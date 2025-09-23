martes 23 de septiembre 2025

Una cámara grabó los últimos segundos de vida del empresario sanjuanino asesinado en Mendoza

A partir de las imágenes que la misma proporcionó, la fiscalía reforzó su teoría del intento de robo y el ataque posterior para intentar ocultarlo. Por qué el material resultó tan contundente para la investigación.

Por Luz Ochoa
El caso del empresario sanjuanino asesinado en Mendoza despertó grandes interrogantes y muchos de ellos pudieron ser respondidos por la investigación, gracias a la recolección de pruebas cruciales. Una de ellas fue la información que proporcionó una cámara de seguridad, que grabó los últimos segundos de Sergio Mariano Nacenta.

Según pudo saber Tiempo de San Juan, en su incursión en Las Heras y tras el contacto con vecinos y autoridades de la vecina provincia, la cámara de vigilancia, situada en el frente del Matadero de la localidad, filmó la camioneta de la víctima cuando terminó incrustada en el zanjón de la calle Paso Hondo. Si bien quien suscribe no tuvo la posibilidad de ver la escena, quienes sí lo hicieron comentaron que creen que el productor de Pocito agonizaba en ese momento.

Desde donde terminó incrustada la camioneta, se observa de fondo el Matadero de Las Heras. Allí había una cámara que por estas horas es clave

Las imágenes que recogió la fiscalía, representada por Andrea Lazo, muestran la velocidad en la que Nacenta se dirigía antes de caer en la acequia. Las mismas también dejan ver que el hombre, que ya había sido atacado con un arma de fuego, se desplazaba de Sur a Norte y, metros antes de una intersección, frena y se dirige directo hacia el lado izquierdo de la calzada para terminar en el zanjón.

"Se pudo ver lo rápido que iba, como si estuviera escapando de algo, y las luces traseras encenderse, por eso supongo que frenó antes de irse a la acequia", manifestó un testigo de la zona. Esta declaración coincide con lo expresado por uno de los vecinos, que sostuvo que no se escuchó un fuerte estruendo, que solo se oyó un golpe y, por ello, quienes residen en los alrededores salieron a mirar y se encontraron con el horror.

DSC_0217
El ex Penal de Mujeres, hoy convertido en un centro de rehabilitación para ex convictos

Tras la imputación de homicidio criminis causa, en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, que la representante del Ministerio Público le endilgó al principal sospechoso y único detenido, Matías Exequiel Alonso Jara, se estima que el productor semillero fue agredido en inmediaciones del ex Penal de Mujeres y huyó desesperadamente. Sin embargo, su cuerpo no resistió y perdió la vida tras recorrer unas diez cuadras, aproximadamente.

Testigos que hallaron muerto a Nacenta le dijeron a este medio que, horas previas a ser baleado, el sanjuanino estuvo preguntando por la zonda dónde quedaba el "Penal de Mujeres". A muchos de ellos le resultó extraña la actitud y la consulta, sobre todo porque lo hacía el viernes por la noche. Por no ser de la zona, quizás, necesitaba ubicarlo como punto de referencia para llegar a otro lugar. Lo cierto es que, sea cuál sea el motivo, allí se topó con el principio del final.

La fiscalía que intervino en el crimen de inmediato

El hecho ocurrió el sábado por la madrugada, cerca de las 0.50 horas, cuando encontraron muerto al productor sanjuanino en el interior de la Toyota Hilux gris. La misma había quedado dentro de la acequia que costea Paso Hondo, con una ventanilla trasera destrozada producto del impacto. De inmediato, los testigos llamaron a la Policía y se procedió con el despliegue para esclarecer lo sucedido.

Como consecuencia, a las horas de lo ocurrido, Alonso Jara fue detenido y, tras ser acusado formalmente, recibió la prisión preventiva mientras se desarrolla la Investigación Penal Preparatoria, que es comandada por la fiscal Lazo.

El Polo de la Justicia Penal en Mendoza, a donde fue a parar el expediente del crimen

