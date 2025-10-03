Pocito: le robaron $2.000.000 y casi le vaciaron la casa; acusó a su expareja

Un hombre denunció que un grupo de personas forzó la puerta de su casa en Pocito y le robó $2.000.000 junto con algunos elementos de valor. No se trató de un escruche más: lo insólito del hecho fue que el damnificado aseguró que los ladrones eran su expareja y familiares de ella.

Fuentes policiales señalaron que la denuncia fue radicada en la Comisaría 7ma de Pocito y que la víctima es un hombre de apellido Domínguez, de 60 años, domiciliado en Villa Nacusi. Esta persona contó que descubrió el robo el jueves último, pasado el mediodía, cuando regresó a su vivienda y encontró la puerta de ingreso violentada y un gran desorden en el interior.

Según declaró, su hermano —que vive en la casa contigua— le relató que había visto a su exmujer entrar a la fuerza junto a la hija, la hermana y un hombre. Domínguez aseguró también que de su domicilio se llevaron $2.000.000, vajilla y otros objetos personales, revelaron fuentes policiales.

El denunciante agregó que su hermano alcanzó a tomar fotos de las personas en el lugar. Ahora el caso es investigado por personal de la UFI Delitos contra la Propiedad.