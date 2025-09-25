jueves 25 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Información oficial

Atención estatales sanjuaninos : ya hay fecha de pago de sueldos, con aumento del 1,9%

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda informó cuándo acreditarán los haberes de la administración pública provincial, actualizados en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de agosto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda anunció el pago de haberes para la Administración Pública Provincial correspondientes al mes de septiembre. Los salarios estarán acreditados en cajeros el próximo martes 30 de septiembre.

Lee además
el gobierno y los docentes sanjuaninos lograron un acuerdo salarial: aumentos atados a la inflacion y mejoras en adicionales
Paritarias

El Gobierno y los docentes sanjuaninos lograron un acuerdo salarial: aumentos atados a la inflación y mejoras en adicionales
trabajadores estatales de una provincia argentina recibiran un bono de $120.000
Ayuda al bolsillo

Trabajadores estatales de una provincia argentina recibirán un bono de $120.000

En esta ocasión, incluirán un incremento del 1,9%, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de agosto. Se trata de una actualización convenida con los gremios durante la última negociación salarial.

Se recuerda que los cajeros automáticos funcionan las 24 horas y que están vigentes las extracciones con tarjeta de débito en los principales supermercados y estaciones de servicio de la provincia, entre otros comercios identificados con el logo de Visa - Extra cash.

Temas
Seguí leyendo

Después de tres días de repunte, bajan las acciones y los bonos argentinos en Wall Street

El Gobierno aclaró que el esquema de retenciones cero para la carne continuará hasta el 31 de octubre

Dólar en San Juan: la baja del oficial se refleja en los bancos y el blue se mantiene estable en $1.450

Una pyme familiar sanjuanina llevó la compra de materiales de construcción al celular: lanzan la App Súper H3

El Gobierno volvió a establecer las retenciones al campo tras alcanzar el cupo que había planificado

Atención fumadores, aumentaron los puchos: mirá la nueva lista de precios

El dólar, un dolor de cabeza para el comercio: afirman que, "por miedo", las ventas cayeron en San Juan

Dólar en San Juan: la cotización del oficial registra una leve suba y el blue se mantiene estable en $1.450

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
atencion fumadores, aumentaron los puchos: mira la nueva lista de precios
Golpe al bolsillo

Atención fumadores, aumentaron los puchos: mirá la nueva lista de precios

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alertan por ráfagas de viento de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan
Pronóstico

Alertan por ráfagas de viento de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan

Escalofriante: así hablaba Lara, una de las tres víctimas, dos meses antes de ser asesinada
En una entrevista

Escalofriante: así hablaba Lara, una de las tres víctimas, dos meses antes de ser asesinada

Desde el aire: así fue el mega operativo que desbarató la banda narco que operaba desde el Penal
Video

Desde el aire: así fue el mega operativo que desbarató la banda narco que operaba desde el Penal

La empleada del Registro Civil y los Navarro, los principales sospechosos.
Registro Civil de Pocito

Los nombres de los 8 nuevos imputados en el caso de los falsos DNI y la trama de las estafas por $120.000.000

Procesan por falsa denuncia a la abogada que fue acusada por Eduardo Cáceres
Polémica

Procesan por falsa denuncia a la abogada que fue acusada por Eduardo Cáceres

Te Puede Interesar

El bebé que sobrevivió al incendio fatal de 25 de Mayo fue dado de alta: está a la espera de ser entregado a un familiar
Lo último

El bebé que sobrevivió al incendio fatal de 25 de Mayo fue dado de alta: está a la espera de ser entregado a un familiar

Por Redacción Tiempo de San Juan
Después del acuerdo antichino Milei-Trump ¿hay riesgo en Veladero por Shandong?
Minería

Después del acuerdo antichino Milei-Trump ¿hay riesgo en Veladero por Shandong?

El equipo municipal que desaparece y los traspasos bombas: lo que se viene en la Temporada de Ruta
Ciclismo

El equipo municipal que desaparece y los traspasos bombas: lo que se viene en la Temporada de Ruta

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos
Dos incorregibles

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos

¡Tremendo! Un auto quedó destrozado tras chocar contra un colectivo en Pocito
Siniestro vial

¡Tremendo! Un auto quedó destrozado tras chocar contra un colectivo en Pocito