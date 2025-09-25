Triple femicidio en Florencio Varela: Espert arremetió contra Kicillof

El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, arremetió contra el gobernador de la Provincia de Buenos Aires (PBA), Axel Kicillof, debido a los brutales crímenes de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez que ocurrieron en Florencio Varela.

Redes sociales Milei celebró los datos del INDEC sobre la pobreza desde Nueva York

Ataque Quién es el "maldito kirchnerista" al que Espert responsabilizó por los piedrazos a la caravana libertaria

"(Axel) Kicillof no se compromete con el combate contra el narcomenudeo. En PBA, el narcomenudeo es un resorte provincial ", aseguró Espert.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el diputado cuestionó el pensamiento del gobernador bonaerense: "El hecho de que tu concepto sobre el criminal sea que es una víctima del sistema, te hace terminar con una provincia ensangrentada de inocentes", y agregó que PBA "es una provincia defectuosa".

Sobre el triple crimen, Espert indicó que "horroriza y mete miedo" y sostuvo que "no se puede creer el nivel de violencia".

"Hay una preocupación por la marginalidad que hay en la Argentina. La gente que pierde la droga la va a buscar de manera violenta".

A su vez, señaló que el impacto del "exitoso combate" contra la droga que lleva adelante el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich, implica "más violencia" en el corto plazo.

"Hay que tener una política de seguridad fuerte, muy clara y dedicada a combatir el narcomenudeo y el narcotráfico", subrayó.