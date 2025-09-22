Volcó un camión con carne en Mendoza y la policía disuadió a la gente con tiros al aire

El camión volcó en Mendoza al intentar evadir a una camioneta que hizo una maniobra inesperada

En el cruce de Cañadita Alegre y Acceso Este , en Guaymallén, un camión con semirremolque perdió el control y terminó volcado sobre la calzada. El vehículo transportaba carne , la cual quedó desparramada sobre el asfalto.

Al ver este panorama la gente comenzó a acercarse para llevarse un trozo a sus casas aunque en determinado momento hubo un amontonamiento y la policía tuvo que poner vallas y custodiar el lugar para que no se produzca incidentes. Lamentablemente, la insistencia de la gente por quedarse con alguna pieza de carne provocó que la policía terminara disuadiendo la situación con disparos al aire.

En cuánto al accidente, el camión cayó al vacío desde el puente de Lamadrid y la estructura bloqueó las tres manos del Acceso Este. Por tal motivo, el tránsito en la zona estaba cortado y la policía se encontraba realizando tareas de orden y redireccionamiento del tránsito para que puedan retirar la estructura.

Según trascendió el camionero perdió el dominio al intentar evadir a una camioneta que hizo una maniobra inesperada.

FUENTE: Mendoza Post