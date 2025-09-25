jueves 25 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Redes sociales

Milei celebró los datos del INDEC sobre la pobreza desde Nueva York

El presidente Javier Milei, en Estados Unidos por la Asamblea General de la ONU, festejó la información del INDEC, que da cuenta de la baja de la pobreza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente Javier Milei celebró desde Nueva York el dato que publicó el Indec sobre la pobreza, que bajó 6,5 puntos porcentuales en el primer semestre de este año en comparación con el segundo semestre de 2024.

Lee además
segun el indec, la pobreza en argentina fue del 31,6% en el primer semestre de 2025 y hubo una baja significativa
Datos oficiales

Según el INDEC, la pobreza en Argentina fue del 31,6% en el primer semestre de 2025 y hubo una baja significativa
milei se reunio en nueva york con benjamin netanyahu
Encuentro

Milei se reunió en Nueva York con Benjamín Netanyahu

"La pobreza sigue bajando. La Libertad Avanza o Argentina Retrocede. Viva la libertad, carajo!!!", celebró el mandatario en sus redes sociales, poco antes de la reunión bilateral que tenía pautada en la ciudad estadounidense con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1971298240416055426&partner=&hide_thread=false

Desde Nueva York también se hizo eco de la notica el vocero presidencial, Manuel Adorni: "Según el Indec, la pobreza cayó al 31,6% y la indigencia al 6,9%. No era emitiendo, no era hostigando al sector privado, no era aislándonos del mundo. El populismo empobrece, siempre. Fin", escribió en su cuenta de X.

En tanto, según la medición del Indec, la indigencia mostró una disminución de 0,8 puntos porcentuales en hogares y de 1,3 puntos.

Temas
Seguí leyendo

Georgieva, tras el encuentro con Milei: "En el camino correcto"

Triple femicidio en Florencio Varela: Espert arremetió contra Kicillof

En San Juan, UDAP prevé hacer paro en reclamo de fondos contra Nación

Residuos industriales tirados en cloacas: los detalles del operativo y la sanción que le cabría a la empresa sanjuanina

Héctor Bastías, el candidato de Evolución Liberal, mostró su WhatsApp y habló de Milei, el amor y el fútbol

La oposición a Lucero ganó los departamentos de Económicas y Sociología de la Facultad de Sociales

El capital en juego en la designación del Fiscal General: 615 empleados, designaciones y muñequeo electoral

Diputado no quiere citar a Karina Milei porque "se comunica con mucha dificultad"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
residuos industriales tirados en cloacas: los detalles del operativo y la sancion que le cabria a la empresa sanjuanina
En Chimbas

Residuos industriales tirados en cloacas: los detalles del operativo y la sanción que le cabría a la empresa sanjuanina

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Desde el aire: así fue el mega operativo que desbarató la banda narco que operaba desde el Penal
Video

Desde el aire: así fue el mega operativo que desbarató la banda narco que operaba desde el Penal

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos
Dos incorregibles

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos

Es madre de tres, lleva 9 años inscripta en el IPV y un accidente doméstico la llevó a presenciar el sorteo de viviendas en vivo video
Historia

Es madre de tres, lleva 9 años inscripta en el IPV y un "accidente doméstico" la llevó a presenciar el sorteo de viviendas en vivo

Este es el barra de San Martín que fue detenido por la disputa que encarnan dos facciones de la hinchada
Complicado

Este es el barra de San Martín que fue detenido por la disputa que encarnan dos facciones de la hinchada

Atención estatales sanjuaninos : ya hay fecha de pago de sueldos, con aumento del 1,9%
Información oficial

Atención estatales sanjuaninos : ya hay fecha de pago de sueldos, con aumento del 1,9%

Te Puede Interesar

La Liga Sanjuanina insiste con que se investiguen las presuntas apuestas ilegales
Tras el revés

La Liga Sanjuanina insiste con que se investiguen las presuntas apuestas ilegales

Por Redacción Tiempo de San Juan
El conmovedor mensaje de una asociación sanjuanina, tras el triple crimen en Florencio Varela
Violencia de género

El conmovedor mensaje de una asociación sanjuanina, tras el triple crimen en Florencio Varela

Cayó la estafadora de Mercado Pago que usaba una aplicación trucha para engañar a comerciantes de Albardón
Tras una extensa investigación

Cayó la estafadora de Mercado Pago que usaba una aplicación trucha para engañar a comerciantes de Albardón

La Ruta 40 Sur, a la altura del acceso a Cochagual, en Sarmiento.
Alivio

Ruta 40 Sur: ya retomaron un tercio de los obreros despedidos en San Juan

Agustín Monsalvo, gerente comercial de la empresa sanjuanina H3, detalló los beneficios de la nueva aplicación de compra. video
ESPACIO DE MARCA

Una pyme familiar sanjuanina llevó la compra de materiales de construcción al celular: lanzan la App Súper H3