lunes 22 de septiembre 2025

Tiempo en Mendoza: la escena del crimen y el horror de los vecinos que hallaron muerto al empresario

El hecho sucedió el sábado por la madrugada, cuando se escuchó al menos un disparo que sorprendió a quienes viven en la zona de Paso Hondo y Recuero, en Las Heras. Pensaban que había sido un choque, pero lo que encontraron fue peor.

Por Luz Ochoa
El hecho sucedió durante la madrugada del sábado, en inmediaciones de Paso Hondo y Recuero, donde los vecinos de la zona fueron los primeros en descubrir el horror. Es que muchos de ellos escucharon al menos un disparo y al salir a observar se toparon con la Toyota Hilux incrustada en la acequia. Pensaban que era alguien ebrio que había chocado. Sin embargo, cuando fueron a auxiliarlo se le encontraron con lo peor.

Uno de los primeros en acercarse al rodado fue Martin Alexander, un joven que creyó que el conductor estaba herido. No obstante, de inmediato observó la sangre en el cuerpo de la Victima y el orificio de bala en una de las ventanillas traseras.

“Ahí me di cuenta que le habían disparado, la bala había atravesado la ventana izquierda de atrás, después el asiento y terminó en el cuerpo del hombre, por eso perdía sangre en su costado izquierdo”, relata uno de los primeros en advertir que estaba muerto.

Al instante llamaron a la policía y en cuestión de minutos el lugar fue rodeado por las autoridades. Este lunes por la mañana, poco queda de ese despliegue, apenas unas cintas de peligro y el famoso polvo azul que la policía científica utiliza para las huellas digitales.

Si bien se sospecha que la víctima fue atacada en ocasión de robo y escapaba de sus agresores, lo cierto es que los vecinos se mostraron conmocionados por lo acontecido, aunque no sorprendidos. “Acá es tierra de nadie, en la noche no pasa ni un patrullero por acá, se pone peligroso”, remarcó Alexander.

San Juan está conmocionada por el asesinato del empresario sanjuanino Sergio Nacenta. Productores locales estaban muy consternados por la noticia y lo caratularon como una persona excelente y atenta.

Esta causa tiene a una persona en la mira, se trata de Matías Exequiel Alonso Jara. Este hombre, oriundo del departamento Las Heras fue aprehendido en las últimas horas por personal de la Policía de Mendoza. Un llamado fue el que puso a este sujeto en la mira, es más es una persona que ya estuvo involucrados a hechos de sangre. En su prontuario tiene una causa por tentativa de homicidio por el uso de arma de fuego.

