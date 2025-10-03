Grave accidente en Albardón: un trabajador se lesionó porque se le resbaló la amoladora

Un metalúrgico de la Villa San Miguel, en Albardón, sufrió un serio accidente este jueves mientras realizaba tareas en su vivienda. La amoladora que utilizaba se le escapó de las manos y le provocó cortes profundos en tres dedos de la mano izquierda.

El hombre, cuya identidad no trascendió, fue asistido en primera instancia por sus familiares, quienes lo trasladaron de urgencia al hospital departamental José Giordano. Allí los médicos lograron estabilizarlo tras las abundantes pérdidas de sangre y le practicaron las primeras curaciones. Pese a la gravedad de las heridas, se encuentra fuera de peligro.

Fuentes policiales señalaron que el trabajador llevaba puestos guantes de seguridad al momento del hecho, pero aun así no logró evitar la lesión. Por estas horas, los investigadores intentan establecer cómo ocurrió con exactitud el accidente.

