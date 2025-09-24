Sergio Uñac, entre los senadores con mayor patrimonio, tras declarar casi $600.000.000

El exgobernador de San Juan y actual senador nacional , Sergio Uñac , figura en el séptimo lugar del ranking de legisladores de la Cámara alta con mayor patrimonio, según los datos presentados ante la Oficina Anticorrupción correspondientes al 2024. El legislador declaró un total de $594 millones, lo que representa un incremento del 19,2% respecto de períodos anteriores.

El listado de los senadores con mayores bienes está encabezado por Juan Carlos Romero (Cambio Federal), con $4.361 millones. El podio lo completan Carmen Álvarez Rivero (PRO), con $2.222 millones, y Martín Lousteau (UCR), con $1.912 millones.

En cuarto lugar aparece Eduardo "Wado" de Pedro (Unidad Ciudadana), con $1.405 millones, y en el quinto, Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza), con $1.091 millones. Además de Uñac, se ubican Silvina García Larraburu (Unidad Ciudadana), con $963 millones y un crecimiento del 206,2%; Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), con $542 millones; Rodolfo Suárez (UCR), con $525 millones; y Juan Manzur (Frente Nacional y Popular), con $418 millones, informó El Cronista.

En 2023, el patrimonio de Sergio Uñac registró un incremento del 308%, alcanzando los $498 millones y ubicándose por encima de la inflación anual del 211%. Ese aumento lo posicionó entre los legisladores con mayor variación patrimonial dentro del Congreso.

Por otro lado, el informe publicado por El Cronista no incluyó los datos correspondientes a los otros dos representantes sanjuaninos, como Bruno Olivera y María Celeste Giménez.

