jueves 25 de septiembre 2025

Espacio de Marca

Peugeot lanzó en San Juan su nuevo SUV 3008 con tecnología de última generación

El concesionario Lorenzo Automobile presentó el renovado modelo, que combina confort, innovación y diseño premium.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El jueves 25 de septiembre, Lorenzo Automobile abrió las puertas de su sede en avenida Ignacio de la Roza 1665 para mostrar en exclusiva el nuevo Peugeot 3008. El SUV, fabricado en Francia y finalista del “Car of the Year 2024”, llega a San Juan con una propuesta que apunta al segmento C Premium y promete destacarse en las calles por su estilo y prestaciones.

WhatsApp Image 2025-09-25 at 20.25.56

Durante el evento, los asistentes pudieron conocer de cerca las innovaciones que trae este modelo: un motor 1.6 THP Turbo de 180 CV con transmisión automática de 6 velocidades, un interior amplio y tecnológico con asientos de cuero alcántara y función de masaje, además de un sistema de seguridad que incluye siete airbags y asistentes de inteligencia artificial para la conducción.

WhatsApp Image 2025-09-25 at 20.25.54 (1)

El supervisor de Plan de Ahorro de la marca, Juan Pablo Antón, subrayó que el 3008 es “un vehículo familiar de alta gama que ofrece confort, potencia y un equipamiento de seguridad de nivel superior”. Entre las novedades se destacan el Peugeot Panoramic i-Cockpit®, con una pantalla curva panorámica HD de 21 pulgadas, y la conectividad i-Connect® Advanced con mirroring inalámbrico y navegación TomTom.

WhatsApp Image 2025-09-25 at 20.25.55

El diseño también fue un punto fuerte de la presentación: silueta fastback, faros Pixel LED adaptativos, llantas diamantadas de 19 pulgadas y una propuesta estética sustentable que incorpora más de 500 kilos de materiales reciclados. El baúl de 588 litros y los 17 portaobjetos interiores completan un vehículo pensado para la vida cotidiana con un plus de sofisticación.

Lorenzo Automobile anunció además planes de financiación que cubren hasta el 60% del valor de la unidad, con opciones de tasa cero. “Queremos que nuestros clientes sean de los primeros en manejar este modelo en la provincia, con la tranquilidad de contar con un servicio postventa de excelencia”, destacó Antón.

El nuevo Peugeot 3008 ya se encuentra disponible en San Juan a través de la agencia oficial Lorenzo Automobile, parte del Grupo Lorenzo, líder en la región de Cuyo con más de 25 años de trayectoria en el mercado automotor.

