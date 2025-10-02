jueves 2 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En campaña

Baistrocchi lanza un streaming, en el medio de un clima tenso con un intendente justicialista

Como parte de su campaña rumbo a las elecciones del 26 de octubre, Emilio Baistrocchi lanza “Abrimos Debate”, un espacio para discutir política con periodistas, personalidades y candidatos.

Por Florencia García
image

El candidato a diputado nacional en primer término por el frente Provincias Unidas, Emilio Baistrocchi, lanzará su propio streaming como parte de la campaña rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre. La iniciativa se da en un contexto de fuerte disputa política, tras un video difundido en sus redes sociales en el que cuestionó la falta de oportunidades y la gestión en el departamento de Angaco.

Lee además
te volviste fan de el verano en que me enamore y no sabes que ver: 5 series imperdibles para seguir en el mood
Pochocleras

Te volviste fan de "El verano en qué me enamoré" y no sabes qué ver: 5 series imperdibles para seguir en el 'mood'
Abel Chiconi.
Cambios

Abel Chiconi no es más el vicepresidente del INV: el nuevo funcionario es otro enólogo sanjuanino

El nuevo ciclo se llamará “Abrimos Debate” y se transmitirá los miércoles a las 20.30horas, por . Según adelantó Baistrocchi, contará con la participación de periodistas, personalidades de San Juan y del resto del país, además de todos los candidatos que deseen sumarse a debatir y hablar de política.

image

“Nosotros ya hemos presentado un anteproyecto de debate obligatorio por que consideramos que hay muchas payanitas, mucha gimnasia y mate, pero nadie habla de política ni debate. Entonces con este streaming lo que proponemos es eso, un espacio donde se pueda debatir. Las puertas están abiertas a todos, incluso a los demás candidatos. Muchas veces de los debates salen puntos de encuentro”, expresó el candidato.

"Estamos convencidos que no se puede pensar en un país mejor desde la grieta y la división. Por eso pensamos en este espacio en el que se pueda debatir ideas y proyectos para empezar a construir, terminando con la falta de diálogo", agregó.

Un video que levantó polvareda

En las últimas horas, Emilio Baistrocchi publicó en su cuenta de Instagram un video grabado en el departamento de Angaco, donde lanzó una dura crítica: “¿Por qué Angaco da la sensación de haber quedado en el olvido o detenido en el tiempo? A este departamento parece no llegar el trabajo, no llegar la salud, no llegar el desarrollo”, expresó.

El mensaje generó malestar en las autoridades locales, ya que el intendente de Angaco es el justicialista José Castro, espacio político al que hasta hace un tiempo pertenecía el propio Baistrocchi.

“Que se ponga a laburar. Él dijo que las imágenes que mostramos no son de Angaco. Así que lo que estamos haciendo ahora es ir con jóvenes del departamento que se están filmando en esos mismos lugares para mostrarle al intendente que sí es Angaco, y de paso lo invitamos a conocer su departamento. "Hemos hecho videos en otros departamentos y nadie salió a decir nada", expresó Baistrocchi.

La publicación no pasó desapercibida en el ámbito municipal. Según pudo saber este medio, existe un profundo malestar por las declaraciones de Baistrocchi. Referentes locales señalaron que el candidato “desconoce la realidad del departamento”, que estaría “mal asesorado” y que “hay asuntos mucho más importantes para debatir que no se ponen en agenda”.

En ese mismo sentido, remarcaron que Angaco “tiene proyectos de crecimiento que merecen espacio” y lamentaron que la política “siga atrapada en la demagogia y los personalismos, que no le sirven a nadie”.

Temas
Seguí leyendo

Cómo se implementará en San Juan el innovador programa "Cuentas Claras", que lleva la educación financiera a las aulas

Radiotelescopio chino: aparece un pedido de informe por la llegada del avión norteamericano a Calingasta

Bullrich cambió su postura sobre Espert y los vínculos narco: De "debe aclarar ya", a "no hay imputación"

Abrupto final de la comisión de Presupuesto, ante el reclamo del FIT por la intercepción a la flotilla que iba con alimentos a Gaza

Diputados: sesiona la comisión de Presupuesto con Espert al frente, pese al pedido mayoritario de que se aparte

Diputado sorprendió a Espert con una remera llena de ironía

El diputado vallisto Omar Ortíz otra vez dio qué hablar sobre su cercanía al orreguismo

Dónde trabajan los abogados que fueron parte del Consejo de la Magistratura en los últimos 15 años

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
como se implementara en san juan el innovador programa cuentas claras, que lleva la educacion financiera a las aulas
Educación

Cómo se implementará en San Juan el innovador programa "Cuentas Claras", que lleva la educación financiera a las aulas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alertan por la llegada de viento a San Juan
Pronóstico

Alertan por la llegada de viento a San Juan

En San Juan hay nueve empresas y  diez jugadores que manejan el servicio del transporte público de pasajeros. 
Investigación

Quiénes son los dueños del transporte público en San Juan: los nombres y las curiosidades

Habló el joven que casi mató a su exnovia de una paliza en Chimbas: le echó toda la culpa a ella
Mirá el video

Habló el joven que casi mató a su exnovia de una paliza en Chimbas: le echó toda la culpa a ella

Priscila Barzola, la adolescente que estuvo desaparecida.
Exclusivo

El hombre que se contactó con la sanjuanina desaparecida sería un peruano de 40 años y le pagó los pasajes

Liberaron a la mujer que, por celos y sin querer, entregó al exmarido narco en Chimbas
Caso "Los Borges"

Liberaron a la mujer que, por celos y sin querer, entregó al exmarido narco en Chimbas

Te Puede Interesar

Abel Chiconi.
Cambios

Abel Chiconi no es más el vicepresidente del INV: el nuevo funcionario es otro enólogo sanjuanino

Por Natalia Caballero
Los comercios devolverán una hora de estacionamiento o el costo de un boleto de colectivo urbano a quienes les compren en Capital. 
Beneficio inédito

"Compre en Capital" ya está en marcha: devuelven el costo del colectivo o el estacionamiento para fomentar el comercio local

El policía baleado en Rawson está fuera de peligro y pasó a una sala común
Hospital Rawson

El policía baleado en Rawson está fuera de peligro y pasó a una sala común

En la Difunta Correa, posponen una importante obra: qué pasó
Replanteo

En la Difunta Correa, posponen una importante obra: qué pasó

Psicólogos, en alerta: el colegio en San Juan advirtió que otra persona ejerce sin matrícula
Nuevo caso

Psicólogos, en alerta: el colegio en San Juan advirtió que otra persona ejerce sin matrícula