Encontraron a la joven que se fue de su casa tras conocer a un chico en redes sociales: ¿dónde estaba?

A primera hora de este martes se confirmó que la joven Priscila Barzola , de 18 años , fue hallada en buen estado de salud en las últimas horas . Según informaron, esta chica estaba en Buenos Aires, como se suponía este lunes cuando el hecho se dio a conocer.

Últimos detalles La joven que se quemó con un invento casero en Capital se recupera favorablemente

Comisaría 5° Cayó un joven acusado de robos a mujeres en Santa Lucía y esquivar las cámaras del CISEM: los videos del modus operandi

Así lo confirmó el fiscal Ignacio Achem de UFI Genérica , en una entrevista manifestó que la joven estaba en esta provincia . Sus padres ya fueron notificados y están al tanto de la situación.

Había mucho hermetismo en el entorno de su familiares y amigos hablaban que la joven había sido “secuestrada” por un desconocido que había conocido por redes sociales o en un juego en línea.

Al mismo tiempo desde la Fiscalía expresaron que la adolescente se había ido por su cuenta. Es más, cuando todos la buscaban, la chica estaba en comunicación con un familiar diciendo que estaba bien y que no se preocuparan por ella.

De igual manera, el protocolo se había activado y personal de Búsqueda de Personas en conjunto con UFI Genérica llegaron a la adolescente para ponerla al resguardo.