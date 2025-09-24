Triple crimen de Morena, Brenda y Lara: cuál es la principal hipótesis sobre el aberrante episodio

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso , confirmó que la principal teoría detrás del triple crimen de las chicas desaparecidas el viernes en La Matanza es una venganza narco.

"Todo da cuenta de una venganza narco. Es una organización narco que las liquidó. Tres chicas de 20 y 15, que hayan sido asesinadas lo podemos llamar ajuste de cuentas", sostuvo Alonso, tras la aparición de los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).

Según el funcionario, las pistas que fueron hallando les permiten descartar la teoría de una fiesta que haya terminado mal. El evento, al que fueron convocadas las tres chicas, fue una excusa para matarlas.

"Hemos encontrado lamentablemente sin vida los cuerpos de las tres chicas que estábamos buscando desde el sábado a las 21:30 Iban a participar de un evento sin saber que caían en una trampa de una organización transnacional del narco para asesinarlas. Hay secreto de sumario, la investigación sigue, pero estamos muy avanzados en la trama de esta red", explicó el ministro.

Según la reconstrucción que hicieron los pesquisas, las chicas subieron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca durante la noche del viernes, supuestamente para ir a un evento. Pero la camioneta tenía la patente adulterada, lo que dificultó el rastreo. Viajaron de La Matanza a Florencio Varela y en ese viaje pasaron por una cámara de seguridad en Lomas de Zamora que les permitió encontrarlas.

Para Alonso, el crimen se cometió el mismo viernes, entre las 11 y las 12 de la noche. "Ahora queremos escalar en la organización narco para dar con los autores materiales", planteó.

"Las chicas se movían por Flores, ahí habrían dado con integrantes de la organización narcocriminal. Por algún hecho, que estamos investigando se dio esta venganza de la organización", planteó el Ministro, quien sostuvo que alguna de las chicas estuvo relacionada con miembros de la estructura.

El ministro también dio detalles sobre el esclarecimiento del lugar donde estaban las chicas. "Llegamos a la casa, identificamos a los dos detenidos, una mujer y un hombre que estaban adentro. Dijeron que eran encargados de limpiar la casa. Nos llamó la atención que había mucho olor a cloro y manchas hepáticas. Allí ordenamos sellar la casa, mandar a la brigada y a buscar los perros. Ahí, en el fondo, se encontró la tierra removida", explicó.

Luego contó que se pudo dar con los dueños de la casa, los cuales estaban vinculados con la organización narco. Hay cuatro detenidos, acusados de homicidio agravado. "Sabemos que hay más personas involucradas, las estamos buscando. Creemos que hay otros responsables y vamos a seguir avanzando"

El hallazgo de los cuerpos se hizo cerca de las 2 de la madrugada. Estaban descuartizados y enterrados en un jardín. Según deslizaron fuentes policiales, presentaban severos cortes y señales de daño.

"El móvil, en nuestra hipótesis, el del ajuste narco. Tenemos que esclarecer", sintetizó Alonso. "Ahora queremos escalar en la organización narco para dar con los autores materiales", cerró.

FUENTE: Clarín