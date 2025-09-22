lunes 22 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Gran susto

Un conocido influencer protagonizó un violento choque: hubo dos heridos y un operativo de rescate

El streamer se accidentó con su Jeep Grand Cherokee en la autopista y las imágenes se viralizaron en redes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El streamer Bruno Kruszyn, conocido como Brunenger, sufrió este domingo por la mañana un accidente de tránsito en la Autopista Panamericana, a la altura de la calle Paraná, en sentido norte.

Lee además
A los 88 años, murió Azucena Díaz, referente de Madres de Plaza de Mayo.
A los 88 años

Murió Azucena Díaz, referente de Madres de Plaza de Mayo y símbolo de la lucha tras la dictadura
Empleado municipal utilizó una ambulancia para llegar a un hotel alojamiento: las imágenes generaron repudio
En Santiago del Estero

Empleado municipal utilizó una ambulancia para llegar a un hotel alojamiento: las imágenes generaron repudio

El accidente ocurrió cerca de las 7, involucró a dos vehículos y dejó dos personas heridas, una de ellas atrapada en el habitáculo.

Cómo fue el accidente en la Panamericana

De acuerdo a la información policial, el choque se produjo entre la Jeep Grand Cherokee SRT de Brunenger y un Renault Mégane negro. La magnitud del impacto obligó a la intervención de equipos de rescate, que trabajaron para liberar a uno de los ocupantes del vehículo. La calzada permaneció reducida hasta las 9 de la mañana, lo que generó demoras y complicaciones en el tránsito.

Las imágenes del siniestro comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y encendieron la preocupación de los seguidores del influencer, que horas antes había realizado un stream de más de diez horas por su cumpleaños.

Qué dijo Coscu sobre el estado de Brunenger

El streamer Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu, fue el encargado de transmitir tranquilidad. “Hablé con la familia de Bruno. Tuvo un accidente muy fuerte en la Panamericana. Lo importante es que sepan que está bien, él y todos los que iban en el auto”, escribió en X.

Además, aclaró un punto clave: “No estaba manejando Bruno”, un mensaje que subió a pedido de la familia para calmar la preocupación de los fanáticos.

Temas
Seguí leyendo

Javier Milei viajará a Estados Unidos y tendrá una reunión con Donald Trump

A 100 días de la detención, marcharán en apoyo a Cristina Kirchner en la casa de la expresidenta

Un terrible choque en cadena produjo la muerte de un motociclista en el puente que une Chaco y Corrientes

"¡Qué olor a default!": Cristina Kirchner volvió a criticar al gobierno de Javier Milei

Detienen a un "pai umbanda" acusado de abusar a una niña

Desde 2026, otra provincia prohibirá los celulares a alumnos de escuelas primarias

Prepagas: Se vinieron nuevos aumentos

Por qué se celebra hoy, 19 de septiembre, el Día del Preceptor en la Argentina

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
A los 88 años, murió Azucena Díaz, referente de Madres de Plaza de Mayo.
A los 88 años

Murió Azucena Díaz, referente de Madres de Plaza de Mayo y símbolo de la lucha tras la dictadura

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Asesinan a un empresario sanjuanino en Mendoza y detienen a un sospechoso
Grave

Asesinan a un empresario sanjuanino en Mendoza y detienen a un sospechoso

Quién era el productor sanjuanino que fue asesinado en Mendoza
Ocurrió en Las Heras

Quién era el productor sanjuanino que fue asesinado en Mendoza

Perdió el control de su auto y se estrelló contra un almacén: de milagro no hubo heridos
Accidente

Perdió el control de su auto y se estrelló contra un almacén: de milagro no hubo heridos

Un oasis en medio de dos barrios en Pocito: así es el jardín creado y mantenido por los vecinos
Iniciativa

Un oasis en medio de dos barrios en Pocito: así es el jardín creado y mantenido por los vecinos

Identificaron al ciclista fallecido en Ullum: su hijo lo reconoció en la Morgue Judicial
Triste final

Identificaron al ciclista fallecido en Ullum: su hijo lo reconoció en la Morgue Judicial

Te Puede Interesar

Cómo se prepara Rosana Aguirre, candidata a diputada por la Cruzada Renovadora, antes de una reunión política
Paren en Off

Cómo se prepara Rosana Aguirre, candidata a diputada por la Cruzada Renovadora, antes de una reunión política

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los jóvenes y el dato en baja que registró la UNSJ durante los últimos 10 años
Educación

Los jóvenes y el dato en baja que registró la UNSJ durante los últimos 10 años

Empresario asesinado en Mendoza: la hipótesis del móvil y el historial criminal del sospechoso
Investigación

Empresario asesinado en Mendoza: la hipótesis del móvil y el historial criminal del sospechoso

Con calorcito, así se presentará el tiempo este lunes en San Juan. 
Pronóstico

Después del viento, cómo estará el tiempo en el inicio de la semana en San Juan

El Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero postergó su aplicación
Boletín Oficial

El Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero postergó su aplicación