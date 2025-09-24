miércoles 24 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

Triple crimen de Morena, Brenda y Lara: cuál es la principal hipótesis sobre el aberrante episodio

El ministro de Seguridad bonaerense dijo que los chicas de La Matanza fueron víctimas de una trampa. Sus cuerpos estaban descuartizados y enterrados en una casa de Florencio Varela.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Corte de ruta en Tablada para pedir Justicia por las tres chicas asesinadas.

Corte de ruta en Tablada para pedir Justicia por las tres chicas asesinadas.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, confirmó que la principal teoría detrás del triple crimen de las chicas desaparecidas el viernes en La Matanza es una venganza narco.

Lee además
javier milei en la asamblea de la onu: elogio a trump, apunto contra venezuela y fue duro contra el organismo internacional
Declaraciones

Javier Milei en la asamblea de la ONU: elogió a Trump, apuntó contra Venezuela y fue duro contra el organismo internacional
Encontraron asesinadas y descuartizadas a las tres chicas desaparecidas en La Matanza
Horror

Encontraron asesinadas y descuartizadas a las tres chicas desaparecidas en La Matanza

"Todo da cuenta de una venganza narco. Es una organización narco que las liquidó. Tres chicas de 20 y 15, que hayan sido asesinadas lo podemos llamar ajuste de cuentas", sostuvo Alonso, tras la aparición de los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).

Según el funcionario, las pistas que fueron hallando les permiten descartar la teoría de una fiesta que haya terminado mal. El evento, al que fueron convocadas las tres chicas, fue una excusa para matarlas.

"Hemos encontrado lamentablemente sin vida los cuerpos de las tres chicas que estábamos buscando desde el sábado a las 21:30 Iban a participar de un evento sin saber que caían en una trampa de una organización transnacional del narco para asesinarlas. Hay secreto de sumario, la investigación sigue, pero estamos muy avanzados en la trama de esta red", explicó el ministro.

Según la reconstrucción que hicieron los pesquisas, las chicas subieron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca durante la noche del viernes, supuestamente para ir a un evento. Pero la camioneta tenía la patente adulterada, lo que dificultó el rastreo. Viajaron de La Matanza a Florencio Varela y en ese viaje pasaron por una cámara de seguridad en Lomas de Zamora que les permitió encontrarlas.

Para Alonso, el crimen se cometió el mismo viernes, entre las 11 y las 12 de la noche. "Ahora queremos escalar en la organización narco para dar con los autores materiales", planteó.

"Las chicas se movían por Flores, ahí habrían dado con integrantes de la organización narcocriminal. Por algún hecho, que estamos investigando se dio esta venganza de la organización", planteó el Ministro, quien sostuvo que alguna de las chicas estuvo relacionada con miembros de la estructura.

El ministro también dio detalles sobre el esclarecimiento del lugar donde estaban las chicas. "Llegamos a la casa, identificamos a los dos detenidos, una mujer y un hombre que estaban adentro. Dijeron que eran encargados de limpiar la casa. Nos llamó la atención que había mucho olor a cloro y manchas hepáticas. Allí ordenamos sellar la casa, mandar a la brigada y a buscar los perros. Ahí, en el fondo, se encontró la tierra removida", explicó.

Luego contó que se pudo dar con los dueños de la casa, los cuales estaban vinculados con la organización narco. Hay cuatro detenidos, acusados de homicidio agravado. "Sabemos que hay más personas involucradas, las estamos buscando. Creemos que hay otros responsables y vamos a seguir avanzando"

El hallazgo de los cuerpos se hizo cerca de las 2 de la madrugada. Estaban descuartizados y enterrados en un jardín. Según deslizaron fuentes policiales, presentaban severos cortes y señales de daño.

"El móvil, en nuestra hipótesis, el del ajuste narco. Tenemos que esclarecer", sintetizó Alonso. "Ahora queremos escalar en la organización narco para dar con los autores materiales", cerró.

FUENTE: Clarín

Seguí leyendo

Comer huevo en el desayuno: qué dicen los expertos sobre la cantidad ideal y sus efectos en el corazón

Aseguran que Telefe ya tiene un nuevo dueño: de qué reconocido empresario se trataría

La Corte Suprema confirmó la prisión de José Alperovich

El mensaje de Trump para Milei: "Tiene mi respaldo completo para la reelección"

Sorpresón entre llantos: un joven al que daban por fallecido apareció a los gritos en su funeral

El Gobierno nacional designó a las nuevas autoridades de INTA, INASE e INV tras la restitución de los organismos

La ANMAT sacó del mercado y prohibió reconocidas marcas de cosméticos: mirá cuáles

Una gran empresa argentina se vendió por un dólar: quién la compró

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Encontraron asesinadas y descuartizadas a las tres chicas desaparecidas en La Matanza
Horror

Encontraron asesinadas y descuartizadas a las tres chicas desaparecidas en La Matanza

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién es la sanjuanina que quiso evadir un control diciendo que era abogada
Polémica

Quién es la sanjuanina que quiso evadir un control diciendo que era abogada

Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos
Importante

Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos

Subsistía con la venta de bizcochuelos y planeaba empezar de cero en Mendoza tras una causa narco: la vida de Danisa, la mujer marcada por un incendio fatal
Tragedia en 25 de Mayo

Subsistía con la venta de bizcochuelos y planeaba empezar de cero en Mendoza tras una causa narco: la vida de Danisa, la mujer marcada por un incendio fatal

No somos asesinos de perros: el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía
Descargo

"No somos asesinos de perros": el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía

Un inmueble de Tucumán casi Rivadavia, en la Peatonal.
Comercio

El rubro de venta de calzados, en alerta, tras el cierre de dos negocios en el microcentro sanjuanino: por qué motivo

Te Puede Interesar

Comercio
En rojo

El dólar, un dolor de cabeza para el comercio: afirman que, "por miedo", las ventas cayeron en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
En San Juan apuntan a adelantar la apertura del Paso de Agua Negra: la fecha indicada
Voz oficial

En San Juan apuntan a adelantar la apertura del Paso de Agua Negra: la fecha indicada

Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos
Importante

Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos

Dólar en San Juan: la cotización del oficial registra una leve suba y el blue se mantiene estable en $1.450
Mercado cambiario

Dólar en San Juan: la cotización del oficial registra una leve suba y el blue se mantiene estable en $1.450

Vista de Jagüelito, que junto a del Carmen fueron licitada por el IPEEM y la principal candidata a operarlas es Shandong Gold. 
Minería

La socia china de Barrick en Veladero, quedó como firme candidata en la licitación de dos áreas mineras