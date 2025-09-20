sábado 20 de septiembre 2025

En Buenos Aires

A 100 días de la detención, marcharán en apoyo a Cristina Kirchner en la casa de la expresidenta

Según la convocatoria, la consigna apunta contra lo que en el peronismo consideran una condena proscriptiva diseñada para impedir la participación electoral de la titular del Partido Justicialista tanto en los comicios de este año como en los de 2027.

Por Redacción Tiempo de San Juan
cristina kirchner

El kirchnerismo convocó a una movilización bajo el lema “#CristinaLibre, 100 días de injusticia” para este sábado a las 15 a la casa de Cristina Kirchner en San José 1111. La concentración, organizada por La Cámpora y otros espacios aliados, marca los cien días desde la detención de la ex presidenta, quien cumple arresto domiciliario tras ser condenada en la causa Vialidad a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para cargos públicos. Según la convocatoria, la consigna apunta contra lo que en el peronismo consideran una condena proscriptiva diseñada para impedir la participación electoral de la titular del Partido Justicialista tanto en los comicios de este año como en los de 2027.

El acto moviliza además las tensiones y debates internos dentro del peronismo, donde los sectores vinculados a Cristina Kirchner presionan para que el gobernador Axel Kicillof asista a la concentración y se reúna con la ex mandataria. Hasta la tarde previa a la movilización, Kicillof no había acudido al domicilio de San José 1111. Ambos dirigentes mantuvieron contacto durante el cierre de la lista de diputados nacionales de Fuerza Patria para la provincia de Buenos Aires, acordando que el ex canciller Jorge Taiana encabezara la nómina. En los últimos días, Taiana pasó por el domicilio de Kirchner, pero el encuentro entre la ex mandataria y el gobernador aún no se producía.

El propio Axel Kicillof había anticipado en declaraciones que tenía previsto visitar a Cristina Kirchner, aunque al cierre del informe el encuentro no se había concretado. Además, circulan versiones sobre la posibilidad de que Jorge Taiana actúe como intermediario o participe en el esperado encuentro.

Consultado por Infobae, el jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados bonaerense, Facundo Tignanelli, pidió dejar de lado especulaciones sobre la relación entre la ex presidenta y el gobernador y enfocarse en la situación de la ciudadanía: “Hay que cortarla con la novelita del llamado entre Cristina y Axel, la gente la está pasando mal. Nos votó y hay que dar respuestas. No estamos haciendo una auditoría de los llamados o no llamados, de las visitas o no visitas. Hay que dejarse de joder con las boludeces y laburar todos para octubre como se hizo para septiembre”.

Por su parte, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, también convocó a participar: “Todos están invitados a la movilización del sábado, y tampoco es que se necesite invitación. Son 100 días, Cristina está lamentablemente en un mismo lugar, secuestrada por el Poder, porque está cumpliendo una condena que es ilegal. Así que Cristina hace 100 días que está en San José 1111; hay que ir a verla y demostrarle nuestro cariño. Nadie necesita más invitación de la que sabemos que es justo hacer”.

Desde el entorno del gobernador y de espacios como el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), no está claro si habrá una participación orgánica en la marcha. Algunas voces mencionan que cada dirigente decidirá de manera individual si asiste. Un dirigente de La Plata comentó: “Siempre vamos a bancar a Cristina, pero hay que ver qué es lo mejor para ella”. Desde el sector de intendentes cercanos a Kicillof se advierte que la presencia será voluntaria: “No creo que haya algo orgánico. El que quiera ir irá”.

Fuente: Infobae

