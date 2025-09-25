jueves 25 de septiembre 2025

Amistad y valores

En varios puntos de San Juan, los chicos le dieron comienzo a los Juegos Intercolegiales

La competencia, que puso primera este miércoles, se extenderá hasta el 31 de octubre. Participan alrededor de 20 mil deportistas de todo San Juan. Los resultados que va dejando la competencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Arrancaron los Juegos Intercolegiales en San Juan.

Arrancaron los Juegos Intercolegiales en San Juan.

image
image
image

Este miércoles se dio inicio a los Juegos Intercolegiales 2025 que se extenderá hasta el 31 de octubre. En la competencia participarán alrededor de 20.000 chicos de todo San Juan. Esta experiencia no solo combina deporte, sino también amistad y valores.

Serán más más de 600 escuelas las que participarán en disciplinas como fútbol, vóley, atletismo, handball y ajedrez, en las categorías Sub 12 y Sub 14

Hasta el momento se desarrolló actividad de fútbol en Zonda y Ullúm, Handball en Caucete, Ajedrez en Chimbas y Atletismo en San Martín. Este viernes la competencia también se traslada a Jáchal.

Estos son los resultados recientes, tanto de jueves como viernes

FÚTBOL 5

Categoría Sub 12

Rama femenina

1) Escuela Mercedes Nievas de Castro (Zonda)

2) Escuela Rafael Obligado (Zonda)

3) Elvira Riesta de Láinez A (Ullúm)

Rama masculina

1) Elvira Riesta de Láinez B (Ullúm)

2) Elvira Riesta de Láinez A (Ullúm)

3) Escuela Rafael Obligado (Zonda)

Categoría Sub 14

Ullúm – Zonda

Rama femenina

1) Escuela E.P.E.T N°9 (Ullúm)

2) Escuela Secundaria de Zonda (Zonda)

Rama masculina

1) Escuela Agrotécnica de Zonda (Zonda)

2) Escuela Secundaria de Zonda (Zonda)

3) Escuela Agrotécnica de Zonda (Zonda)

AJEDREZ

La competencia fue la primera de este deporte en este año 2025, se desarrolló en Chimbas, en la Escuela Provincia de La Rioja. Las escuelas representadas fueron Andacollo Secundaria, Varese y Policía Federal en Primaria.

Gran convocatoria de ajedrecistas aficionados, papás que apoyaron y profesores y maestros que se tomaron el tiempo para acompañar a los alumnos. Este viernes será el cierre en el departamento Rivadavia, en la Escuela Secundaria General Mosconi.

En la educación secundaria, Luz Castillo y Judith Castillo fueron las mejores en la rama femenina. En el masculino, Ezequiel Maldonado 1°, Benjamín Debia 2° y Thiago Araya 3°, siendo los tres primeros de la general.

En la educación primaria, Sharik Barud fue primera, Luana Montaña segunda y Uma Noriega tercera, siendo las mejores en la rama femenina. El podio general fue Sharik Barud 1°, 2° Ciro Nuñez y 3° Emanuel Albarracín.

HANDBALL

En el departamento Caucete, participaron 350 chicos, con 23 equipos Sub 12 y 9 equipos Sub 14. Estos fueron los resultados:

Sub 12 femenino

1) Escuela Suboficial Mayor Segundo Antenor Yubel

2) Escuela Presbítero Mariano Ianelli

3) Escuela Normal Superior General Manuel Belgrano

Sub 12 masculino

1) Escuela Normal Superior General Manuel Belgrano

2) Escuela Presbítero Mariano Ianelli

3) Colegio Cristo Rey

Sub 14 femenino

1) Escuela Normal Superior General Manuel Belgrano

2) Escuela E.P.E.T N°1

3) Escuela Leonor Sánchez de Arancibia

Sub 14 masculino

1) Escuela Normal Superior General Manuel Belgrano

2) Escuela de Comercio Alfonsina Storni

3) Escuela Doctor Saturnino Salas

