viernes 3 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Todo queda en familia

Pocito: le robaron $2.000.000 y casi le vaciaron la casa; acusó a su expareja

Un hombre denunció que su hermano, que vive al lado de su casa, vio cuando su exmujer y varios parientes ingresaron a su domicilio. Aseguró que le sustrajeron $2.000.000.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Un hombre denunció que un grupo de personas forzó la puerta de su casa en Pocito y le robó $2.000.000 junto con algunos elementos de valor. No se trató de un escruche más: lo insólito del hecho fue que el damnificado aseguró que los ladrones eran su expareja y familiares de ella.

Lee además
un hombre paro en la ruta para ir al bano y le robaron $90 millones del auto
Tremendo

Un hombre paró en la ruta para ir al baño y le robaron $90 millones del auto
Imagen ilustrativa
Vehículo sustraído

Robaron el auto al operario de una empresa y lo estrellaron contra un árbol en Pocito

Fuentes policiales señalaron que la denuncia fue radicada en la Comisaría 7ma de Pocito y que la víctima es un hombre de apellido Domínguez, de 60 años, domiciliado en Villa Nacusi. Esta persona contó que descubrió el robo el jueves último, pasado el mediodía, cuando regresó a su vivienda y encontró la puerta de ingreso violentada y un gran desorden en el interior.

Según declaró, su hermano —que vive en la casa contigua— le relató que había visto a su exmujer entrar a la fuerza junto a la hija, la hermana y un hombre. Domínguez aseguró también que de su domicilio se llevaron $2.000.000, vajilla y otros objetos personales, revelaron fuentes policiales.

El denunciante agregó que su hermano alcanzó a tomar fotos de las personas en el lugar. Ahora el caso es investigado por personal de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Temas
Seguí leyendo

La Red Tulum amplía la cobertura del recorrido de una de sus líneas de colectivos

Fue a dejar flores a un cementerio de Pocito, pero una patota lo atacó a garrotazos y lo asaltó

Un conductor de 66 años perdió el control y volcó en Pocito

Dejaron preso a un joven de Pocito que es investigado por compartir videos de pornografía infantil

Asaltaron a dos operarios de OSSE cuando fueron por una reparación a Pocito

¡Tremendo! Un auto quedó destrozado tras chocar contra un colectivo en Pocito

El luchador de kick boxing acusado de matar a un supuesto ladrón en Pocito seguirá preso

Detienen a dos delincuentes por robar en un jardín y una finca de Pocito

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
declaran culpable y condenan a maximiliano babsia por la muerte de julieta vinales
Tribunales

Declaran culpable y condenan a Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Triple femicidio: La autopsia reveló que la menor de 15 años asesinada sufrió un shock hipovolémico
Crimen

Triple femicidio: La autopsia reveló que la menor de 15 años asesinada sufrió un "shock hipovolémico"

Según los pronósticos, vientos de distintas direcciones impactarán en San Juan este viernes, mañana sábado y el domingo.
Despeinados

San Juan, bajo el impacto del viento durante tres días: dónde y cuándo se sentirá con más fuerza

En plena primavera, cuánto valen los telos en San Juan
Relevamiento hot

En plena primavera, cuánto valen los "telos" en San Juan

Declaran culpable y condenan a Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales
Tribunales

Declaran culpable y condenan a Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales

Chimbas: extienden la estadía en el penal un sujeto acusado de tentativa de femicidio
Otro caso terrible

Chimbas: extienden la estadía en el penal un sujeto acusado de tentativa de femicidio

Te Puede Interesar

Tragedia en Jáchal: una joven de 30 años murió mientras practicaba kickboxing en un gimnasio
Conmoción

Tragedia en Jáchal: una joven de 30 años murió mientras practicaba kickboxing en un gimnasio

Por Redacción Tiempo de San Juan
Mirna Moral reeligió en el SEC: los desafíos para los próximos 4 años y una sorpresa
Sindicalismo

Mirna Moral reeligió en el SEC: los desafíos para los próximos 4 años y una sorpresa

Ingresan a la cuenta bancaria de una sanjuanina y roban casi $10 millones
Estafa virtual

Ingresan a la cuenta bancaria de una sanjuanina y roban casi $10 millones

La Peque Pareto en San Juan: una charla inclusiva y llena de historia
Privilegio

La 'Peque' Pareto en San Juan: una charla inclusiva y llena de historia

Maximiliano Babsía se sumó a la lista de castigados por la muerte de sus pacientes: un médico y un enfermero, en el historial
Tras la condena

Maximiliano Babsía se sumó a la lista de castigados por la muerte de sus pacientes: un médico y un enfermero, en el historial