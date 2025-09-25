jueves 25 de septiembre 2025

Las mejores fotos

En una multitudinaria muestra de fe, San Juan celebró la procesión a la Virgen del Rosario de San Nicolás

La imagen recorrió las calles del barrio Las Heras en una jornada marcada por la oración, el canto y la emoción de cientos de devotos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

San Juan vivió este jueves una verdadera fiesta de fe con la procesión en honor a la Virgen del Rosario de San Nicolás, que reunió a cientos de familias en el barrio Las Heras, Capital. La celebración marcó el cierre del triduo organizado por la Capilla Virgen del Rosario de San Nicolás, perteneciente a la parroquia Nuestra Señora de Luján, y que durante cuatro días convocó a la comunidad bajo el lema “El Señor nos llama a la santidad”.

image

La jornada comenzó a las 18:00, cuando la imagen de la Virgen salió del templo ubicado en avenida Paula Albarracín 1250 Sur, escoltada por velas, estandartes y cánticos marianos. Los fieles recorrieron las calles del barrio rezando el Rosario y entonando cantos de alabanza, en un clima de profunda devoción que se sintió en cada esquina. Vecinos se sumaron al paso de la procesión, adornaron sus frentes de casas y acercaron flores para la patrona.

image

Al finalizar el recorrido, la comunidad participó de la misa de cierre presidida por el párroco local, quien destacó “la fuerza de una fe que no se apaga” y animó a los presentes a seguir el ejemplo de María “para ser santos hoy”.

image

La advocación de la Virgen del Rosario de San Nicolás, reconocida oficialmente por el Vaticano en 2016 tras las apariciones a Gladys Motta en 1983, continúa movilizando a miles de devotos en todo el país. En San Juan, la capilla de Las Heras se consolida año a año como un punto de encuentro para quienes buscan agradecer, pedir o renovar su esperanza.

image
image
