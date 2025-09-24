miércoles 24 de septiembre 2025

En una entrevista

Escalofriante: así hablaba Lara, una de las tres víctimas, dos meses antes de ser asesinada

La adolescente de 15 años había participado de una entrevista televisiva en la que negó ejercer la prostitución en la vía pública y defendió su versión frente a los reclamos de vecinos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
crimen

En el medio de la conmoción por el triple crimen, se dio a conocer una entrevista televisiva donde hablaba Lara Morena Gutiérrez, de 15 años, una de las tres chicas asesinadas.

En la nota, se oía el reclamo de los vecinos del barrio porteño de Flores por el ejercicio de la prostitución en vía pública. En ese contexto, la víctima dio su versión de los hechos junto a una compañera.

Estamos enojadas porque los vecinos nos sacaban fotos y nos grababan sin nuestro consentimiento, y eso me parece una falta de respeto”, dijo Lara, aunque al momento de la entrevista para el medio A24 indicó que se llamaba Luna y que tenía 20 años.

Según el informe, una de las quejas de los residentes del barrio era que las mujeres atendían a los clientes dentro de un auto en la calle. En esta línea, la adolescente se defendió: “Nos pareció muy nefasto lo que dijeron sobre el ‘telo móvil’ y una barbaridad. Es una mentira”.

Tanto ella como su compañera habían asegurado que no ejercían la prostitución en la vía pública, sino que esa cuadra era un punto acordado con los clientes para encontrarse e ir a otro lugar.

Este miércoles, después de un largo trabajo de la policía, se confirmó que los cuerpos de las tres chicas fueron encontrados enterrados en una casa de Florencio Varela.

Las familias de Morena Verdi (21),Brenda del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) identificaron los cuerpos y en las próximas horas comenzará la autopsia.

El triple hallazgo se realizó hoy por la mañana, luego de que los investigadores siguieran el recorrido de la camioneta blanca a la que se subieron las tres jóvenes en el oeste del conurbano el viernes por la noche.

Esa pista los llevó hasta Florencio Varela. Allí ayer por la tarde la policía realizó un allanamiento en una casa ubicada sobre el cruce de las calles Chañar y Río Jachal.

Allí encontraron una mancha de sangre y detuvieron a dos personas, un hombre y una mujer, que habrían sido los encargadas de limpiar la escena del triple crimen.

Esta tarde, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, dio una conferencia de prensa en la que aseguró que las víctimas “cayeron en una trampa de una organización de narcotrafico“ y que fueron invitadas a una falsa fiesta.

“Algún hecho que ocurrió derivó en esta venganza. Fueron engañadas para participar de este evento y allí encontraron la muerte”, sumó.

