jueves 25 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Horror

Los asesinos de Florencio Varela habrían transmitido las torturas y los femicidios en vivo por Tik Tok e Instagram

El video habría funcionado como un mensaje de los jefes narcos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La investigación por el triple crimen de Florencio Varela sumó un dato estremecedor: según fuentes judiciales, las torturas previas a los asesinatos habrían sido transmitidas en directo por redes sociales a un grupo privado de alrededor de 45 espectadores vinculados al narcotráfico. El propio ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, sostuvo que la difusión se utilizó como “mensaje disciplinador” dentro de la organización criminal.

Lee además
Los vecinos, familiares y amigos de las víctima salieron a pedir Justicia en la Rotonda de La Tablada.      
Pesadilla sin fin

Triple crimen en Florencia Varela: denuncian disparos contra la casa de una de las chicas asesinadas
el conmovedor mensaje de una asociacion sanjuanina, tras el triple crimen en florencio varela
Violencia de género

El conmovedor mensaje de una asociación sanjuanina, tras el triple crimen en Florencio Varela

Sin embargo, TikTok negó oficialmente que los videos se hayan difundido en su plataforma.

“Luego de una exhaustiva investigación, podemos confirmar que no hay registro de un video relacionado con este caso en TikTok”, informó la compañía en un comunicado.

La empresa agregó que cuenta con un equipo global de Trust & Safety que aplica medidas estrictas para detectar y retirar contenidos violentos, y que se puso a disposición del gobierno bonaerense para colaborar en la investigación.

"De todas formas, desde la primera mención del tema nos hemos puesto a disposición del gobierno de la Provincia para colaborar en lo que necesiten. Aprovechamos para reafirmar nuestro pleno compromiso con evitar la propagación de contenidos violentos en redes sociales y seguiremos profundizando nuestras acciones para que la plataforma sea cada vez más segura para todos nuestros usuarios", remarcaron en el comunicado.

Las víctimas, tres adolescentes que habían desaparecido en La Matanza tras aceptar una propuesta de “fiesta sexual” a cambio de dinero, fueron halladas asesinadas y enterradas en una vivienda de Florencio Varela. Según la principal hipótesis, Lara Gutiérrez (15) le habría robado entre dos y tres kilos de cocaína a un ladero del capo narco, lo que desencadenó la venganza.

Los informes preliminares de las autopsias confirmaron escenas de extrema violencia: amputaciones, quemaduras, fracturas y cortes post mortem. Las muertes se produjeron entre las 3 y las 5 de la madrugada del sábado 20 de septiembre.

Por el caso hay cuatro detenidos: Miguel Ángel Villanueva Silva (27, peruano), Iara Daniela Ibarra (19), Andrés Maximiliano Parra (18) y Magalí Celeste González Guerrero (28), todos acusados de homicidio agravado.

Los investigadores allanaron viviendas en la Villa Zavaleta, donde hallaron dinero fraccionado y pruebas de que allí se concentraba la logística de la organización. “Tenemos que dejar un mensaje, esto es muy grave y lo resolvemos todos o no lo resuelve nadie”, señaló Alonso, en contacto con la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich.

El caso generó conmoción no solo por la violencia inédita sino también por el supuesto uso de plataformas digitales como escenario del crimen. Aunque el expediente judicial menciona la circulación de imágenes en redes, no está confirmado en qué plataformas efectivamente se difundieron los videos.

El horror confirmado por las autopsias

Los informes preliminares de las autopsias describen escenas de mutilaciones y extrema violencia.

* Lara Gutiérrez: amputación de los cinco dedos de la mano izquierda antes de morir, quemaduras compatibles con cigarrillos, corte parcial en la oreja izquierda y una herida en el cuello que le seccionó la arteria carótida.

* Brenda Del Castillo: fractura de cráneo fatal, aplastamiento facial, heridas punzocortantes en el cuello y un corte transversal en el abdomen realizado post mortem.

* Morena Verri: luxación cervical y múltiples golpes en el rostro.

Según los forenses, las muertes ocurrieron entre las 3 y las 5 de la madrugada del sábado 20 de septiembre, pocas horas después de que las víctimas fueran vistas subiendo a una camioneta blanca en la rotonda de La Tablada.

La investigación y los detenidos

Por el momento hay cuatro personas detenidas:

* Miguel Ángel Villanueva Silva (27), de nacionalidad peruana.

* Iara Daniela Ibarra (19).

