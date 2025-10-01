jueves 2 de octubre 2025

Exclusivo

El hombre que se contactó con la sanjuanina desaparecida sería un peruano de 40 años y le pagó los pasajes

Priscila Barzola regresó a su casa en Chimbas durante la mañana de este miércoles 01 de octubre. Tras volver a su hogar, dieron a conocer detalles reveladores sobre el otro protagonista. Mientras tanto, dijeron que la adolescente no quiso brindar datos sobre lo ocurrido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Priscila Barzola, la adolescente que estuvo desaparecida.

Priscila Barzola, la adolescente que estuvo desaparecida.

Continúa la conmoción en Chimbas por la sanjuanina que estuvo desaparecida. Priscila Barzola, la joven de 18 años que era intensamente buscada, regresó a su casa en el Barrio Talacasto luego de haber sido localizada en Buenos Aires. Sobre el caso, Tiempo de San Juan tuvo acceso a datos reveladores sobre quién sería el otro protagonista de la historia.

Acorde informaron fuentes calificadas a este diario, la adolescente conoció a un hombre a través del videojuego online, llamado Free Fire, y continuó el contacto mediante Facebook. Contrario a versiones iniciales que hablaban de un joven, el hombre sería un peruano de más de 40 años, residente en Perú.

Las fuentes señalaron que él le pagó los pasajes desde San Juan a Buenos Aires y un vuelo de conexión hacia Perú -se desconoce a qué ciudad-, además del hotel donde se alojó en la capital argentina. “Este miércoles iba a tomar el vuelo a Perú”, indicaron.

Desde el entorno de Barzola crecieron las sospechas de que podría tratarse de una red de trata, aunque hasta el momento no se dio a conocer la identidad del hombre.

El perfil de la adolescente

Priscila, quien volvió a su casa durante la mañana de este miércoles, prefirió mantenerse encerrada y no brindar detalles sobre lo ocurrido, aseguraron las fuentes. Según señalaron, “ella no quiere hablar”.

La chica de 18 años egresó el año pasado de la escuela de Nivel Secundario y tenía planes de ingresar al Ejército en Buenos Aires. Actualmente no trabaja ni estudia, y según sus familiares mantenía una buena relación con ellos, lo que genera aún más dudas sobre los motivos de su salida del hogar. “No sé por qué ella tomó esa decisión. No sé si le ha llenado la cabeza”, comentaron.

También destacaron que la joven no salía de su casa y no tenía amistades, lo que aumenta la preocupación sobre la relación que mantuvo con esta persona desconocida.

Las horas de desesperación

El caso había generado conmoción desde el inicio. Barzola se fue de su vivienda el domingo a las 6 de la mañana sin dejar rastro. En un principio, circuló entre allegados la versión de que Priscila había sido secuestrada por un hombre que conoció en redes sociales o a través de un juego en línea. Sin embargo, oficialmente habían descartado esa hipótesis y confirmaron que la chica había salido de su hogar por decisión propia.

El fiscal Ignacio Achem, de la UFI Genérica, explicó este martes que la joven se encontraba en Buenos Aires y que estaba en comunicación con un familiar, a quien le aseguró que se encontraba en buen estado y que no se preocuparan. A pesar de ello, se activó el protocolo de búsqueda, intervino personal de Búsqueda de Personas y se dispuso su resguardo.

Tras ser ubicada, Priscila permaneció en la casa de un pariente en Buenos Aires hasta que se organizaron los traslados. Finalmente, este miércoles pudo regresar a San Juan y reencontrarse con su familia.

