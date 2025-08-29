El Gobierno y los docentes sanjuaninos lograron un acuerdo salarial: aumentos atados a la inflación y mejoras en adicionales

En una extensa reunión paritaria celebrada este viernes en el Ministerio de Educación, el Gobierno de San Juan y los gremios docentes alcanzaron un acuerdo que fija aumentos salariales para los meses de agosto, septiembre y octubre de 2025.

El acta fue firmada por representantes del Ejecutivo —entre ellos el ministro de Economía Roberto Gutiérrez, la secretaria de Educación Mariela Lueje y el secretario General de la Gobernación Emilio Achem— y por los sindicatos UDAP, UDA y AMET, representados por sus secretarios Generales, Patricia Quiroga, Karina Navarro y Daniel Quiroga.

Los principales puntos del acuerdo

Salario testigo: Se garantizó un salario docente provincial neto de $624.094,08 para el cargo de maestro de grado jornada simple, aplicable desde agosto.

Básico docente (A01): Pasará a ser de $384.105,87 , con un valor de hora cátedra en nivel medio de $25.607,06 y en nivel superior de $32.008,82 .

Cláusula de actualización por inflación: El valor índice se ajustará cada mes en base al IPC informado por el INDEC.

Puntos del nomenclador: Se sumarán 6 puntos en agosto, 4 en septiembre y 4 en octubre a todos los cargos docentes.

Nueva Conectividad San Juan: Desde septiembre, este adicional remunerativo será de $49.057 por cargo y hasta dos cargos o su equivalente en horas cátedra.

Asignaciones específicas: Se actualizaron los montos de los ítems Estado Docente (A56), E60 (Responsabilidad Funcional) y E66 (Suma Remunerativa por Antigüedad).

Lo que viene

Los gremios aceptaron la propuesta en conjunto tras un cuarto intermedio, pero dejaron planteada una agenda de reclamos: la actualización de los radios y tramos salariales, la finalización del tratamiento del nomenclador docente, la titularización en todos los niveles, los concursos de ascenso y la resolución de las deficiencias de la Obra Social Provincia, especialmente en torno al cobro de plus.

Desde el Gobierno aseguraron que se avanzará en la revisión del nomenclador y en la mesa técnica con el objetivo de cerrarlo en noviembre. Además, prometieron elevar los reclamos sobre la obra social y analizar la viabilidad de las demandas salariales dentro de los límites presupuestarios.