Baistrocchi arremetió contra la campaña de Andino y Gramajo: "Me parece muy pobre"

El exintendente de la Capital y candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, Emilio Baistrocchi , lanzó una dura crítica al peronismo sanjuanino durante su paso por el programa Off the record de Tiempo Streaming. En una entrevista en vivo, cuestionó sin rodeos la estrategia electoral de los referentes de Fuerza San Juan, Cristian Andino y Fabián Gramajo, quienes en los últimos días difundieron en redes sociales videos de alto impacto visual pero con escaso contenido político.

Andino, exintendente de San Martín, sorprendió a sus seguidores mostrando cómo levantaba 110 kilos de pecho en el gimnasio , mientras que Gramajo, exjefe comunal de Chimbas, apareció en la Plaza 25 de Mayo haciendo payanitas con una naranja . Para Baistrocchi, estas acciones demuestran una “campaña vacía” que elude el debate de ideas.

“Si yo me pongo a hacer campaña y en vez de hablar de la modificación del Código Penal o de la ley de flexibilización laboral me pongo a hacer pesas, levantar 110 kilos y hacer payanitas, espero que me digan que estoy para otra cosa. La verdad que me parece una campaña muy pobre desde el planteo de ideas. Plantean la pelotudez y no las cosas que quiere escuchar la gente”, disparó el exministro de Gobierno.

Baistrocchi, que representa al espacio nacional conducido por el exgobernador cordobés Juan Schiaretti, contrastó esa estrategia con la propuesta de su frente, que en San Juan impulsó un proyecto de ley para instaurar debates obligatorios entre candidatos. “Si la ciudadanía va a elegir a alguien que lo va a representar, hay que decir lo que pensamos. Uno hace payanas, otro levanta pesas, otro se viste de Hombre Araña, otros reparten remeras y gorras. Nosotros presentamos una ley de debate obligatorio en la Legislatura”, remarcó.