Horror

Encontraron asesinadas y descuartizadas a las tres chicas desaparecidas en La Matanza

El hallazgo fue confirmado por el abuelo de una de las víctimas. Las jóvenes habrían sido asesinadas por una banda vinculada al narcotráfico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Encontraron asesinadas y descuartizadas a las tres chicas desaparecidas en La Matanza

Encontraron asesinadas y descuartizadas a las tres chicas desaparecidas en La Matanza

La búsqueda de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, vistas por última vez el viernes pasado en la rotonda de La Tablada mientras subían a una camioneta blanca, terminó con un hallazgo macabro: las tres jóvenes fueron asesinadas y descuartizadas en una casa de la zona de Villa Vatteone, en Florencio Varela.

El operativo estuvo a cargo de la DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense, que llegó a la vivienda tras rastrear el celular de una de las víctimas. La casa estaba a más de 30 kilómetros del lugar donde las jóvenes habían sido vistas por última vez. Según fuentes policiales, la vivienda estaba siendo limpiada por dos personas y presentaba un fuerte olor a lavandina; además, se encontraron rastros de sangre.

La confirmación de que se trataba de las jóvenes la dio Antonio, abuelo de Brenda y Morena: “Son pocas palabras las que me salen en este momento. Pasó el desenlace que no queríamos… Los investigadores nos confirmaron que sí, son ellas”, declaró. Agregó que ahora se realizará la autopsia y que la familia deberá definir los pasos a seguir.

Hasta el momento, hay cuatro personas detenidas, entre ellas una pareja de nacionalidad peruana que se encontraba en un hotel alojamiento de la zona y sería propietaria de la casa allanada. La hipótesis inicial indica que las jóvenes habrían sido asesinadas en el lugar durante una fiesta organizada por una banda vinculada al narcotráfico de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, zona a la que apuntaron también los celulares de las víctimas.

Leé más: Quién era el productor sanjuanino que fue asesinado en Mendoza

EL CASO QUE ESTREMECE A LA MATANZA

Brenda y Morena tenían 20 años, mientras que Lara tenía apenas 15. La investigación está a cargo del fiscal Gastón Dupláa, de La Matanza, aunque fuentes judiciales estiman que el caso podría pasar a la fiscalía de Florencio Varela, jurisdicción donde se cometió el crimen.

Horas antes de la identificación de los cuerpos, Antonio contó cómo vivieron la espera: “Me enteré por mi yerno, que lo vio en la televisión. Estaba arrodillado en la cama a las 4 de la mañana. Lo único que pedía era que aparezcan las nenas”.

Vecinos de la zona del allanamiento describieron el lugar como “tranquilo” y expresaron su consternación por el hallazgo.

LA MARCHA QUE DESTAPÓ EL HORROR

El martes, familiares y vecinos se habían manifestado en la rotonda de La Tablada para exigir la aparición de las jóvenes. Norma, madrina de Lara, dijo durante la protesta:

“Nos vamos a quedar hasta que aparezcan las tres chicas. Hoy, mañana, pasado… Si las tienen secuestradas, que las devuelvan”.

La noticia conmociona a la comunidad y mantiene en alerta a las fuerzas de seguridad y a la justicia, mientras se aguarda la autopsia y se continúa con la investigación.

Fuente: Infobae

