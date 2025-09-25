Milei celebró los datos del INDEC sobre la pobreza desde Nueva York

El presidente Javier Milei celebró desde Nueva York el dato que publicó el Indec sobre la pobreza, que bajó 6,5 puntos porcentuales en el primer semestre de este año en comparación con el segundo semestre de 2024.

Datos oficiales Según el INDEC, la pobreza en Argentina fue del 31,6% en el primer semestre de 2025 y hubo una baja significativa

"La pobreza sigue bajando. La Libertad Avanza o Argentina Retrocede. Viva la libertad, carajo!!!", celebró el mandatario en sus redes sociales, poco antes de la reunión bilateral que tenía pautada en la ciudad estadounidense con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE.

Desde Nueva York también se hizo eco de la notica el vocero presidencial, Manuel Adorni: "Según el Indec, la pobreza cayó al 31,6% y la indigencia al 6,9%. No era emitiendo, no era hostigando al sector privado, no era aislándonos del mundo. El populismo empobrece, siempre. Fin", escribió en su cuenta de X.

En tanto, según la medición del Indec, la indigencia mostró una disminución de 0,8 puntos porcentuales en hogares y de 1,3 puntos.