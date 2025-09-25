jueves 25 de septiembre 2025

Estadísticas

Para el INDEC, los salarios crecieron más que la inflación

El INDEC informó que los salarios de trabajadores registrados le ganaron a la inflación en julio por 0.3%.

Por Guido Berrini
image

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que en julio de 2025 los salarios formales tuvieron una suba del 2,2% respecto del mes anterior, por encima de la inflación del período, que fue de 1,9%. El dato marca un leve alivio en medio de la tensión permanente entre precios e ingresos, uno de los principales problemas de la economía argentina.

Evolución de los salarios por sector

Según el relevamiento

  • Sector privado registrado: +2,2% en julio.
  • Sector público: +2,3%.
  • Sector privado no registrado: +3,6%, el de mayor expansión.

Este último segmento, aunque más precario y con menos cobertura, fue el que más empujó al índice general al alza.

Acumulado en 2025

En lo que va del año, los salarios suman un incremento del 23,7% respecto de diciembre 2024:

  • Privados registrados: +16,2%.
  • Sector público: +19,1%.
  • No registrados: +57,9%.

Comparación interanual

En los últimos 12 meses, el índice de salarios mostró un aumento del 53,2%:

  • Registrados: +40,3%.
  • Públicos: +41,3%.
  • Informales: +139,7%.

La disparidad refleja que los trabajadores fuera del sistema formal exhiben mayores subas porcentuales, pero siguen en condiciones de mayor vulnerabilidad y con ingresos más bajos.

