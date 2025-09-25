Los asesinos de Florencio Varela habrían transmitido las torturas y los femicidios en vivo por Tik Tok e Instagram

La investigación por el t riple crimen de Florencio Varela sumó un dato estremecedor: según fuentes judiciales, las torturas previas a los asesinatos habrían sido transmitidas en directo por redes sociales a un grupo privado de alrededor de 45 espectadores vinculados al narcotráfico. El propio ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, sostuvo que la difusión se utilizó como “mensaje disciplinador” dentro de la organización criminal.

Sin embargo, TikTok negó oficialmente que los videos se hayan difundido en su plataforma.

“Luego de una exhaustiva investigación, podemos confirmar que no hay registro de un video relacionado con este caso en TikTok”, informó la compañía en un comunicado.

La empresa agregó que cuenta con un equipo global de Trust & Safety que aplica medidas estrictas para detectar y retirar contenidos violentos, y que se puso a disposición del gobierno bonaerense para colaborar en la investigación.

"De todas formas, desde la primera mención del tema nos hemos puesto a disposición del gobierno de la Provincia para colaborar en lo que necesiten. Aprovechamos para reafirmar nuestro pleno compromiso con evitar la propagación de contenidos violentos en redes sociales y seguiremos profundizando nuestras acciones para que la plataforma sea cada vez más segura para todos nuestros usuarios", remarcaron en el comunicado.

Las víctimas, tres adolescentes que habían desaparecido en La Matanza tras aceptar una propuesta de “fiesta sexual” a cambio de dinero, fueron halladas asesinadas y enterradas en una vivienda de Florencio Varela. Según la principal hipótesis, Lara Gutiérrez (15) le habría robado entre dos y tres kilos de cocaína a un ladero del capo narco, lo que desencadenó la venganza.

Los informes preliminares de las autopsias confirmaron escenas de extrema violencia: amputaciones, quemaduras, fracturas y cortes post mortem. Las muertes se produjeron entre las 3 y las 5 de la madrugada del sábado 20 de septiembre.

Por el caso hay cuatro detenidos: Miguel Ángel Villanueva Silva (27, peruano), Iara Daniela Ibarra (19), Andrés Maximiliano Parra (18) y Magalí Celeste González Guerrero (28), todos acusados de homicidio agravado.

Los investigadores allanaron viviendas en la Villa Zavaleta, donde hallaron dinero fraccionado y pruebas de que allí se concentraba la logística de la organización. “Tenemos que dejar un mensaje, esto es muy grave y lo resolvemos todos o no lo resuelve nadie”, señaló Alonso, en contacto con la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich.

El caso generó conmoción no solo por la violencia inédita sino también por el supuesto uso de plataformas digitales como escenario del crimen. Aunque el expediente judicial menciona la circulación de imágenes en redes, no está confirmado en qué plataformas efectivamente se difundieron los videos.

El horror confirmado por las autopsias

Los informes preliminares de las autopsias describen escenas de mutilaciones y extrema violencia.

* Lara Gutiérrez: amputación de los cinco dedos de la mano izquierda antes de morir, quemaduras compatibles con cigarrillos, corte parcial en la oreja izquierda y una herida en el cuello que le seccionó la arteria carótida.

* Brenda Del Castillo: fractura de cráneo fatal, aplastamiento facial, heridas punzocortantes en el cuello y un corte transversal en el abdomen realizado post mortem.

* Morena Verri: luxación cervical y múltiples golpes en el rostro.

Según los forenses, las muertes ocurrieron entre las 3 y las 5 de la madrugada del sábado 20 de septiembre, pocas horas después de que las víctimas fueran vistas subiendo a una camioneta blanca en la rotonda de La Tablada.

La investigación y los detenidos

Por el momento hay cuatro personas detenidas:

* Miguel Ángel Villanueva Silva (27), de nacionalidad peruana.

* Iara Daniela Ibarra (19).

* Andrés Maximiliano Parra (18).

* Magalí Celeste González Guerrero (28).

Todos están acusados de homicidio agravado. Uno de ellos habría confesado que la transmisión de las torturas se realizó en redes sociales, lo que permitió avanzar con la causa.

Mientras tanto, se realizaron allanamientos en la Villa Zavaleta (Barracas), considerada el “búnker” de la organización. Se hallaron rollos de billetes envueltos como “tubitos” de baja denominación y se constató que en la vivienda podían habitar unas 60 personas por la cantidad de viandas encontradas.

"Tenemos que dejar un mensaje, esto es muy grave y lo resolvemos todo o no lo resuelve nadie”, dijo Alonso al remarcar que está en contacto con la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, quien ofreció colaboración. El funcionario afirmó que darán con el paradero del autor intelectual y con quienes se ganaron la confianza de las chicas para atraerlas a la trampa.

El caso sacudió a la provincia de Buenos Aires no solo por la violencia inédita, sino también por el uso de redes sociales como escenario del crimen. Para los investigadores, el femicidio de Morena Verri, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez es la muestra brutal del poder de las bandas narco y su capacidad para operar en la clandestinidad utilizando herramientas digitales para sembrar terror.