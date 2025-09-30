martes 30 de septiembre 2025

Buena noticia

Encontraron a la joven que se fue de su casa tras conocer a un chico en redes sociales: ¿dónde estaba?

Se trata de Priscila Barzola, de 18 años. La joven fue vista por última vez el domingo y desde ese día su familia la buscaba desesperada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
558008100_769509475707672_1172710591400796349_n
Así lo confirmó el fiscal Ignacio Achem de UFI Genérica, en una entrevista manifestó que la joven estaba en esta provincia. Sus padres ya fueron notificados y están al tanto de la situación.

Había mucho hermetismo en el entorno de su familiares y amigos hablaban que la joven había sido “secuestrada” por un desconocido que había conocido por redes sociales o en un juego en línea.

Al mismo tiempo desde la Fiscalía expresaron que la adolescente se había ido por su cuenta. Es más, cuando todos la buscaban, la chica estaba en comunicación con un familiar diciendo que estaba bien y que no se preocuparan por ella.

De igual manera, el protocolo se había activado y personal de Búsqueda de Personas en conjunto con UFI Genérica llegaron a la adolescente para ponerla al resguardo.

Temas
