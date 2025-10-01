miércoles 1 de octubre 2025

Vehículo sustraído

Robaron el auto al operario de una empresa y lo estrellaron contra un árbol en Pocito

El hecho se registró en la tarde de este miércoles en el interior del barrio Teresa de Calcuta. La víctima trabaja para una distribuidora de internet. Recuperaron el vehículo, aunque dañado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

El operario de una empresa de servicio de internet fue víctima de delincuentes dentro de un populoso barrio de Pocito. A él no le pasó nada, pero el susto fue grande. Sucedió que, en un descuido, ladrones se llevaron el auto de la firma y la huida terminó de manera accidentada: los delincuentes chocaron el vehículo a las pocas cuadras y lo abandonaron.

El caso ocurrió alrededor de las 16.30 de este miércoles frente a la manzana B del barrio Teresa de Calcuta. Allí se encontraba Carlos Bustos, empleado de la firma Zetro Internet, realizando tareas de mantenimiento en una vivienda del complejo habitacional. Se movilizaba en un Fiat Uno, que había dejado estacionado junto al cordón.

En ese momento, desconocidos aprovecharon un descuido del operario y le sustrajeron el auto de la empresa. El rodado había quedado estacionado en la vía pública y con las llaves en el tambor de arranque, lo que facilitó la maniobra de los ladrones.

Para cuando la víctima se dio cuenta, ya no había rastros del vehículo. Fue entonces que llamó de inmediato al 911 para dar aviso a la Policía. Sin embargo, minutos después, un vecino llegó al lugar y alertó de que un auto acababa de estrellarse contra un árbol en la manzana L del mismo barrio.

Ese coche siniestrado era el que utilizaba Bustos y había sido abandonado por los delincuentes después del choque. Más tarde llegaron los policías de la Motorizada N° 2 y los efectivos de la Subcomisaría del Barrio Buenaventura Luna, que tomaron control de la situación y salieron a buscar a los ladrones.

El caso quedó en manos del personal de la UFI Delitos contra la Propiedad, que inició las medidas de rigor para intentar dar con los responsables.

