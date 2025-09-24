miércoles 24 de septiembre 2025

Tristísimo

El desgarrador relato de la madre de una de las víctimas del triple crimen en La Matanza

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron asesinadas y desmembradas el fin de semana. Sus restos fueron hallados este miércoles en Florencio Varela. Los testimonios del caso

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto gentileza Infobae

Continúa el estupor en Florencio Varela, partido de La Matanza en la provincia de Buenos Aires, por el brutal crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, cuyos restos fueron hallados este miércoles en el patio de la casa de uno de los sospechosos.

Tras la brutal noticia, los familiares de las víctimas se dirigieron a la rotonda de La Tablada, y realizaron un piquete, cortando la ruta para reclamar justicia.

La mamá de Brenda, una de las víctimas, habló ante los medios que realizan la cobertura en el lugar. Con lógica, se la vio notablemente golpeada por el asesinato de su hija.

“Me mataron a mi hija. Yo lo único que pido es justicia por mi hija. Me la arrancaron, era una nena buena. Ninguna de estas tres chicas se merecía terminar como terminaron”, dijo, con dificultad para expresarse atravesando un visible dolor.

“No me importa la política, nada. Quiero que me ayuden a que caigan todos. Seguramente atrás hay otra cosa, los quiero a todos presos. Justicia, nada más”, concluyó la mujer.

