"La nena estaba pegada a la puerta": el estremecedor relato de los vecinos tras el trágico incendio 25 de Mayo

Mientras Bomberos ingresan a la casa y comienzan a sacar lo que queda de ella -sillas, ropa y algunos muebles, todos consumidos por el fuego-, los vecinos miran desde los alrededores con tristeza. Algunos fueron testigos de la noche fatídica de este martes, cuando las llamas empezaron a arrasar una vivienda con una mujer y dos niños adentro. Si bien la mamá pudo salvar al más pequeño, en el interior quedó Samara, la nena de 7 años que finalmente falleció producto del brutal incendio.

Tiempo de San Juan llegó hasta la humilde vivienda de calle Ruperto Martínez , en pleno corazón de La Chimbera , para ver de cerca el lugar de la tragedia y escuchar la los vecinos, quienes acompañan a la familia desde que llegaron desde Mendoza, en diciembre pasado.

“La nena estaba pegada a la puerta y gritaba por ayuda. Pobrecita, ella fue la que despertó a la madre cuando sintió el humo. Era un angelito, tan chiquita… tenía toda una vida por delante”, relató una vecina entre lágrimas, todavía conmovida por lo ocurrido.

El recuerdo de la pequeña emociona a todos. Samara, según describen quienes la conocen, era una niña alegre, sana y querida por toda la comunidad. "A todos nos decía tía, siempre con una sonrisa. La escuela era el lugar donde comía y acá nos ayudábamos entre todos para que no les faltara nada”, compartió otra vecina.

La familia atravesaba un difícil momento y hacía días que no tenían luz. “Le habían sacado el cable con el que tenía luz clandestina y yo le presté una linterna de emergencia para que alumbrara a los niños. No sé si prendió una vela o qué pasó, pero así vivía, solita con sus dos hijos”, contó otra mujer de la zona, aún shockeada por lo ocurrido.

El siniestro ocurrió pasadas las doce de la noche. Bomberos sofocaron las llamas, pero en el interior hallaron a la niña sin vida. La madre, de 24 años, identificada como Danisa Abeiro, sufrió graves quemaduras en más del 50% de su cuerpo y permanece en coma inducido. Su bebé de un año, en tanto, resultó intoxicado por monóxido de carbono y sigue internado, pero fuera de peligro.

“Ella alcanzó a pasar al nene por la ventana, pero a la niña no la pudo sacar. No sé por qué no pudo, si una madre puede con todo. El dolor y la desesperación la habrán superado”, reflexionaban los vecinos.

Las primeras pericias descartaron un cortocircuito, ya que la casa no contaba con servicio eléctrico. La hipótesis más firme es que una vela o un pequeño fuego usado para alumbrar originó la tragedia. El caso está en manos del fiscal Sebastián Gómez, de la UFI Delitos Especiales N°5, mientras la comunidad de La Chimbera permanece conmocionada por la muerte de la pequeña Samara.