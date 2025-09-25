Para el INDEC, los salarios crecieron más que la inflación

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que en julio de 2025 los salarios formales tuvieron una suba del 2,2% respecto del mes anterior, por encima de la inflación del período, que fue de 1,9%. El dato marca un leve alivio en medio de la tensión permanente entre precios e ingresos, uno de los principales problemas de la economía argentina.

Redes sociales Milei celebró los datos del INDEC sobre la pobreza desde Nueva York

Datos oficiales Según el INDEC, la pobreza en Argentina fue del 31,6% en el primer semestre de 2025 y hubo una baja significativa

#DatoINDEC El índice de salarios subió 2,5% en julio de 2025 respecto del mes previo y 53,2% interanual https://t.co/EL9rYr0tBP pic.twitter.com/bJ9aLZY2j1

Evolución de los salarios por sector

Según el relevamiento

Sector privado registrado: +2,2% en julio.

Sector público: +2,3%.

Sector privado no registrado: +3,6%, el de mayor expansión.

Este último segmento, aunque más precario y con menos cobertura, fue el que más empujó al índice general al alza.

Acumulado en 2025

En lo que va del año, los salarios suman un incremento del 23,7% respecto de diciembre 2024:

Privados registrados: +16,2%.

Sector público: +19,1%.

No registrados: +57,9%.

Comparación interanual

En los últimos 12 meses, el índice de salarios mostró un aumento del 53,2%:

Registrados: +40,3%.

Públicos: +41,3%.

Informales: +139,7%.

La disparidad refleja que los trabajadores fuera del sistema formal exhiben mayores subas porcentuales, pero siguen en condiciones de mayor vulnerabilidad y con ingresos más bajos.