Después de tres días de repunte, bajan las acciones y los bonos argentinos en Wall Street

Después de tres ruedas alcistas, las cotizaciones de los bonos y las acciones de Argentina negocian en baja. La plaza financiera busca un punto de equilibrio tras el importante rebote que promovió el paquete de ayuda financiera que anunció el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent .

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae 3% a las 11:20 horas, en los 1.780.000 puntos . Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Wall Street se imponen las bajas de hasta 5,1%, encabezadas por los papeles de Banco Francés.

Los títulos públicos en dólares -Bonares y Globales- descuentan un 0,4% en promedio, tras un espectacular rebote del 27% entre el lunes y el miércoles.

El riesgo país de JP Morgan avanza 30 unidades para la Argentina, en los 928 puntos básicos. Durante la mañana del miércoles el riesgo país tocó un piso en los 839 puntos, a la vez que el viernes 19 tocó los 1.516 puntos básicos.

“Más allá de que podría estar al caer una pausa tras la fuerte recuperación de las últimas ruedas, de ahí que vienen desacelerando naturalmente el ritmo a medida que transcurren las jornadas dado que se va asimilando el headline, los activos domésticos extienden el mejor tono a partir de más detalles sobre la asistencia financiera de EEUU. Esto se debe a que dicho respaldo es interpretado como muy auspicioso por los operadores en el actual contexto político y económico", consideró Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

“Argentina negocia un swap de USD 20.000 millones con EEUU, junto con la posibilidad de operaciones de compra de bonos y el fomento de inversiones privadas. Esta ayuda, junto a créditos del BID y Banco Mundial, busca darle respiro a la tensión de las últimas semanas. La noticia generó una fuerte reacción de euforia en los mercados de renta fija y variable”, resumió Rava Bursátil.

La directora gerente del FMI (Fondo Monetario Internacional), Kristalina Georgieva, destacó que el rumbo de las políticas económicas del gobierno argentino tras mantener un encuentro en Nueva York con el presidente Javier Milei.

“Excelente reunión con Milei. Lo que está haciendo la Argentina es muy significativo”, aseguró la titular del organismo multilateral de crédito. Al término del encuentro, Georgieva también valoró el respaldo internacional que recibió el país en los últimos días: “Damos la bienvenida al apoyo de Estados Unidos y el BID, que fortalece el programa que tenemos con Argentina”.

FUENTE: Infobae