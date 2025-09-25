Triple crimen en Florencia Varela: denuncian disparos contra la casa de una de las chicas asesinadas

El hallazgo de los cuerpos de Brenda Loreley Del Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) en una casa de Florencio Varela, tras varios días de búsqueda, estremeció al país. Las tres jóvenes habían desaparecido el viernes 19 de septiembre y fueron encontradas enterradas en un pozo ciego. Pero la tragedia, lejos de unir, expuso resquemores entre familiares de las víctimas.

El dolor, las preguntas sin respuesta y una tensión latente derivaron en un escenario de reproches cruzados, denuncia de disparos a la casa de una de las chicas y una grieta que se vio incluso en la calle: en la marcha por justicia, la familia de Lara se apartó de los allegados de Brenda y Morena.

“El cumpleaños del nene (Mauro) de Brenda fue hace un mes y colaboramos todos. Yo llevé el vitel tone, la tarta, las bebidas... Si mi sobrina andaba en esa (prostitución) no iba a estar pidiendo colaboración para el cumpleaños del nene. La otra chica, Lara, ya tenía camioneta, casa ella y la madre”, cuenta Josefina, la tía de Brenda y Morena que no oculta su desconcierto.

Por su parte, Evelyn, amiga de Brenda, también apunta y señala. Dice que Brenda era una guerrera, que trabajaba sola para mantener a su hijo, y que la conocía desde los cinco años. Pero al referirse a Lara, la distancia es evidente. Afirma que "hace muy poco se empezaron a juntar con Lara" y que no sabía "las cosas que hacía". En el barrio, reconoce, "se comentan cosas", pero las verdaderas actividades de Lara, dice, "las sabe solo su familia".

Los vecinos, familiares y amigos de las víctima salieron a pedir Justicia en la Rotonda de La Tablada. Foto: Fernando de la Orden

Del otro lado, la familia de Lara siente el peso de esas acusaciones. Pero no solo eso. Denuncian que fueron víctimas de un ataque a tiros en su casa, donde estaban los hermanitos de la adolescente asesinada. Aseguran que los disparos fueron dirigidos a la vivienda de la abuela, y que el miedo los obligó a pedir custodia policial. Lo cuentan con bronca e impotencia: “Fueron a tirar tiros donde había chicos y un montón de gente que fue a consolar a la familia y que no tiene nada que ver”.

La familia de Lara le dice a Clarín que no sabe quién fue, pero que les llegó el rumor de que podrían ser allegados de las otras dos familias. Frente a eso, insisten: "Nadie les puso un fierro en la cabeza, nadie las obligó a nada". También piden que se respete el duelo y que las madres se sienten a hablar después, en otro momento, y "que se deje de alimentar el odio entre las familias".

"No pueden ir y tirotear una casa porque sí, eso está mal. Tenés que estar muy mal de la cabeza para hacer eso sin saber realmente lo que pasó", cuenta la amiga de la mamá de Lara que prefirió no dar su nombre por seguridad.

Para la familia de Lara ya es muy doloroso lo que pasó con las tres chicas como para que haya violencia en el barrio que comparten. “Lamentablemente ahora se tiene que quedar acá”, aseguran sobre una de las hermanas de Lara, que salió en la foto que se hizo viral con los dólares.

El inmenso dolor de los familiares de Brenda y Morena que se mostraron en la marcha de La Tablada. Foto: Fernando de la Orden

Sin embargo, explican que esa imagen es del año pasado. Ahora, la hermana de Lara tiene temor de andar sola y se mantuvo parada al lado de un puesto policial después de conocer la noticia de los disparos a su casa.

Asimismo, los parientes exigen que se deje de apuntar a su familia y que se reconozca que, más allá de cualquier sospecha, lo que hubo fueron tres femicidios brutales. “Nadie tiene derecho de sacarle la vida a nadie. Pero de la manera que se las sacaron, menos”.

En este contexto, las mamá de Morena niega rotundamente que alguien de su familia esté implicado a los ataques contra la familia de Lara. "Ellos se apartaron, se corrieron solos y acá nadie los alejó". Al preguntarle por la bandera que dice justicia por Brenda y Morena responde con furia: “No me vengan a hablar de la bandera porque hay remeras que dicen Lara y Brenda y remeras que dicen Brenda y Morena. Eso es una estupidez frente a la pérdida de un hijo”.

También remarca que "acá nadie le echa la culpa a nadie, ya eran grandes y sabían en lo que se metían". Los reclamos de justicia conviven con acusaciones cruzadas, versiones enfrentadas y un miedo latente que dejó de estar solo en la causa judicial para instalarse también en el barrio.

“Nos destruyeron la vida”

Para sus familias, la búsqueda de justicia se vuelve cada hora más difícil y la desconfianza en las instituciones crece al ritmo del dolor.

Federico, primo de Brenda y Morena, compartió con este medio sus sentimientos encontrados frente a la actuación de la justicia y la seguridad. “Nosotros queríamos a nuestras primas vivas, ahora que hagan lo que quieran. Mucho no esperamos, por lo menos hablo por mí. No les importa, porque nosotros no tenemos poder, porque si esto le pasaba a un familiar de un empresario o de un político, mueven cielo y tierra rápidamente. Y acá no pasó”.

La demora en la investigación fue otro motivo de dolor y enojo. Según su relato, la denuncia por la desaparición tuvo que esperar: “Nos dijeron que esperáramos 24 horas”. El primo recuerda que fue recién el domingo a la mañana cuando pudieron hacer la denuncia. Para él, esas horas fueron cruciales: “Cada minuto cuenta, cada hora que pasa cuenta. Entonces eso es lo que se demoraron y bueno, están las consecuencias”.

“No nos da paz porque la paz que necesitábamos era llegar y verlas o que vengan las chicas, las tres, dos de nuestras familiares y que las trajeran en un patrullero... eso nos habría dado paz y tranquilidad. Esto no nos va a dar paz, destruyeron la vida porque ahora estamos cerca de fin de año, cómo se hace para las fiestas, para cuando faltan dos personas y te la sacan así, porque te las arrancan de la vida. Esto nos va a marcar toda la vida a nosotros”.

El vínculo con las víctimas también emerge en sus palabras: “Una relación de primos, pero ahora crecimos, yo tengo 26, ellas 20, pero desde chiquitos nos criamos juntos, crecimos juntos, las fiestas siempre las pasamos juntos, los cumpleaños. Ellas me jodían a mí a modo de chistes, de risas, y yo a ellas”.

