autódromo Eduardo Copello, enclavado en la Quebrada Rugiente. Será la primera visita desde 2019 y marcará la novena fecha del calendario, con la promesa de un fin de semana cargado de adrenalina.

La acción se abrirá el viernes 10 de octubre, cuando los equipos salgan a pista para el Shakedown de cierre de jornada. El sábado concentrará la actividad fuerte con dos entrenamientos y la clasificación, que volverá a disputarse con el formato de dos vueltas lanzadas. Finalmente, el domingo 12 comenzará con la tradicional prueba de Tanques Llenos y se cerrará con la carrera principal, de 35 minutos más una vuelta.

El último antecedente en tierras sanjuaninas se remonta al 15 de septiembre de 2019, cuando el TC2000 visitó El Zonda por la octava fecha del certamen. En aquella ocasión, Agustín Canapino se adueñó de la pole con un tiempo de 1:11.970, pero la gloria del domingo fue para Matías Milla, quien llevó al Renault Fluence oficial a la victoria, escoltado por Matías Rossi y Matías Muñoz Marchesi. Cronograma del fin de semana en El Zonda Viernes 10/10 Shakedown: 18:00 a 18:15 Sábado 11/10 Entrenamiento 1: 9:10 a 10:15

Entrenamiento 2: 12:45 a 13:50

Clasificación: 16:10 Domingo 12/10 Tanques Llenos: 9:30 a 9:40

Carrera: 12:35

