miércoles 24 de septiembre 2025

Estado de salud

Cómo sigue la joven que perdió a su hija en el incendio de 25 de Mayo

El entorno de Danisa Aveiro dio a conocer cuál es el estado de salud de la mujer. Las novedades, tras la tragedia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
danisa aveiro incendio 25 mayo
El día después

Según informaron allegados de la joven a este diario, el estado de salud de Aveiro no ha cambiado en las últimas horas y sigue internada en el Hospital Marcial Quiroga. En las últimas horas se conoció que la joven tenía el 100% de su cuerpo afectado por quemaduras, un cuadro mucho más grave que el inicialmente difundido.

Las investigaciones judiciales confirmaron que el origen del fuego fueron velas utilizadas para iluminar la casa, que se encontraba sin servicio eléctrico. Esta determinación descartó la hipótesis inicial que vinculaba el incendio con un hecho intencional relacionado con la causa de drogas en la que el padre de la menor está detenido.

Vecinos y personal policial que llegaron al lugar relataron que la mujer, aún entre el dolor y el shock, dijo: “Me dormí y me olvidé de apagar las velas”.

El fuego arrasó con la totalidad de los bienes de la vivienda, y aunque un vecino logró rescatar al bebé de la familia, no fue posible salvar a la niña. Según los vecinos, la familia estaba planeando regresar a Mendoza y comenzar de nuevo, pero la vivienda estaba siendo ocupada de manera irregular.

Los investigadores continúan trabajando para reconstruir los momentos previos al incendio y comprender cómo se desarrollaron los hechos que derivaron en la tragedia.

Importante

Polémica

Importante

Descargo

Tragedia en 25 de Mayo

