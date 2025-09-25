jueves 25 de septiembre 2025

Con éxito

San Juan brilló en el Torneo Aniversario de Saltos Hípicos en Mendoza

Tres instituciones sanjuaninas participaron del certamen alcanzando resultados destacados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El 20 y 21 de septiembre en el Club Hípico de la vecina provincia se realizó el tradicional Torneo de Saltos Hípicos “Aniversario de Mendoza”, que reunió a delegaciones de distintos puntos del país. En representación de San Juan, participó Jockey Club Rivadavia, Club Ecuestre Haras Tonadita y Centro Ecuestre Portal Andino.

Las amazonas y jinetes sanjuaninos se destacaron en todas las categorías y alturas, demostrando nivel técnico y competitividad, lo que confirma el buen momento que está pasando esta disciplina deportiva en nuestra provincia.

El punto culminante del certamen fue el Gran Premio Aniversario, donde el sanjuanino Sebastián García Graffigna se alzó con el triunfo, coronando así una jornada inolvidable para la equitación de la provincia y dejando en lo más alto el prestigio del Jockey Club San Juan.

Resultados por institución:

Jockey Club Rivadavia

0.60 metros

- Campeón Iniciados menor: Uma Vega

- Campeón Iniciados mayor: Florencia Videla

0.70 metros

- Campeón Iniciados mayor: Florencia Videla

0.80 metros

- Campeón Escuela Menor: Clarita Giménez

0.90 metros

- Campeón Tercera menor: Delfina Gabrielli

- Subcampeón Tercera mayor: Gianfranco Pi Zini

1.00 metros

- Campeón tercera menor: Delfina Gabrielli

- Subcampeón tercera mayor: Bautista Romero

1.20 metros

Campeón segunda: Federico Romero

1.30 metros

- Campeón segunda: Nicolás Turcumán

- Subcampeón Segunda: Maximiliano Baigorri

- Subcampeón primera: Sebastián García

GANADOR DEL GRAN PREMIO ANIVERSARIO MENDOZA: SEBASTIAN GARCÍA

Club Haras Tonadita

0.90 metros

- Campeona Categoría Tercera Mayor: Florencia Camaño

1.00 metros

- Subcampeón Categoría Tercera menor: Santiago Turcumán

Club Portal Andino

1.20 metros

- Subcampeón Categoría Segunda: Miguel Guillén (C.E. Portal Andino)

