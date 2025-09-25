Para el INDEC, los salarios crecieron más que la inflación

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que en julio de 2025 los salarios formales tuvieron una suba del 2,2% respecto del mes anterior, por encima de la inflación del período, que fue de 1,9%. El dato marca un leve alivio en medio de la tensión permanente entre precios e ingresos, uno de los principales problemas de la economía argentina.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/INDECArgentina/status/1971291271529627800?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1971291271529627800%7Ctwgr%5E0f4c73bcd80fb2fb09e9ecc318011e34dcdc2fb3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.a24.com%2Feconomia%2Flos-salarios-crecieron-22-julio-y-le-ganaron-la-inflacion-segun-el-indec-n1481036&partner=&hide_thread=false
Evolución de los salarios por sector
Según el relevamiento
- Sector privado registrado: +2,2% en julio.
- Sector público: +2,3%.
- Sector privado no registrado: +3,6%, el de mayor expansión.
Este último segmento, aunque más precario y con menos cobertura, fue el que más empujó al índice general al alza.
Acumulado en 2025
En lo que va del año, los salarios suman un incremento del 23,7% respecto de diciembre 2024:
- Privados registrados: +16,2%.
- Sector público: +19,1%.
- No registrados: +57,9%.
Comparación interanual
En los últimos 12 meses, el índice de salarios mostró un aumento del 53,2%:
- Registrados: +40,3%.
- Públicos: +41,3%.
- Informales: +139,7%.
La disparidad refleja que los trabajadores fuera del sistema formal exhiben mayores subas porcentuales, pero siguen en condiciones de mayor vulnerabilidad y con ingresos más bajos.