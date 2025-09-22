lunes 22 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Repudiable episodio

Volcó un camión con carne en Mendoza y la policía disuadió a la gente con tiros al aire

Un semirremolque cayó en un puente en Guaymallén y desparramó la mercadería sobre el asfalto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El camión volcó en Mendoza al intentar evadir a una camioneta que hizo una maniobra inesperada

El camión volcó en Mendoza al intentar evadir a una camioneta que hizo una maniobra inesperada

En el cruce de Cañadita Alegre y Acceso Este, en Guaymallén, un camión con semirremolque perdió el control y terminó volcado sobre la calzada. El vehículo transportaba carne, la cual quedó desparramada sobre el asfalto.

Lee además
tiempo en mendoza: la escena del crimen y el horror de los vecinos que hallaron muerto al empresario
Exclusivo

Tiempo en Mendoza: la escena del crimen y el horror de los vecinos que hallaron muerto al empresario
dolor total por el empresario sanjuanino asesinado en mendoza: excelente persona
San Juan

Dolor total por el empresario sanjuanino asesinado en Mendoza: "Excelente persona"

Al ver este panorama la gente comenzó a acercarse para llevarse un trozo a sus casas aunque en determinado momento hubo un amontonamiento y la policía tuvo que poner vallas y custodiar el lugar para que no se produzca incidentes. Lamentablemente, la insistencia de la gente por quedarse con alguna pieza de carne provocó que la policía terminara disuadiendo la situación con disparos al aire.

En cuánto al accidente, el camión cayó al vacío desde el puente de Lamadrid y la estructura bloqueó las tres manos del Acceso Este. Por tal motivo, el tránsito en la zona estaba cortado y la policía se encontraba realizando tareas de orden y redireccionamiento del tránsito para que puedan retirar la estructura.

Según trascendió el camionero perdió el dominio al intentar evadir a una camioneta que hizo una maniobra inesperada.

FUENTE: Mendoza Post

Temas
Seguí leyendo

Siesta movida en San Juan, tras un temblor en Mendoza

Tras la desaparición, el ingeniero sanjuanino fue hospitalizado en Mendoza: qué dijeron sobre su estado de salud

Para tenerlo en cuenta: los 10 trucos caseros para aliviar el dolor de cabeza sin medicamentos

Cuenta regresiva para el próximo feriado: cuánto falta para el fin de semana largo y cuántos quedan

Un conocido influencer protagonizó un violento choque: hubo dos heridos y un operativo de rescate

Murió Azucena Díaz, referente de Madres de Plaza de Mayo y símbolo de la lucha tras la dictadura

Empleado municipal utilizó una ambulancia para llegar a un hotel alojamiento: las imágenes generaron repudio

Javier Milei viajará a Estados Unidos y tendrá una reunión con Donald Trump

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un conocido influencer protagonizo un violento choque: hubo dos heridos y un operativo de rescate
Gran susto

Un conocido influencer protagonizó un violento choque: hubo dos heridos y un operativo de rescate

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era el productor sanjuanino que fue asesinado en Mendoza
Ocurrió en Las Heras

Quién era el productor sanjuanino que fue asesinado en Mendoza

Asesinan a un empresario sanjuanino en Mendoza y detienen a un sospechoso
Grave

Asesinan a un empresario sanjuanino en Mendoza y detienen a un sospechoso

Empresario asesinado en Mendoza: la hipótesis del móvil y el historial criminal del sospechoso
Investigación

Empresario asesinado en Mendoza: la hipótesis del móvil y el historial criminal del sospechoso

Cayó preso por robar dos perfumes en un reconocido paseo de compras
En Capital

Cayó preso por robar dos perfumes en un reconocido paseo de compras

¿Fuiste al Parque de Mayo para celebrar el 21 de septiembre? ¡Buscate!
Galería de fotos

¿Fuiste al Parque de Mayo para celebrar el 21 de septiembre? ¡Buscate!

Te Puede Interesar

Iba a juicio por una grave causa, se declaró culpable en un abreviado y lo sentenciaron a 12 años de cárcel
Tribunales

Iba a juicio por una grave causa, se declaró culpable en un abreviado y lo sentenciaron a 12 años de cárcel

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa
Panorama local

Los sanjuaninos celebran, pero ajustando el bolsillo: las estrategias con las que se topan organizadores y salones de eventos

Marcelo Orrego y Lisandro Catalán la semana pasada en la visita del funcionario nacional a San Juan. En la foto, en el complejo Casa Activa de Chimbas. 
Gestiones

El futuro del Túnel de Zonda: Orrego habló con Catalán de resucitarlo, con una premisa

Tiempo en Mendoza: la escena del crimen y el horror de los vecinos que hallaron muerto al empresario
Exclusivo

Tiempo en Mendoza: la escena del crimen y el horror de los vecinos que hallaron muerto al empresario

La agrupación El Gaucho de mi viejo celebró su primer aniversario con un peñón repleto de folklore y sentimiento
En el camping Don Bosco

La agrupación 'El Gaucho de mi viejo' celebró su primer aniversario con un peñón repleto de folklore y sentimiento