viernes 3 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Hockey sobre patines

El Mundial de Clubes entró en etapa de definiciones: lo que está en juego este viernes

Comienza a definirse el Mundial de Clubes 2025 y la tercera fecha será el momento importante para saber que equipos clasificarán y su ubicación en la tabla, para saber como serán los cruces de semifinales. Seguí los partidos en vivo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El tercer día se desarrollará de la siguiente manera:

Lee además
arranca la ilusion: universitario recibe a teqüe en el regional cuyano
Rugby

Arranca la ilusión: Universitario recibe a Teqüe en el Regional Cuyano
no tengo feeling con el auto: franco colapinto termino 19° en las primeras practicas de singapur
Fórmula 1

"No tengo feeling con el auto": Franco Colapinto terminó 19° en las primeras prácticas de Singapur

Fixture – Viernes 3 de Octubre

14:00 hs – Grupo B: OC Barcelos (Portugal) vs Melbourne (Australia)

16:30 hs – Grupo A: Olimpia (Argentina) vs Andes Talleres (Argentina)

19:00 hs – Grupo A: Sporting (Portugal) vs FC Barcelona (España)

21:30 hs – Grupo B: Centro Valenciano (Argentina) vs HC San Jorge (Chile)

El gran cruce de la jornada será Barcelona y Sporting, los cuales definirán el primer lugar de la tabla de posiciones.

Venta de entradas

Etapa clasificación

Entrada general: $18.000

Entrada platea oeste: $40.000

Etapa Semifinales, final y partido por el tercer puesto:

Entrada general: $25.000

Entrada platea oeste: $60.000

Abono general $80.000

Abono platea oeste: $180.000

Las personas que no abonarán entrada son: menores entre 01 y 8 años (niños con 8 años cumplidos sí deben pagar); jubilados y personas con discapacidad, presentando su carnet correspondiente.

Con respecto a la venta de entradas presencial, de momento será en las boleterías del estadio, en cada día del evento, desde el miércoles 01 de octubre. De confirmarse otros puntos oficiales de venta, con días y horarios, se anunciarán por este medio.

Seguí aquí la transmitió en vivo: https://www.youtube.com/live/31vaWefLgsE

Seguí leyendo

De vendedor ambulante de alfajores a sorpresa en la Selección Argentina: la historia de Lautaro Rivero

Lionel Messi y unas cuantas sorpresas: Scaloni dio la lista para los amistosos en Estados Unidos

Elgueta y el colombiano Jiménez, los opuestos de UPCN para la Liga Argentina

Con 9 años, Catalina Rodríguez ya compite entre los mejores del continente en motocross

FIFA presentó Trionda, la pelota del Mundial 2026 con chip de inteligencia artificial

Liga Universitaria: San Birrence y Agrimensura copian a Jagermeister y se ubican como punteros solitarios

Desamparados dio el golpe en Pocito, venció a Trinidad y se metió de lleno en la pelea

Un sanjuanino por el desierto africano, en el debut mundialista de Kevin Benavides en autos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
desamparados dio el golpe en pocito, vencio a trinidad y se metio de lleno en la pelea
Fútbol local

Desamparados dio el golpe en Pocito, venció a Trinidad y se metió de lleno en la pelea

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Viento Zonda.
Clima

Alerta amarilla en San Juan: se espera viento Zonda con ráfagas de hasta 70 km/h

Triple femicidio: La autopsia reveló que la menor de 15 años asesinada sufrió un shock hipovolémico
Crimen

Triple femicidio: La autopsia reveló que la menor de 15 años asesinada sufrió un "shock hipovolémico"

Un sismo de casi 6 grados sacudió a una provincia del norte argentino
Susto

Un sismo de casi 6 grados sacudió a una provincia del norte argentino

Declaran culpable y condenan a Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales
Tribunales

Declaran culpable y condenan a Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales

La razón por la cual hay negocios cerrados en el centro de San Juan
Sorpresa

La razón por la cual hay negocios cerrados en el centro de San Juan

Te Puede Interesar

¿Arranca antes la temporada de verano? Piden adelantar la habilitación de las playas en San Juan
El chapuzón, más cerca

¿Arranca antes la temporada de verano? Piden adelantar la habilitación de las playas en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
El “bicho malo” que amenaza a la uva de San Juan como al resto de provincias vitivinícolas. 
Esta semana

San Juan ataca al peor bicho: arranca el combate contra la polilla de la uva con fondos propios, drones y aviones

El dólar en San Juan se comercializa sobre los $1.450, en sintonía con la cotización oficial
Mercado cambiario

El dólar en San Juan se comercializa sobre los $1.450, en sintonía con la cotización oficial

Foto gentileza.
Imágenes sensibles

Afirman que una pareja fue agredida por tres hombres a la salida de un boliche de Capital

La votación en el Senado de la insistencia del financiamiento al Garrahan. Bruno Olivera estuvo entre los 7 libertarios que lo rechazaron.
Argumentos

Cómo justificó el senador libertario sanjuanino su voto contra el financiamiento del Garrahan y de las universidades