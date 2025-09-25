Triple femicidio en Florencio Varela: Espert arremetió contra Kicillof

El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, arremetió contra el gobernador de la Provincia de Buenos Aires (PBA), Axel Kicillof, debido a los brutales crímenes de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez que ocurrieron en Florencio Varela.
"(Axel) Kicillof no se compromete con el combate contra el narcomenudeo. En PBA, el narcomenudeo es un resorte provincial", aseguró Espert.
En declaraciones a Radio Rivadavia, el diputado cuestionó el pensamiento del gobernador bonaerense: "El hecho de que tu concepto sobre el criminal sea que es una víctima del sistema, te hace terminar con una provincia ensangrentada de inocentes", y agregó que PBA "es una provincia defectuosa".
Sobre el triple crimen, Espert indicó que "horroriza y mete miedo" y sostuvo que "no se puede creer el nivel de violencia".
"Hay una preocupación por la marginalidad que hay en la Argentina. La gente que pierde la droga la va a buscar de manera violenta".
A su vez, señaló que el impacto del "exitoso combate" contra la droga que lleva adelante el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich, implica "más violencia" en el corto plazo.
"Hay que tener una política de seguridad fuerte, muy clara y dedicada a combatir el narcomenudeo y el narcotráfico", subrayó.