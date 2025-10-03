El Mundial de Clubes entró en etapa de definiciones: lo que está en juego este viernes

El tercer día se desarrollará de la siguiente manera:

16:30 hs – Grupo A: Olimpia (Argentina) vs Andes Talleres (Argentina)

19:00 hs – Grupo A: Sporting (Portugal) vs FC Barcelona (España)

21:30 hs – Grupo B: Centro Valenciano (Argentina) vs HC San Jorge (Chile)

El gran cruce de la jornada será Barcelona y Sporting, los cuales definirán el primer lugar de la tabla de posiciones.

Venta de entradas

Etapa clasificación

Entrada general: $18.000

Entrada platea oeste: $40.000

Etapa Semifinales, final y partido por el tercer puesto:

Entrada general: $25.000

Entrada platea oeste: $60.000

Abono general $80.000

Abono platea oeste: $180.000

Las personas que no abonarán entrada son: menores entre 01 y 8 años (niños con 8 años cumplidos sí deben pagar); jubilados y personas con discapacidad, presentando su carnet correspondiente.

Con respecto a la venta de entradas presencial, de momento será en las boleterías del estadio, en cada día del evento, desde el miércoles 01 de octubre. De confirmarse otros puntos oficiales de venta, con días y horarios, se anunciarán por este medio.

Seguí aquí la transmitió en vivo: https://www.youtube.com/live/31vaWefLgsE