jueves 25 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mercados

Después de tres días de repunte, bajan las acciones y los bonos argentinos en Wall Street

El S&P Merval cae 3% y los ADR en Wall Street restan hasta 5%, encabezados por el sector bancario. Los bonos en dólares caen 0,4% en promedio

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las acciones y los bonos de Argentina en Wall Street caen tras tres jornadas al alza.

Las acciones y los bonos de Argentina en Wall Street caen tras tres jornadas al alza.

Después de tres ruedas alcistas, las cotizaciones de los bonos y las acciones de Argentina negocian en baja. La plaza financiera busca un punto de equilibrio tras el importante rebote que promovió el paquete de ayuda financiera que anunció el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent.

Lee además
La quita de retenciones a la carne seguirá hasta el 31 de octubre.
Medida económica

El Gobierno aclaró que el esquema de retenciones cero para la carne continuará hasta el 31 de octubre
dolar en san juan: la baja del oficial se refleja en los bancos y el blue se mantiene estable en $1.450
Mercado cambiario

Dólar en San Juan: la baja del oficial se refleja en los bancos y el blue se mantiene estable en $1.450

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae 3% a las 11:20 horas, en los 1.780.000 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Wall Street se imponen las bajas de hasta 5,1%, encabezadas por los papeles de Banco Francés.

Los títulos públicos en dólares -Bonares y Globales- descuentan un 0,4% en promedio, tras un espectacular rebote del 27% entre el lunes y el miércoles.

El riesgo país de JP Morgan avanza 30 unidades para la Argentina, en los 928 puntos básicos. Durante la mañana del miércoles el riesgo país tocó un piso en los 839 puntos, a la vez que el viernes 19 tocó los 1.516 puntos básicos.

“Más allá de que podría estar al caer una pausa tras la fuerte recuperación de las últimas ruedas, de ahí que vienen desacelerando naturalmente el ritmo a medida que transcurren las jornadas dado que se va asimilando el headline, los activos domésticos extienden el mejor tono a partir de más detalles sobre la asistencia financiera de EEUU. Esto se debe a que dicho respaldo es interpretado como muy auspicioso por los operadores en el actual contexto político y económico", consideró Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

“Argentina negocia un swap de USD 20.000 millones con EEUU, junto con la posibilidad de operaciones de compra de bonos y el fomento de inversiones privadas. Esta ayuda, junto a créditos del BID y Banco Mundial, busca darle respiro a la tensión de las últimas semanas. La noticia generó una fuerte reacción de euforia en los mercados de renta fija y variable”, resumió Rava Bursátil.

La directora gerente del FMI (Fondo Monetario Internacional), Kristalina Georgieva, destacó que el rumbo de las políticas económicas del gobierno argentino tras mantener un encuentro en Nueva York con el presidente Javier Milei.

“Excelente reunión con Milei. Lo que está haciendo la Argentina es muy significativo”, aseguró la titular del organismo multilateral de crédito. Al término del encuentro, Georgieva también valoró el respaldo internacional que recibió el país en los últimos días: “Damos la bienvenida al apoyo de Estados Unidos y el BID, que fortalece el programa que tenemos con Argentina”.

FUENTE: Infobae

Temas
Seguí leyendo

Una pyme familiar sanjuanina llevó la compra de materiales de construcción al celular: lanzan la App Súper H3

Atención estatales sanjuaninos : ya hay fecha de pago de sueldos, con aumento del 1,9%

El Gobierno volvió a establecer las retenciones al campo tras alcanzar el cupo que había planificado

Atención fumadores, aumentaron los puchos: mirá la nueva lista de precios

El dólar, un dolor de cabeza para el comercio: afirman que, "por miedo", las ventas cayeron en San Juan

Dólar en San Juan: la cotización del oficial registra una leve suba y el blue se mantiene estable en $1.450

Tras la baja del dólar, el Banco Central recortó de 35 a 25% las tasas de interés

Rápida para los mandados: China acelera la compra de soja argentina tras la baja de retenciones

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
atencion estatales sanjuaninos : ya hay fecha de pago de sueldos, con aumento del 1,9%
Información oficial

Atención estatales sanjuaninos : ya hay fecha de pago de sueldos, con aumento del 1,9%

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alertan por ráfagas de viento de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan
Pronóstico

Alertan por ráfagas de viento de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan

Escalofriante: así hablaba Lara, una de las tres víctimas, dos meses antes de ser asesinada
En una entrevista

Escalofriante: así hablaba Lara, una de las tres víctimas, dos meses antes de ser asesinada

Desde el aire: así fue el mega operativo que desbarató la banda narco que operaba desde el Penal
Video

Desde el aire: así fue el mega operativo que desbarató la banda narco que operaba desde el Penal

La empleada del Registro Civil y los Navarro, los principales sospechosos.
Registro Civil de Pocito

Los nombres de los 8 nuevos imputados en el caso de los falsos DNI y la trama de las estafas por $120.000.000

Procesan por falsa denuncia a la abogada que fue acusada por Eduardo Cáceres
Polémica

Procesan por falsa denuncia a la abogada que fue acusada por Eduardo Cáceres

Te Puede Interesar

El bebé que sobrevivió al incendio fatal de 25 de Mayo fue dado de alta: está a la espera de ser entregado a un familiar
Lo último

El bebé que sobrevivió al incendio fatal de 25 de Mayo fue dado de alta: está a la espera de ser entregado a un familiar

Por Redacción Tiempo de San Juan
Después del acuerdo antichino Milei-Trump ¿hay riesgo en Veladero por Shandong?
Minería

Después del acuerdo antichino Milei-Trump ¿hay riesgo en Veladero por Shandong?

El equipo municipal que desaparece y los traspasos bombas: lo que se viene en la Temporada de Ruta
Ciclismo

El equipo municipal que desaparece y los traspasos bombas: lo que se viene en la Temporada de Ruta

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos
Dos incorregibles

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos

¡Tremendo! Un auto quedó destrozado tras chocar contra un colectivo en Pocito
Siniestro vial

¡Tremendo! Un auto quedó destrozado tras chocar contra un colectivo en Pocito