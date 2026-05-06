Los diputados nacionales Picón y Jaime aseguraron la continuidad del subsidio por Zona Fría

Luego de que el Gobierno nacional enviara a la Cámara de Diputados un proyecto que modifica el régimen de subsidios al gas, desde San Juan salieron a fijar posición. Los legisladores nacionales Nancy Picón y Carlos Jaime aseguraron este miércoles que la provincia no perderá el beneficio de Zona Fría para quienes ya lo perciben.

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Según explicaron, la iniciativa introduce un criterio de segmentación basado en los ingresos, pero no elimina el subsidio para los actuales usuarios. En ese sentido, remarcaron que también podrán acceder quienes no estén inscriptos y tengan ingresos de hasta tres canastas básicas.

“El proyecto de ley no modifica la situación actual. Pone un requisito, que es que la familia que supere las tres canastas básicas no va a poder recibir el subsidio por Zona Fría, pero quienes no superen ese umbral sí van a poder seguir manteniéndolo e incluso, si no están inscriptos, van a poder registrarse”, señaló Jaime.

En la misma línea, Picón buscó llevar tranquilidad: “Quiero transmitirles absoluta tranquilidad a los sanjuaninos. No se va a ver afectado el bolsillo, porque en el caso de Zona Fría no se va a modificar para quien ya tiene el subsidio”.

Aporte provincial y situación con CAMMESA

Por otra parte, los legisladores destacaron el rol de la provincia en el sostenimiento de los subsidios energéticos. Indicaron que San Juan no mantiene deudas con CAMMESA, la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista.

Además, subrayaron que el Gobierno provincial destina fondos propios para amortiguar el impacto de las tarifas, en un contexto donde muchos hogares utilizan energía eléctrica para calefaccionarse.

Actualmente, San Juan aporta alrededor de $4.500 millones para subsidiar a más de 76.000 hogares, lo que permite sostener el esquema de asistencia en el consumo energético.