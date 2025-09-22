Un conocido influencer protagonizó un violento choque: hubo dos heridos y un operativo de rescate

El streamer Bruno Kruszyn, conocido como Brunenger , sufrió este domingo por la mañana un accidente de tránsito en la Autopista Panamericana , a la altura de la calle Paraná, en sentido norte.

El accidente ocurrió cerca de las 7, involucró a dos vehículos y dejó dos personas heridas , una de ellas atrapada en el habitáculo.

Cómo fue el accidente en la Panamericana

De acuerdo a la información policial, el choque se produjo entre la Jeep Grand Cherokee SRT de Brunenger y un Renault Mégane negro. La magnitud del impacto obligó a la intervención de equipos de rescate, que trabajaron para liberar a uno de los ocupantes del vehículo. La calzada permaneció reducida hasta las 9 de la mañana, lo que generó demoras y complicaciones en el tránsito.

Las imágenes del siniestro comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y encendieron la preocupación de los seguidores del influencer, que horas antes había realizado un stream de más de diez horas por su cumpleaños.

Qué dijo Coscu sobre el estado de Brunenger

El streamer Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu, fue el encargado de transmitir tranquilidad. “Hablé con la familia de Bruno. Tuvo un accidente muy fuerte en la Panamericana. Lo importante es que sepan que está bien, él y todos los que iban en el auto”, escribió en X.

Además, aclaró un punto clave: “No estaba manejando Bruno”, un mensaje que subió a pedido de la familia para calmar la preocupación de los fanáticos.