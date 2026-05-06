Menos plata para pagar jubilaciones: cae la cantidad de aportantes a la Seguridad Social por la baja del empleo registrado

La caída del número de aportantes a la Seguridad Social no se detiene. Por los despidos, las desvinculaciones laborales y el avance de la informalidad, en el último año —febrero 2026 versus febrero 2025— se redujo en otros 132.670 aportantes, de acuerdo a los datos de la Subsecretaría de Seguridad Social. Los fondos que recauda la Seguridad Social de los trabajadores activos van a financiar el pago de haberes a los jubilados. Lo que no cubren los aportantes debe ser completado por el Tesoro.

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“En cuanto a la variación interanual, el total de aportantes registró una disminución de 132.670 personas. Esta caída se explica principalmente por la reducción de los trabajadores en relación de dependencia, que descendieron en 168.312 aportantes. Dentro de este grupo, los trabajadores del sector privado fueron los más afectados, con una disminución de 90.892 aportantes. En contraste, los aportantes al monotributo evidenciaron un incremento interanual de 58.288 trabajadores”, señala el Informe.

También aclara que estas cifras “incluyen a los aportantes del régimen general, regímenes especiales y diferenciales que cotizan al SIPA-ANSeS". También a los trabajadores “no obligados al SIPA” declarados por regímenes provinciales y municipales y a las Fuerzas Armadas y de Seguridad Nacional.

En febrero de 2025, se registró un total de 12.634.268 aportantes versus 12.501.598 en febrero de 2026. En febrero de 2024 sumaban 12.854.224. Así, en dos años la caída es de 352.626 aportantes.

JUBILADOS

Entre los trabajadores en relación de dependencia públicos y privados la reducción de aportantes fue de 168.312 personas: 90.892 menos del sector privado, 39.557 menos del sector público. Y 37.863 menos de trabajadores de otros regímenes.

Entre los trabajadores independientes, los monotributistas aumentaron en 58.288 y los autónomos cayeron en 11.810. Las trabajadoras de casas particulares restaron 10.836 (de 361.786 a 350.900).

“En términos absolutos, la mayor cantidad de aportantes corresponde a asalariados del sector privado, con 6 millones de trabajadores, seguidos por los inscriptos en el Monotributo, que alcanzaron 2,2 millones, y por los trabajadores en relación de dependencia de otros regímenes, con 2,2 millones”, dice el informe.

La reducción del número de aportantes incide negativamente en el financiamiento de la seguridad social.

Hacia adelante, se descuenta que los aportantes asalariados del sector público van a ir disminuyendo por las cesantías previstas por el Gobierno. Y también en el sector privado por el cierre de empresas.

De los 12,5 millones de aportantes a la Seguridad Social, la amplia mayoría desempeña su trabajo en relación de dependencia (76,5%), a la que se agrega un 2,8% correspondiente a trabajadoras de casas particulares, mientras que un 20,7% lo hace de forma independiente, agrega el Informe.

“El 27,2% de la población total de la Argentina realiza aportes a la Seguridad Social por su actividad laboral”. En febrero de 2025 era del 27,6% y en igual mes de 2024, era del 28,4%.

La población ocupada se estima en torno a los 21 millones. Así, se desprende que habría unos 8,5 millones que se desempeñan en la informalidad entre asalariados y el resto de las modalidades de trabajo. Son personas ocupadas que, al no registrar aportes y contribuciones de sus empleadores o propios como trabajadores independientes, no tienen cobertura previsional ni de salud ni de riesgos laborales.

La informalidad aumentó durante la gestión actual. El INDEC informó que los que trabajan “en negro” alcanzaron al 43% de la población ocupada – sean independientes o en relación de dependencia– en el cuarto trimestre de 2025. Un año antes, había sido del 42% y a fines de 2023 del 41,4%.

“Los indicadores presentados surgen de procesamientos propios en base a información proveniente de los registros administrativos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)”, aclara el Informe oficial.

FUENTE: Clarín