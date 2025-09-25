jueves 25 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Campaña

Triple femicidio en Florencio Varela: Espert arremetió contra Kicillof

El primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, señaló que "en PBA, el narcomenudeo es un resorte provincial".

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, arremetió contra el gobernador de la Provincia de Buenos Aires (PBA), Axel Kicillof, debido a los brutales crímenes de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez que ocurrieron en Florencio Varela.

Lee además
quien es el maldito kirchnerista al que espert responsabilizo por los piedrazos a la caravana libertaria
Ataque

Quién es el "maldito kirchnerista" al que Espert responsabilizó por los piedrazos a la caravana libertaria
milei celebro los datos del indec sobre la pobreza desde nueva york
Redes sociales

Milei celebró los datos del INDEC sobre la pobreza desde Nueva York

"(Axel) Kicillof no se compromete con el combate contra el narcomenudeo. En PBA, el narcomenudeo es un resorte provincial", aseguró Espert.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el diputado cuestionó el pensamiento del gobernador bonaerense: "El hecho de que tu concepto sobre el criminal sea que es una víctima del sistema, te hace terminar con una provincia ensangrentada de inocentes", y agregó que PBA "es una provincia defectuosa".

Sobre el triple crimen, Espert indicó que "horroriza y mete miedo" y sostuvo que "no se puede creer el nivel de violencia".

"Hay una preocupación por la marginalidad que hay en la Argentina. La gente que pierde la droga la va a buscar de manera violenta".

A su vez, señaló que el impacto del "exitoso combate" contra la droga que lleva adelante el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich, implica "más violencia" en el corto plazo.

"Hay que tener una política de seguridad fuerte, muy clara y dedicada a combatir el narcomenudeo y el narcotráfico", subrayó.

Seguí leyendo

En San Juan, UDAP prevé hacer paro en reclamo de fondos contra Nación

Residuos industriales tirados en cloacas: los detalles del operativo y la sanción que le cabría a la empresa sanjuanina

Héctor Bastías, el candidato de Evolución Liberal, mostró su WhatsApp y habló de Milei, el amor y el fútbol

La oposición a Lucero ganó los departamentos de Económicas y Sociología de la Facultad de Sociales

El capital en juego en la designación del Fiscal General: 615 empleados, designaciones y muñequeo electoral

Diputado no quiere citar a Karina Milei porque "se comunica con mucha dificultad"

La visita de Andino expuso otra vez la grieta peronista en Calingasta: el versus entre Castañeda y Carbajal

El peronismo quiere destituir a Guillermo Francos: qué pasa si lo consigue

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
residuos industriales tirados en cloacas: los detalles del operativo y la sancion que le cabria a la empresa sanjuanina
En Chimbas

Residuos industriales tirados en cloacas: los detalles del operativo y la sanción que le cabría a la empresa sanjuanina

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Desde el aire: así fue el mega operativo que desbarató la banda narco que operaba desde el Penal
Video

Desde el aire: así fue el mega operativo que desbarató la banda narco que operaba desde el Penal

La empleada del Registro Civil y los Navarro, los principales sospechosos.
Registro Civil de Pocito

Los nombres de los 8 nuevos imputados en el caso de los falsos DNI y la trama de las estafas por $120.000.000

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos
Dos incorregibles

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos

Es madre de tres, lleva 9 años inscripta en el IPV y un accidente doméstico la llevó a presenciar el sorteo de viviendas en vivo video
Historia

Es madre de tres, lleva 9 años inscripta en el IPV y un "accidente doméstico" la llevó a presenciar el sorteo de viviendas en vivo

Este es el barra de San Martín que fue detenido por la disputa que encarnan dos facciones de la hinchada
Complicado

Este es el barra de San Martín que fue detenido por la disputa que encarnan dos facciones de la hinchada

Te Puede Interesar

La Liga Sanjuanina insiste con que se investiguen las presuntas apuestas ilegales
Tras el revés

La Liga Sanjuanina insiste con que se investiguen las presuntas apuestas ilegales

Por Redacción Tiempo de San Juan
El conmovedor mensaje de una asociación sanjuanina, tras el triple crimen en Florencio Varela
Violencia de género

El conmovedor mensaje de una asociación sanjuanina, tras el triple crimen en Florencio Varela

Cayó la estafadora de Mercado Pago que usaba una aplicación trucha para engañar a comerciantes de Albardón
Tras una extensa investigación

Cayó la estafadora de Mercado Pago que usaba una aplicación trucha para engañar a comerciantes de Albardón

La Ruta 40 Sur, a la altura del acceso a Cochagual, en Sarmiento.
Alivio

Ruta 40 Sur: ya retomaron un tercio de los obreros despedidos en San Juan

Agustín Monsalvo, gerente comercial de la empresa sanjuanina H3, detalló los beneficios de la nueva aplicación de compra. video
ESPACIO DE MARCA

Una pyme familiar sanjuanina llevó la compra de materiales de construcción al celular: lanzan la App Súper H3