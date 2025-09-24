miércoles 24 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Según ranking

Sergio Uñac, entre los senadores con mayor patrimonio, tras declarar casi $600.000.000

El exgobernador de San Juan declaró un patrimonio de $594 millones en 2024, lo que lo ubica en el séptimo puesto del ranking nacional, según los datos de la Oficina Anticorrupción.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sergio Uñac en la Ciudad de Buenos Aires.

Sergio Uñac en la Ciudad de Buenos Aires.

El exgobernador de San Juan y actual senador nacional, Sergio Uñac, figura en el séptimo lugar del ranking de legisladores de la Cámara alta con mayor patrimonio, según los datos presentados ante la Oficina Anticorrupción correspondientes al 2024. El legislador declaró un total de $594 millones, lo que representa un incremento del 19,2% respecto de períodos anteriores.

Lee además
un famoso fiscal sanjuanino que concursa para fiscal general denuncio que le falsificaron la firma para afiliarlo a un partido
Revuelo

Un famoso fiscal sanjuanino que concursa para fiscal General denunció que le falsificaron la firma para afiliarlo a un partido
El radiotelescopio que construye San Juan junto a China en la zona de El Leoncito, Calingasta, se proyecta como el más grande de Sudamérica.
Coletazos

Con Trump y Milei: ¿peligra o no el radiotelescopio chino para San Juan?

El listado de los senadores con mayores bienes está encabezado por Juan Carlos Romero (Cambio Federal), con $4.361 millones. El podio lo completan Carmen Álvarez Rivero (PRO), con $2.222 millones, y Martín Lousteau (UCR), con $1.912 millones.

En cuarto lugar aparece Eduardo "Wado" de Pedro (Unidad Ciudadana), con $1.405 millones, y en el quinto, Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza), con $1.091 millones. Además de Uñac, se ubican Silvina García Larraburu (Unidad Ciudadana), con $963 millones y un crecimiento del 206,2%; Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), con $542 millones; Rodolfo Suárez (UCR), con $525 millones; y Juan Manzur (Frente Nacional y Popular), con $418 millones, informó El Cronista.

En 2023, el patrimonio de Sergio Uñac registró un incremento del 308%, alcanzando los $498 millones y ubicándose por encima de la inflación anual del 211%. Ese aumento lo posicionó entre los legisladores con mayor variación patrimonial dentro del Congreso.

Por otro lado, el informe publicado por El Cronista no incluyó los datos correspondientes a los otros dos representantes sanjuaninos, como Bruno Olivera y María Celeste Giménez.

El ranking

image
Temas
Seguí leyendo

Eva Acosta y su última conversación de WhatsApp: el recuerdo de su infancia y planes domingueros

El BID anunció que ampliará su apoyo a la Argentina y analiza acelerar desembolsos ya acordados

Orrego confirmó que el Gobierno Nacional abonó una parte de los fondos para la Ruta 40 Sur

La particular caravana de empleados judiciales sanjuaninos de Villa Tacú a Punta Negra

Diputados del peronismo advirtieron que la nueva deuda debe ser aprobada por el Congreso

San Juan es clave en la ruta de la cocaína hacia Asia: la declaración bomba de un funcionario nacional

El éxodo de concejales bloquistas al orreguismo: se suman Caucete y 25 de Mayo a Valle Fértil

Mauricio Macri reapareció para apoyar al gobierno de Javier Milei: "A disposición"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
eva acosta y su ultima conversacion de whatsapp: el recuerdo de su infancia y planes domingueros
Paren en Off

Eva Acosta y su última conversación de WhatsApp: el recuerdo de su infancia y planes domingueros

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién es la sanjuanina que quiso evadir un control diciendo que era abogada
Polémica

Quién es la sanjuanina que quiso evadir un control diciendo que era abogada

Imagen ilustrativa.
Energía renovable

Construirán dos parques solares en Sarmiento con más de $50.000.000.000: buscan trabajadores y cuándo estarían listos

La nena estaba pegada a la puerta: el estremecedor relato de los vecinos tras el trágico incendio 25 de Mayo
El día después

"La nena estaba pegada a la puerta": el estremecedor relato de los vecinos tras el trágico incendio 25 de Mayo

Subsistía con la venta de bizcochuelos y planeaba empezar de cero en Mendoza tras una causa narco: la vida de Danisa, la mujer marcada por un incendio fatal
Tragedia en 25 de Mayo

Subsistía con la venta de bizcochuelos y planeaba empezar de cero en Mendoza tras una causa narco: la vida de Danisa, la mujer marcada por un incendio fatal

Golpe a la nostalgia: demolieron el local donde funcionaba Pipo Parrillada video
Capital

Golpe a la nostalgia: demolieron el local donde funcionaba Pipo Parrillada

Te Puede Interesar

Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos
Importante

Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos

Por Pablo Mendoza
Entrega de netbooks a alumnos sanjuaninos: confirmaron cuándo se inicia
Beneficio esperado

Entrega de netbooks a alumnos sanjuaninos: confirmaron cuándo se inicia

Un famoso fiscal sanjuanino que concursa para fiscal General denunció que le falsificaron la firma para afiliarlo a un partido
Revuelo

Un famoso fiscal sanjuanino que concursa para fiscal General denunció que le falsificaron la firma para afiliarlo a un partido

El padre Rómulo Cámpora sigue bajo reposo, tras su internación por un falla cardíaca. 
La salud del sacerdote

El padre Rómulo fue dado de alta: cuál es su estado de salud

Sergio Uñac en la Ciudad de Buenos Aires.
Según ranking

Sergio Uñac, entre los senadores con mayor patrimonio, tras declarar casi $600.000.000