* Andrés Maximiliano Parra (18).

* Magalí Celeste González Guerrero (28).

Todos están acusados de homicidio agravado. Uno de ellos habría confesado que la transmisión de las torturas se realizó en redes sociales, lo que permitió avanzar con la causa.

Mientras tanto, se realizaron allanamientos en la Villa Zavaleta (Barracas), considerada el “búnker” de la organización. Se hallaron rollos de billetes envueltos como “tubitos” de baja denominación y se constató que en la vivienda podían habitar unas 60 personas por la cantidad de viandas encontradas.

"Tenemos que dejar un mensaje, esto es muy grave y lo resolvemos todo o no lo resuelve nadie”, dijo Alonso al remarcar que está en contacto con la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, quien ofreció colaboración. El funcionario afirmó que darán con el paradero del autor intelectual y con quienes se ganaron la confianza de las chicas para atraerlas a la trampa.

El caso sacudió a la provincia de Buenos Aires no solo por la violencia inédita, sino también por el uso de redes sociales como escenario del crimen. Para los investigadores, el femicidio de Morena Verri, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez es la muestra brutal del poder de las bandas narco y su capacidad para operar en la clandestinidad utilizando herramientas digitales para sembrar terror.

Seguí leyendo

Según el INDEC, la pobreza en Argentina fue del 31,6% en el primer semestre de 2025 y hubo una baja significativa

Tragedia vial: dos hermanitas de 7 y 10 años murieron atropelladas por un micro cuando volvían de la escuela

Detectaron aparatos de ortodoncia falsificados y ANMAT prohibió su venta

El femicidio de Morena, Brenda y Lara fue transmitido en vivo por las redes sociales

Escalofriante: así hablaba Lara, una de las tres víctimas, dos meses antes de ser asesinada

El desgarrador relato de la madre de una de las víctimas del triple crimen en La Matanza

Triple crimen de Morena, Brenda y Lara: cuál es la principal hipótesis sobre el aberrante episodio

Javier Milei en la asamblea de la ONU: elogió a Trump, apuntó contra Venezuela y fue duro contra el organismo internacional

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el femicidio de morena, brenda y lara fue transmitido en vivo por las redes sociales
Escalofriante

El femicidio de Morena, Brenda y Lara fue transmitido en vivo por las redes sociales

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Desde el aire: así fue el mega operativo que desbarató la banda narco que operaba desde el Penal
Video

Desde el aire: así fue el mega operativo que desbarató la banda narco que operaba desde el Penal

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos
Dos incorregibles

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos

Es madre de tres, lleva 9 años inscripta en el IPV y un accidente doméstico la llevó a presenciar el sorteo de viviendas en vivo video
Historia

Es madre de tres, lleva 9 años inscripta en el IPV y un "accidente doméstico" la llevó a presenciar el sorteo de viviendas en vivo

Este es el barra de San Martín que fue detenido por la disputa que encarnan dos facciones de la hinchada
Complicado

Este es el barra de San Martín que fue detenido por la disputa que encarnan dos facciones de la hinchada

Atención estatales sanjuaninos : ya hay fecha de pago de sueldos, con aumento del 1,9%
Información oficial

Atención estatales sanjuaninos : ya hay fecha de pago de sueldos, con aumento del 1,9%

Te Puede Interesar

La Liga Sanjuanina insiste con que se investiguen las presuntas apuestas ilegales
Tras el revés

La Liga Sanjuanina insiste con que se investiguen las presuntas apuestas ilegales

Por Redacción Tiempo de San Juan
El conmovedor mensaje de una asociación sanjuanina, tras el triple crimen en Florencio Varela
Violencia de género

El conmovedor mensaje de una asociación sanjuanina, tras el triple crimen en Florencio Varela

Cayó la estafadora de Mercado Pago que usaba una aplicación trucha para engañar a comerciantes de Albardón
Tras una extensa investigación

Cayó la estafadora de Mercado Pago que usaba una aplicación trucha para engañar a comerciantes de Albardón

La Ruta 40 Sur, a la altura del acceso a Cochagual, en Sarmiento.
Alivio

Ruta 40 Sur: ya retomaron un tercio de los obreros despedidos en San Juan

Agustín Monsalvo, gerente comercial de la empresa sanjuanina H3, detalló los beneficios de la nueva aplicación de compra. video
ESPACIO DE MARCA

Una pyme familiar sanjuanina llevó la compra de materiales de construcción al celular: lanzan la App Súper H3