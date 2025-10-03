El Mundial de Clubes entró en etapa de definiciones: lo que está en juego este viernes

El tercer día se desarrollará de la siguiente manera:
Comienza a definirse el Mundial de Clubes 2025 y la tercera fecha será el momento importante para saber que equipos clasificarán y su ubicación en la tabla, para saber como serán los cruces de semifinales. Seguí los partidos en vivo.
El tercer día se desarrollará de la siguiente manera:
14:00 hs – Grupo B: OC Barcelos (Portugal) vs Melbourne (Australia)
16:30 hs – Grupo A: Olimpia (Argentina) vs Andes Talleres (Argentina)
19:00 hs – Grupo A: Sporting (Portugal) vs FC Barcelona (España)
21:30 hs – Grupo B: Centro Valenciano (Argentina) vs HC San Jorge (Chile)
El gran cruce de la jornada será Barcelona y Sporting, los cuales definirán el primer lugar de la tabla de posiciones.
Etapa clasificación
Entrada general: $18.000
Entrada platea oeste: $40.000
Etapa Semifinales, final y partido por el tercer puesto:
Entrada general: $25.000
Entrada platea oeste: $60.000
Abono general $80.000
Abono platea oeste: $180.000
Las personas que no abonarán entrada son: menores entre 01 y 8 años (niños con 8 años cumplidos sí deben pagar); jubilados y personas con discapacidad, presentando su carnet correspondiente.
Con respecto a la venta de entradas presencial, de momento será en las boleterías del estadio, en cada día del evento, desde el miércoles 01 de octubre. De confirmarse otros puntos oficiales de venta, con días y horarios, se anunciarán por este medio.
Seguí aquí la transmitió en vivo: https://www.youtube.com/live/31vaWefLgsE