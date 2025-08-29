El Gobierno y los docentes sanjuaninos lograron un acuerdo salarial: aumentos atados a la inflación y mejoras en adicionales

En una extensa reunión paritaria celebrada este viernes en el Ministerio de Educación, el Gobierno de San Juan y los gremios docentes alcanzaron un acuerdo que fija aumentos salariales para los meses de agosto, septiembre y octubre de 2025.
Tras intensas negociaciones, la Provincia y los sindicatos docentes pactaron una actualización automática por inflación y mejoras en ítems clave, garantizando previsibilidad salarial hasta octubre.
El acta fue firmada por representantes del Ejecutivo —entre ellos el ministro de Economía Roberto Gutiérrez, la secretaria de Educación Mariela Lueje y el secretario General de la Gobernación Emilio Achem— y por los sindicatos UDAP, UDA y AMET, representados por sus secretarios Generales, Patricia Quiroga, Karina Navarro y Daniel Quiroga.
Los principales puntos del acuerdo
Salario testigo: Se garantizó un salario docente provincial neto de $624.094,08 para el cargo de maestro de grado jornada simple, aplicable desde agosto.
Básico docente (A01): Pasará a ser de $384.105,87, con un valor de hora cátedra en nivel medio de $25.607,06 y en nivel superior de $32.008,82.
Cláusula de actualización por inflación: El valor índice se ajustará cada mes en base al IPC informado por el INDEC.
Puntos del nomenclador: Se sumarán 6 puntos en agosto, 4 en septiembre y 4 en octubre a todos los cargos docentes.
Nueva Conectividad San Juan: Desde septiembre, este adicional remunerativo será de $49.057 por cargo y hasta dos cargos o su equivalente en horas cátedra.
Asignaciones específicas: Se actualizaron los montos de los ítems Estado Docente (A56), E60 (Responsabilidad Funcional) y E66 (Suma Remunerativa por Antigüedad).
Los gremios aceptaron la propuesta en conjunto tras un cuarto intermedio, pero dejaron planteada una agenda de reclamos: la actualización de los radios y tramos salariales, la finalización del tratamiento del nomenclador docente, la titularización en todos los niveles, los concursos de ascenso y la resolución de las deficiencias de la Obra Social Provincia, especialmente en torno al cobro de plus.
Desde el Gobierno aseguraron que se avanzará en la revisión del nomenclador y en la mesa técnica con el objetivo de cerrarlo en noviembre. Además, prometieron elevar los reclamos sobre la obra social y analizar la viabilidad de las demandas salariales dentro de los límites presupuestarios.