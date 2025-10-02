Baistrocchi lanza un streaming, en el medio de un clima tenso con un intendente justicialista

El candidato a diputado nacional en primer término por el frente Provincias Unidas , Emilio Baistrocchi, lanzará su propio streaming como parte de la campaña rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre . La iniciativa se da en un contexto de fuerte disputa política, tras un video difundido en sus redes sociales en el que cuestionó la falta de oportunidades y la gestión en el departamento de Angaco .

El nuevo ciclo se llamará “Abrimos Debate” y se transmitirá los miércoles a las 20.30horas, por . Según adelantó Baistrocchi, contará con la participación de periodistas, personalidades de San Juan y del resto del país, además de todos los candidatos que deseen sumarse a debatir y hablar de política.

“Nosotros ya hemos presentado un anteproyecto de debate obligatorio por que consideramos que hay muchas payanitas, mucha gimnasia y mate, pero nadie habla de política ni debate. Entonces con este streaming lo que proponemos es eso, un espacio donde se pueda debatir. Las puertas están abiertas a todos, incluso a los demás candidatos. Muchas veces de los debates salen puntos de encuentro”, expresó el candidato.

"Estamos convencidos que no se puede pensar en un país mejor desde la grieta y la división. Por eso pensamos en este espacio en el que se pueda debatir ideas y proyectos para empezar a construir, terminando con la falta de diálogo", agregó.

Un video que levantó polvareda

En las últimas horas, Emilio Baistrocchi publicó en su cuenta de Instagram un video grabado en el departamento de Angaco, donde lanzó una dura crítica: “¿Por qué Angaco da la sensación de haber quedado en el olvido o detenido en el tiempo? A este departamento parece no llegar el trabajo, no llegar la salud, no llegar el desarrollo”, expresó.

El mensaje generó malestar en las autoridades locales, ya que el intendente de Angaco es el justicialista José Castro, espacio político al que hasta hace un tiempo pertenecía el propio Baistrocchi.

“Que se ponga a laburar. Él dijo que las imágenes que mostramos no son de Angaco. Así que lo que estamos haciendo ahora es ir con jóvenes del departamento que se están filmando en esos mismos lugares para mostrarle al intendente que sí es Angaco, y de paso lo invitamos a conocer su departamento. "Hemos hecho videos en otros departamentos y nadie salió a decir nada", expresó Baistrocchi.

La publicación no pasó desapercibida en el ámbito municipal. Según pudo saber este medio, existe un profundo malestar por las declaraciones de Baistrocchi. Referentes locales señalaron que el candidato “desconoce la realidad del departamento”, que estaría “mal asesorado” y que “hay asuntos mucho más importantes para debatir que no se ponen en agenda”.

En ese mismo sentido, remarcaron que Angaco “tiene proyectos de crecimiento que merecen espacio” y lamentaron que la política “siga atrapada en la demagogia y los personalismos, que no le sirven a nadie”.